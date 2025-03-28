"подруга, тайком пришла к той девушке, просила ее оставить меня в покое — и даже заплатила крупную сумму, чтобы та исчезла из моей жизни."
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Выходит, что подруга себе мужа просто выкупила)
17 человек, которые только после свадьбы узнали, какие секреты есть у второй половинки
Считается, что перед свадьбой люди успевают узнать друг о друге все. Ну или почти все. Но реальность, как обычно, оказывается куда как интереснее. Иногда самые неожиданные черты, привычки и тайны открываются не до, а уже после росписи — через месяц, год, а то и десятилетие совместной жизни. В этой подборке — истории людей, которые столкнулись с маленькими и большими тайнами супругов уже в браке. Где-то — смешно, где-то — удивительно, а кое-где и вовсе слегка странно.
- Моя жена умеет жонглировать. Я не шучу. Если бы я умел жонглировать, я бы похвастался уже на втором свидании. Я бы ни за что не стал ждать, пока мы не поженимся и пройдет целых три года. У нее самообладание, как у монаха. © Dtooth0 / Reddit
- С будущей женой мы сначала были просто друзьями. Я тогда все еще страдал по бывшей и надеялся ее вернуть — писал письма, отставлял букеты у консьержки. Безответно. Плюнул, решил жить дальше. И вот через 5 лет брака я узнаю, что моя, как я тогда думал, просто подруга, тайком пришла к той девушке, просила ее оставить меня в покое — и даже заплатила крупную сумму, чтобы та исчезла из моей жизни.
- Однажды увидела, как дочка ест эскимо. Я в непонятках, спрашиваю, откуда оно у нее. А дочь спокойненько так: «Из папиного холодильника». Я аккуратно интересуюсь, что она имеет в виду. И тут дочка просто берет меня за руку и ведет в гараж, а там действительно есть холодильник. И я не понимаю, как я его до сих пор не видела и не подозревала о его существовании. © Unknown author / Reddit
"подруга, тайком пришла к той девушке, просила ее оставить меня в покое — и даже заплатила крупную сумму, чтобы та исчезла из моей жизни."
- Мелочь, конечно, но моя жена не может смотреть ситкомы. Не потому, что считает их глупыми или не смешными — нет. Ей просто становится неловко из-за ситуаций, происходящих на экране. Герои — вымышленные, актеры — играют роли, но она все равно чувствует смущение. Это странно. В итоге — я не могу смотреть «Клинику», «Офис» или «Футураму», если она дома. © blamb211 / Reddit
- Я узнал, что моя жена на самом деле старше на семь лет, чем говорила. Был слегка удивлен — и, в общем-то, на этом все. Когда меня спрашивают: мол, как такое можно не заметить? Но тут есть один момент: она миниатюрная, ростом всего около 147 сантиметров, и выглядит куда моложе своих лет. Поэтому я и не сомневался. Даже если бы знал правду с самого начала — все равно бы женился. Разница между 28 и 35 годами меня бы не испугала. Мне самому тогда было 44. © Unknown author / Reddit
- Муж скрывал, что терпеть не может майонез. А все потому, что на нашем третьем свидании я спросила, не хочет ли он разделить со мной сэндвич с тунцом. Бедняга просто молчал и ел все с майонезом больше года, прежде чем наконец попросил меня не класть этот соус в его сэндвичи. © Elegant-Pressure-290 / Reddit
В Футураме герои не играют роли..... это все происходило в реальности
- У меня не хватило смелости сказать своей второй половинке, что красивый стол для пикника ручной работы мне подарила бывшая. Когда она спросила меня о нем, не задумываясь, ляпнул, что сделал его сам. На самом деле стол был сделан настоящим мастером — с шиповыми соединениями и утопленными болтами. Она знала, что в доме не было электричества, когда я там жил и доделывал его, поэтому спросила, как же смастерил это чудо. Я уже зашел слишком далеко и сказал, что сделал его с помощью бензопилы. Она была в полном восторге. Примерно 15 лет спустя, на вечеринке мой друг спрашивает меня в присутствии жены, говорил ли я ей когда-нибудь правду об этом столике. Меня поймали на горячем и пришлось сознаться. Супруга сочла эту историю забавной. © Unknown author / Reddit
- История пустяковая, но забавная. Я дважды была замужем, и оба мужа скрывали от меня одно и то же, — насколько сильно любят смотреть футбол по телевизору. Я не против спорта, но и особого интереса он у меня не вызывает. Так что мне скучно его смотреть. При этом я никогда не говорила, что не хочу, чтобы они смотрели. И никак не показывала, будто считаю это чем-то плохим. Но оба супруга до свадьбы утверждали, что они не особенно увлечены, что футбол — это не так уж важно, и что им совершенно не обязательно смотреть каждую игру. А потом — после свадьбы — оба, как по сценарию: бах — и футбол превращается в нечто, что смотреть обязательно. © donac / Reddit
