Видела здесь чей-то комментарий. Как только нажала "Показать следующие комментарии" - он пропал, и теперь под картинкой пусто. Такая фигня у меня второй день и с другими комментариями под картинками (((
14 секретов, которые люди решились доверить только интернету
У каждого есть секреты, о которых трудно рассказать даже самым близким. Иногда это неловкие моменты, неожиданные признания или истории, которые могут шокировать окружающих. Но там, где в реальной жизни возникает страх осуждения, интернет становится безопасным пространством для откровений. В этой статье можно найти признания, которые пользователи решились доверить только сети.
- Сегодня мне пришлось соврать коллегам. В пятницу на работе почти каждый отметил, как приятно от меня пахнет. Девушки сразу начали расспрашивать про новые дорогие духи. Я улыбнулась и сказала, что это подарок от мужа — такой вот романтик! А секрет мой в том, что перед выходом из дома дочка обрызгала меня своей туалетной водой "Принцесса". Мамы девочек меня поймут! Сказала, чтобы я работала, нюхала себя и вспоминала о ней. © Рабочие истории / VK
- Так и не признался родителям, что их «сломанный» телевизор был вполне исправен. Просто я нашел универсальный пульт управления и спрятал его. А когда злился на них, тихонько пробирался в коридор и выключал ТВ из-за угла, а потом возвращался в свою комнату.
Слушать, как они растерянно восклицают: «Что за напасть, опять сломался!» — было просто бесценно. © Unknown author / Reddit
- Дело было давно. Переехали в новую квартиру с готовой отделкой, решили ничего не переделывать — слишком дорого. В субботу повесили полку, сверлили всего минут десять. Спустя час пришел участковый с жалобой от соседей, которые въехали в тот же день. Всю неделю по ночам у них без остановки плакал младенец, а родители на него кричали. Когда наступили выходные, мы начали полноценный ремонт. Не стыдно. Но это наша с мужем маленькая тайна о мести. © Подслушано / Ideer
- Мой муж — человек решительный, хладнокровный, умеет сохранять спокойствие и быстро принимать верные решения в любой ситуации. Но стоит мне тихонько начать подпиливать ногти — и его терпение дает сбой.
Так что стараюсь не делать этого в его присутствии, точнее, в зоне его слышимости! Ведь эта маленькая слабость большого и мужественного человека известна только мне. © Подслушано / Ideer
- Лет 12 назад была в гостях у друзей, задержалась и пропустила последний троллейбус, пришлось остаться на ночь. Остальные разошлись по домам, и я осталась наедине с хозяйкой квартиры. Неожиданно она начала откровенничать и выдала, что на самом деле ей безразлична вся наша компания. Она только делает вид, что рада всем у себя в квартире, но на самом деле большинство друзей не переносит, включая меня.
После этого я просто перестала с ними общаться, но никому ничего не сказала. Они дружили много лет, а я была в компании всего год, да и то благодаря отношениям с одним из родственников той самой девушки. К тому моменту мы уже расстались, но мне все равно не хотелось, чтобы их компания развалилась из-за меня, поэтому и сохранила все в тайне. © Jane Doe / ADME
- Обычно я очень аккуратный человек: сразу убираю грязную посуду в посудомойку, выбрасываю пакеты из-под еды на вынос, и вообще стараюсь всячески поддерживать порядок.
Но несколько раз в году, когда мой парень уезжает к родным на выходные, я превращаюсь в настоящего тролля. Забываю тарелки с едой на столе, бросаю одежду рядом с машинкой, а не в нее, оставляю на ночь посуду в раковине, а чашки — на журнальном столике, и никак не привожу в порядок волосы, если не выхожу из квартиры.
