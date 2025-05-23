20+ мужей, которые точно знают, что скучный супруг — горе в семье
С некоторыми мужьями жизнь превращается в сериал, где каждая серия — комедия. Их креатив, неожиданные идеи и странные привычки не дают заскучать ни женам, ни домашним животным. Вот несколько подтверждений того, что с такими мужчинами весело примерно всегда.
- Муж любит, чтобы я перед сном гладила его попу. Мол, так быстрее засыпает. Вчера снова попросил нежных поглаживаний и сказал, что я найду там сюрприз. Уже настораживает. Сую руку, чувствую — что-то шершавое. Включаю фонарик, а там... Татуха! С моим именем! На попе, блин! За что? Почему именно там?! © Мамдаринка / VK
- Муж вечно прикалывается, что у него две любовницы. Я уже привыкла, потому что знаю — это не про каких-то таинственных женщин, а про наших кошек, которые в нем души не чают и спят только с ним. Как-то были в гостях у друзей, засиделись до вечера, а муж вдруг встает и говорит: «Так, Ален, собирайся, мне ещё любовниц кормить надо!» Я даже внимания не обратила, а вот подруга, видимо, не в курсе наших домашних приколов. На следующий день звонит и, осторожно так, спрашивает: «Ален, а у твоего любовницы есть?» С трудом сдержала ржач и объяснила, что это всего лишь наши кошки. © Палата № 6 / VK
- Недавно оставила мужа с нашей новорожденной дочкой и ушла на маникюр. Ему нужно было ее уложить спать и все. Так как делала процедуру, на телефон не смотрела, а там уже 8 пропущенных. Возвращаюсь в панике, что и как. Муж лежит на полу в одном положении и не двигается, я к нему. А он мне: «Пол. Пол скрипит, я не смог шевельнуться, пока она спала...» © Палата № 6 / VK
«Муж присоединился к кошке, чтобы вместе наблюдать за птичками»
Сколько оставляла мужа с младенцем - они вечно спали😅😅
Сейчас сыну два, такой номер не проходит)) утром была нa маникюре, они в это время все окрестные площадки детские обошли, потому что пожелали ехать со мной 😂
- Мой брат вечно дарит своей жене на день рождения что-нибудь эдакое: букет из шашлыка, миллион напечатанных роз. Но в этом году офигели даже гости. Со словами «Каждый день с тобой — на вес золота» он вывернул жене на голову ведро с монетами. Знаете, сколько их было? По одной за каждый проведенный вместе день. А вместе они со школы. Жена была довольна, кстати.
- Жених клялся и божился, что не ел в нашей кровати, но я-то видела крошки! И вот решила я устроить стирку — затащила все постельную в прачечную, чтобы справиться сразу за раз. Начала все расправлять, чтобы загрузить в машинку... И тут на глазах у всех вокруг из нашего постельного выпадает пять (пять!) чипсин! © syd_lit / Reddit
«Муж сказал, что у него никогда и мысли не было мне изменить. Приятно слышать, конечно, но по его обуви это и так понятно»
- Мне как-то муж из командировки заказал сет роллов. Приехал доставщик, смотрит на меня странно, в глазах немой вопрос. Занесла свои вкусняхи в квартиру и уже тогда увидела, кто был указан получателем. Получатель: Русалочка. © glamur_candy
- Попросила мужа помочь со сменой постельного белья. И вот сидит он, подушки переодевает в свежие наволочки, а потом ни с того ни с сего как вскочит: «Да что это за ерунда?! Почему я должен заниматься этой фигней? Для меня это слишком мелко!» И прежде чем я успела упрекнуть его и назидательно сообщить, что работа по дому не фигня и что мне очень бы хотелось, чтобы он мне помогал, супруг со словами: «Вот подвиг, достойный героя!» хватает одеяло и в одиночку упаковывает в пододеяльник. © Аноним / Pikabu
- В кои-то века муж вечером сел читать дочке сказку. Я по кухне порхаю, не могу нарадоваться, а потом прислушалась... Зайка-раздолбайка, лисичка-истеричка, волчок-серый качок! © Мамдаринка / VK
«Вот что случается, когда просишь мужа приглядеть за кроликом»
Ой, когда сыну читал муж, меня было не выгнать из комнаты 😂. Я хохотала до слез от его интонаций: то женщина "советских времен" с высоким, но оооочень взрослым голосом, то пацан писклявый, то шепелявый дед, то картавый мужичок, то фифа гламурная, то еще что-то 😂. Муж у меня изумительно пародирует, поэтому каждое чтение книги было комедией в лицах))
И я сидела с ними, смеялась до слез, а посуда... Да фиг с ней, подождет еще немного))
- Долго не могли объяснить дочке, как задуть свечки. Хотя ей было уже около 4-х лет, но все никак не получилось. И тут муж выдал гениально и просто: «Маш, как пылесос, только наоборот». И все. Вышло. Ка-а-ак? © Мамдаринка / VK
- Живу с молодым человеком. В прошлом году к нам в квартиру залетел огромный шершень. Я такой живности не боюсь, все детство провела в деревне и еще не такое видела, но ради приличия решила «испугаться». С криками убежала прятаться в ванную. Каково же было мое удивление, когда парень с еще большими криками последовал за мной! Так и просидели час в ванной, надеясь, что шершень сам улетит через открытое окно. © Палата № 6 / VK
- Обедаем. Муж:
— А у тебя пролезет рука в банку, достать мне вот этот помидорчик?
