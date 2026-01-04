14 вещей, которые поставили людей в тупик, но интернет-сыщики им все быстро объяснили

Наверняка каждому хоть раз попадались странные вещи, назначение которых было сущей загадкой. Иногда мы на них могли натыкаться на даче, в старых ящиках или на блошиных рынках. Когда расспросить не у кого, остается один надежный помощник — интернет. Именно так и поступили наши герои.

«Сестра подарила мне это кольцо. Из чего оно сделано?»

Ответ: Не знаю, осознаете или нет, но вы держите его вверх ногами.

«Мой первоклашка думает, что нашел алмаз и хочет купить на него игрушечного динозавра. Но что это?»

Ответ: Купите ему игрушку, поздравьте с находкой и положите ее в надежное место. Когда у вашего ребенка будет собственный ребенок, верните ему камень с запиской.

«Наткнулась на такой красивый листик с интересным узором. Кто-то знает что это?»

Ответ: Похоже на следы от шин.

«Жена тут голову ломает. На вид чисто помада, но эта штука, блин, твердая как камень!»

Ответ: Я пользуюсь таким раз в месяц, когда бреюсь. Если вдруг случайно поранился, карандаш остановит кровь.

«Купила недавно. Не подскажете, для чего это вообще?»

Ответ: Вы, видимо, забыли поставить вазу на нее.

«Нашли это в украшениях дочери. Кто-нибудь знает, что это?»

Ответ: Это для фиксации бусин при плетении браслета.

«Соседи нашли это на распродаже. Ничем не пахнет. Понятия не имею, что это такое»

Ответ: Это египетский флакон для духов. Я купила один в сувенирном магазине Британского музея. Думаю, это распространенные сувениры там!

«Нашла дома у бабушки. Не могу понять, это что-то декоративное или для чего-то предназначен?»

Ответ: Это специальный совок, чтобы собрать крошки со стола после еды.

«У мамы нашел такую интересную ложку. Но понятия не имею для чего она»

Ответ: Это мерная ложка для кофе и чая.

«Нашел это у себя в подвале»

Ответ: Это специальный инструмент для груминга собак.

«Нашел дома у бабушки и дедушки»

Ответ: Это для извлечения таблеток из блистеров.

«Мама получила такой странный подарок. Ей кажется, что это держатель для ручек. Но я не согласилась и решила выяснить»

Ответ: Ими обычно делают круглые кубики для льда.

«Купила из чистого любопытства. Но понятия не имею для чего используется»

Ответ: Это для приготовления пончиков, чтобы их удобно было вынимать из масла.

«Несколько лет назад купил эту ложку. Кто-нибудь знает, для чего они вообще?»

Ответ: Это ложка для сахара. У нас дома была такая же.