Парня всегда прошу позвонить, когда будет садится в поезд домой. Он и не подозревает, что именно в этот момент начинается срочная операция по наведению порядка! © Louvey / Reddit
- Снимаю свадьбы и каждый раз втайне надеюсь, что кто-нибудь в ЗАГСе скажет «нет» — тогда бы я смог вернуться домой пораньше! © Палата № 6 / VK
У обычно аккуратной девушки несколько раз в год случается, кто помнит такую повесть-сказку, типичный «Праздник Непослушания» 🙂
- Мы с любимым вместе уже семь лет. Познакомились через интернет, но почему-то оба решили, что это звучит совершенно не романтично и даже неловко. Поэтому, когда друзья спрашивали, где мы встретились, каждый раз придумывали новую версию: в библиотеке, на катке, в метро, просто на улице...
В итоге наша история знакомства для всех превратилась в настоящую загадку, обросла слухами и догадками. Мы даже пошутили, что правду раскроет тот из нас, кто переживет другого. Представляю, каково будет их разочарование! © Подслушано / Ideer
- Я нашла кольцо еще до того, как муж сделал мне предложение. Мы долго встречались, много говорили о свадьбе, но он все никак не решался.
Однажды, оставшись дома одна, я начала переживать и вдруг подумала: а что, если кольцо уже куплено? Решила немного порыться, хотя понимала, что это не лучший поступок. Чтобы не перегибать, дала себе одно правило — заглянуть только в одно место, которое показалось самым логичным для тайника. И, конечно же, именно там оно и оказалось.
Я убрала кольцо обратно и потом еще четыре месяца терпеливо ждала, пока он наконец решится спросить заветный вопрос. Это было 12 лет назад, и он до сих пор не знает. И никогда не узнает! © gwendiesel / Reddit
- Однажды я намеренно подпортил проект коллеги, потому что он получил повышение, а я — нет. Детский поступок? Определенно. Но тогда это принесло мне странное удовлетворение.
На карьеру этот саботаж никак не повлиял, пусть на какое-то время мне и стало легче. Конечно, не считаю это самым гордым моментом в жизни, повторять такое не собираюсь и храню это в секрете до сей поры. © No_Hunter875 / Reddit
- Недавно открыла для себя имитированную красную икру — и это просто находка! На вкус как настоящая, особенно с творожным сыром, а калорий в 10 раз меньше. Ну и цена — просто сказка!
Никому не рассказываю, держу в секрете. Выкладываю фото бутербродов и блинов с «икрой», пусть все думают, что ем деликатес каждый день и живу на широкую ногу! © Подслушано / Ideer
имитация икры, имитация красивой жизни... а что дальше? имитация САМОЙ жизни?
- Я так и не запомнила, родилась моя сестра 6-го или 8-го августа. Чтобы не облажаться, просто говорю: «У тебя же юбилейная неделя! Приглашаю тебя в ресторан!» Ей уже 75 — спрашивать сейчас как-то поздновато. © factchecker8115 / Reddit
- Никогда не говорила родителям, что мой будущий муж полностью обеспечивал нас, пока я училась в мединституте. Они были уверены, что я взяла кредит на обучение, аренду квартиры и прочие расходы, но на самом деле мы с мужем все обсудили, и его дохода хватало, чтобы обойтись без дополнительных займов.
Они бы расстроились, ведь всегда хотели, чтобы я была независимой. Но в итоге для нас с супругом это оказалось правильным решением. © DrBasia / Reddit
- В моем доме на первом этаже живет один неприятный тип с огромной неуправляемой собакой. Каждый раз, проходя мимо его двери, я вздрагивала от бешеного лая его пса. Наконец, чаша терпения переполнилась, решила устроить «ответочку»: теперь, возвращаясь с ночной смены домой, я специально в 8 утра захожу через другой вход, чтобы пройти мимо его квартиры, громко топая и звеня ключами. Собака срывается на лай, и я искренне надеюсь, что это каждый раз будит его ни свет ни заря. © LeChatNoir04 / Reddit
А вот еще несколько человек, хранящих сокровенные секреты, о которых они предпочли умолчать даже перед самыми близкими
Комментарии
А что у вас с сайтом? Уведомления отображаются только старые, и с комментами беда. Совсем болт положили na сайт. И это я уже смирилась с запретными словами типа na, actor и nafig. Более по*уистичное отношение к читателям сложно придумать