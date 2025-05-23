20+ мужей, которые точно знают, что скучный супруг — горе в семье

Ой, когда сыну читал муж, меня было не выгнать из комнаты 😂. Я хохотала до слез от его интонаций: то женщина "советских времен" с высоким, но оооочень взрослым голосом, то пацан писклявый, то шепелявый дед, то картавый мужичок, то фифа гламурная, то еще что-то 😂. Муж у меня изумительно пародирует, поэтому каждое чтение книги было комедией в лицах))

И я сидела с ними, смеялась до слез, а посуда... Да фиг с ней, подождет еще немного))