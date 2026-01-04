Так из чего камея-то?
Грубовато получилось. С этой металлической глыбой на шее изображённой на кольце женщины оно стало выглядеть дёшево, хоть и неплохая задумка была. Может даже выполнено то колечко из пластика.
14 вещей, которые поставили людей в тупик, но интернет-сыщики им все быстро объяснили
Наверняка каждому хоть раз попадались странные вещи, назначение которых было сущей загадкой. Иногда мы на них могли натыкаться на даче, в старых ящиках или на блошиных рынках. Когда расспросить не у кого, остается один надежный помощник — интернет. Именно так и поступили наши герои.
«Сестра подарила мне это кольцо. Из чего оно сделано?»
Так из чего камея-то?
Ответ: Не знаю, осознаете или нет, но вы держите его вверх ногами.
«Мой первоклашка думает, что нашел алмаз и хочет купить на него игрушечного динозавра. Но что это?»
Ответ: Купите ему игрушку, поздравьте с находкой и положите ее в надежное место. Когда у вашего ребенка будет собственный ребенок, верните ему камень с запиской.
«Наткнулась на такой красивый листик с интересным узором. Кто-то знает что это?»
Он рос под решёткой , там где солнце загораживала тень пигмента меньше! Элементарно, Ватсон !!!🤣🤣🤣
Ответ: Похоже на следы от шин.
«Жена тут голову ломает. На вид чисто помада, но эта штука, блин, твердая как камень!»
Ответ: Я пользуюсь таким раз в месяц, когда бреюсь. Если вдруг случайно поранился, карандаш остановит кровь.
«Купила недавно. Не подскажете, для чего это вообще?»
Мое предложение — вешать украшения. Как минимум, это возможно вне зависимости от изначального назначения)))
Ответ: Вы, видимо, забыли поставить вазу на нее.
«Нашли это в украшениях дочери. Кто-нибудь знает, что это?»
Ответ: Это для фиксации бусин при плетении браслета.
«Соседи нашли это на распродаже. Ничем не пахнет. Понятия не имею, что это такое»
Ответ: Это египетский флакон для духов. Я купила один в сувенирном магазине Британского музея. Думаю, это распространенные сувениры там!
«Нашла дома у бабушки. Не могу понять, это что-то декоративное или для чего-то предназначен?»
Дед, Царствие Небесное ладошкой крошки хлеба после еды со стола сметал в другую руку и в рот!!! Они ж войну пережили, голод...
Ответ: Это специальный совок, чтобы собрать крошки со стола после еды.
«У мамы нашел такую интересную ложку. Но понятия не имею для чего она»
Ответ: Это мерная ложка для кофе и чая.
«Нашел это у себя в подвале»
Ответ: Это специальный инструмент для груминга собак.
«Нашел дома у бабушки и дедушки»
Прикольно! Иной раз таблетки так запечатывают, что без особых приспособлений не отковырять...
Ответ: Это для извлечения таблеток из блистеров.
«Мама получила такой странный подарок. Ей кажется, что это держатель для ручек. Но я не согласилась и решила выяснить»
Молд для льда. Не знала, что кто-то делает лед для дома такими большими кусками. Но для напитков, пожалуй, самое то! И охлаждает, и долго не тает.
Ответ: Ими обычно делают круглые кубики для льда.
«Купила из чистого любопытства. Но понятия не имею для чего используется»
Да ладно!!! Мы все прекрасно понимаем для чего это, для благо....🤣🤣🤣
Ответ: Это для приготовления пончиков, чтобы их удобно было вынимать из масла.
«Несколько лет назад купил эту ложку. Кто-нибудь знает, для чего они вообще?»
Ответ: Это ложка для сахара. У нас дома была такая же.
А здесь больше загадочных предметов, назначение которых ошарашило всех.