14 секретов, которые люди решились доверить только интернету

У каждого есть секреты, о которых трудно рассказать даже самым близким. Иногда это неловкие моменты, неожиданные признания или истории, которые могут шокировать окружающих. Но там, где в реальной жизни возникает страх осуждения, интернет становится безопасным пространством для откровений. В этой статье можно найти признания, которые пользователи решились доверить только сети.