12 историй о людях, которые сделали финт ушами и вышли сухими из воды

Ага. Мы с подружкой так отпрашивали меня к ней домой с ночёвкой. Ловили какую нибудь женщину нa улице и просили её сказать по телефону моей маме, что это якобы мама моей подруги и она подтверждает, что я у них дома останусь ночевать. Моя мама верила и разрешала. Ну, а мы с подружкой тусили в баре с друзьями.