Достаю без проблем. Спрашиваю:
— А у тебя разве не пролезает?
— Пролезает, конечно, просто так у меня рука запачкается. © novayajjjizn / Pikabu
«Муж иногда дарит мне вот такой абонемент»
А надо было учить ребенка дуть? Сын как-то сам научился, уже нa мини-тортике в полтора года сам задувал) нa двухлетии уже кучу свечей отлично задул😅
«Это значит, что я могу поставить подпись, сказать „у меня лапки“, отдать ему и целый день лежать на диване и ничего не делать. Он приготовит покушать, приберется в доме и будет за мной ухаживать. Очень расслабляет».
- Всю ночь готовила чизкейк. Утром достала из холодильника, украсила красиво. Решила на террасу вынести сфоткать, там свет лучше, но запуталась в шторе и хлоп! — торт уже на полу. Я аж заревела с досады. И вдруг муж встал на карачки и начал есть торт с пола. Ест и нахваливает. Реву и думаю, что у меня самый лучший муж на свете! © Подслушано / Ideer
- Мой муж периодически разговаривает во сне. Обычно, когда я у него что-то спрашиваю утром, начинает нести всякий бред. Ну, думаю, надо прикольнуться. Вопросы в форме «Котик, ты меня любишь?» получили ответы: «Да, люблю». Поэтому в следующий раз был такой диалог:
— Саш, ты кого любишь?
— Пластик.
— Какой пластик?
— Экструдированный пенополистирол.
М-да, затяжной ремонт до добра не доводит... © LadyTraveler / Pikabu
«Любимый играет в игру „Кошачий король“. Суть в том, чтобы одновременно удержать 3 котов... Сегодня он преуспел!»
Судя по выражению морды, Чёрный, похоже, чаще всех попадает в эту игру))))
- Делали домашку, когда в комнату забежал муж. Он сказал: «Собирайтесь!» Я ему: «Слушай, мы только сели!» А малышке только скажи делать что-то, кроме ДЗ, она уже собирается. Пришлось и мне одеваться. Повез нас фиг знает куда за город. Вышли из машины, прошли немного и дошли до байдарки! Говорит: «Ну все, будем плавать!» Честно, другая бы, наверное, удивилась. Но я с этим человеком в браке уже 7 лет — и если он что-то и делает, то только чрезвычайно неожиданно и импульсивно. Время провели просто прекрасно, хоть и на следующий день ребенок пошел в школу без выполненного домашнего задания. © Мамдаринка / VK
- Я застала своего парня в постели с кошкой — она лежала у него на груди, а он держал ее за передние лапы и пел: «Я поцелую твои щечки! Я поцелую твои лапки!» Когда я неожиданно открыла дверь, они оба в оцепенении уставились на меня. До сих пор иногда пою ему эту песню! © earthwormcalypso / Reddit
А вот еще подборка статей о супругах, которых точно скучными не назовешь:
Комментарии
Трудно с этими мужчинами. У каждого какие-то тараканы в башке. Хотя женщины тоже непростые существа, но как-то можно спрогнозировать их поступки. Но мужика никогда не угадаешь, что ему взбредёт в голову. Лидер подборки - мужик ласко-попик. Про таких никогда не слышала.