17 человек, которые только после свадьбы узнали, какие секреты есть у второй половинки

Считается, что перед свадьбой люди успевают узнать друг о друге все. Ну или почти все. Но реальность, как обычно, оказывается куда как интереснее. Иногда самые неожиданные черты, привычки и тайны открываются не до, а уже после росписи — через месяц, год, а то и десятилетие совместной жизни. В этой подборке — истории людей, которые столкнулись с маленькими и большими тайнами супругов уже в браке. Где-то — смешно, где-то — удивительно, а кое-где и вовсе слегка странно.