- Моя мама узнала, что у моего отца вставные зубы, только через несколько месяцев после того, как они поженились. Однажды он вынул их прямо у нее на глазах. Она до сих пор смеется над тем шоком, который испытала тогда. © yourauldwan / Reddit
- Оказалось, что муж очень хорошо рисует. Я узнала об этом только через пять лет. Я из тех, кто с трудом рисует даже человечков из палочек, но все задания, где требовалось что-то нарисовать, почему-то всегда доставались мне — под сопровождение добродушных шуточек о моем «таланте». Несколько недель назад дочка заставила меня рисовать на ее магнитной доске. Было уже поздно, мы застряли в самолете, и я решила, что теперь очередь мужа быть родителем — и передала ему доску. Он взял и нарисовал великолепную лошадь. Теперь карты раскрыты, и все рисунки — только на нем! © himit / Reddit
- Муж скрывал, что не любит целый ряд продуктов. Я часто готовила для него еще до того, как мы начали жить вместе, и он с улыбкой ел все. Он долго жил один, думаю, просто радовался, что не надо готовить самому. После того как мы съехались, он постепенно начал признаваться, что не любит шпинат, свеклу, рукколу, киноа, ветчину, пасту, грибы, томатный соус и так далее... Я чувствую себя немного обманутой. © Dulcinea80 / Reddit
- Мы были вместе пять лет, из них два года в браке, родили двоих детей, когда правда раскрылась. Ужинали в ресторане — редкое свидание без детей. Все шло замечательно: беседа, хорошее настроение, просто наслаждались обществом друг друга. И тут она вдруг бросает фразу: «Все это время я врала, зеленый — вовсе не мой любимый цвет». Оказывается, она отвечает на этот вопрос «зеленый», чтобы ее не считали наивной глупышкой. А настоящий цвет ее сердца — и был, и всегда будет — розовый. © andrew-four / Reddit
- Ей снятся ночные кошмары. Первый раз это произошло через пару месяцев после свадьбы. Она тут же снова уснула. А я, понятно, вскочил, не понимая, что происходит. Утром спросил ее, не хочет ли она поговорить об этом.
— О чем? — удивилась она.
— Эээ... о том, как ты среди ночи закричала, будто с тобой что-то ужасное произошло.
— А, это. Да, у меня такое иногда бывает, — спокойно ответила она. © Unknown author / Reddit
- Настоящее имя моего дедушки было Аптон. И он думал, что это очень странно, поэтому, когда он встретил мою бабушку, он сказал ей, что его зовут Джеймс. Три недели спустя — да, они поженились через три недели знакомства, история на самом деле умилительная — священник спросил мою бабушку, мол, берет ли она Аптона в мужья. А бабушка такая: «Кто, черт возьми, такой Аптон?!» А затем, поняв, что мой дедушка солгал ей, потому что он считал свое имя странным, она сказала: «О, господи, да, я беру этого глупца в мужья». Они были женаты 65 лет, у них трое сыновей, старшего из которых звали Джеймс. © im_outta_here / Reddit
- Через 18 лет после свадьбы! Однажды вечером мы пришли в гости к друзьям. Они решили печь пиццу — мы такое делаем нечасто. Моя жена предлагает помочь, берет кусок теста и начинает вращать его на кулаках, как настоящий профи, с легкостью подбрасывая его в воздух. Я был в шоке. Ну да, я знал, что она в подростковом возрасте какое-то время подрабатывала в пиццерии, но всегда думал, что там просто раскатывают тесто в формах или что-то в этом духе. Я не спрашивал, она не рассказывала. Оказалось, это чертовски привлекательный навык. © Unknown author / Reddit
- Моя девушка до свадьбы готовила отвратно. Поженились и вдруг она начала стряпать такие блюда, что просто ум отъешь. Спрашиваю, мол, когда успела научиться. А она фыркнула и заявила, что всегда умела, а притворялась, потому что ей не хотелось, чтобы я женился на ней из-за того, что мне нужна стряпуха и домработница.
- Я не говорила мужу, насколько мне необходимы кошки. Я знала, что он любит собак, а не кошек, в то время как я не переношу их. Дело не только в аллергии — они меня пугают. Детская травма. И это не было бы совсем честно с моей стороны. Но он все понял сам — и на наше первое Рождество после свадьбы подарил мне двух котят. Хотя сам совсем не был кошатником. Теперь — стал. И если когда-нибудь у нас появится куча свободных денег, мы откроем кошачий приют. © Squirrelycat14 / Reddit
Секреты есть почти у всех. Вот еще несколько статей, в которых тайное неожиданно стало явным:
Комментарии
Уважаемые авторы переводных статеек, вспомните, как в школе писали изложение, вот так и пишите - Своими Словами.