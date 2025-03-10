Ага. Мы с подружкой так отпрашивали меня к ней домой с ночёвкой. Ловили какую нибудь женщину нa улице и просили её сказать по телефону моей маме, что это якобы мама моей подруги и она подтверждает, что я у них дома останусь ночевать. Моя мама верила и разрешала. Ну, а мы с подружкой тусили в баре с друзьями.
12 историй о людях, которые сделали финт ушами и вышли сухими из воды
В кино очень часто главным героям удается обманывать и выходить сухими из воды, но в жизни обычно ложь быстро раскрывается. У кого получилось в реальной жизни провести обманный маневр? Какие были последствия? И существует ли ложь во благо? Ответы — в реальных историях людей, которые уже не могли об этом молчать.
- Мы с мамой обе носим пирсинг. Как-то ей подарили пару красивых бриллиантовых сережек и одну из них она дала мне в качестве свадебного украшения. Я, конечно же, ее потеряла. Через какое-то время мама сломала руку, когда я пришла к ней в больницу на операцию, ее попросили снять все украшения. Она отдала мне их на хранение. Целую неделю не возвращала их ей, говорила, что забыла дома, а на самом деле серьга была у ювелира, сделавшего копию на заказ. Теперь я ношу копию, а мама до сих пор думает, что это оригинал. © Empress_Mama / Reddit
- Год назад у моего молодого человека были большие проблемы с деньгами, а я не работала, так как только-только избавилась от проблем со здоровьем и еще не успела найти место. Как-то раз перед тем, как пойти в магазин за продуктами, я заглянула в его кошелек, чтобы понять, на что рассчитывать, и обнаружила, что там нет денег. Я собрала все свое золото и отнесла в ломбард, чтобы ему не пришлось озвучивать, что он не может обеспечить нам даже ужин. Когда он аккуратно поинтересовался, где я взяла деньги, я соврала, что мне наконец вернули старый долг. Вскоре его бизнес пошел в гору, о проблемах забыли. И вот на днях он обнаружил, что мое золото пропало Ну, я ему все и рассказала. Он посидел, подумал, сказал, что ему надо проветриться, и ушел. Я расстроилась, решила, что всплыли его старые комплексы или что-то вроде того, позвонила, а он сбросил. Через полчаса пришел, достал кольцо и сделал мне предложение. © Подслушано / VK
- Однажды я допоздна смотрел телевизор и наутро мне, конечно же, совсем не хотелось идти в школу. В то же время мне не хотелось, чтобы меня наказали за прогул. Я долго пытался найти способ остаться дома так, чтобы мои родители не узнали об этом от учителя. В отчаянии я зашел в свой аккаунт в соцсетях, где у меня было достаточно много подписчиков и написал пост с кратким объяснением ситуацией и просьбой, позвонить и притвориться моим родителем. Удивительно, но нашелся человек, готовый это сделать. Я дал номер телефона моей школы и написал, что сказать. Через несколько минут мне сообщили, что все прошло отлично. На следующий день я без проблем вернулся в школу, а родители так и не узнали про мой прогул. © maryiofengland / Reddit
- После того, как мы вернулись домой с вечеринки, я съел остатки еды из ресторана, которые мы забрали с собой. Когда моя девушка спросила про них, я сказал, что их сожрал наш лабрадор. Даже помогал ей искать коробку, в которой была еда. Она так и не узнала, что я ей соврал. © beeteeOKC / Reddit
- Сыну 12 лет, недавно он случайно утопил свой телефон в ванной. Купался, смотрел видео о том, как сделать скворечник, и случайно уронил. Ругать не стала, но знала, что муж будет. Он уже через пять минут должен был вернуться домой. И единственная мысль, которая пришла мне в голову, — утопить свой телефон. Так и сделала. Под офигевший взгляд сына я доставала свой телефон из воды и мокрым вынесла его мужу, он даже разуться не успел. Лучшая защита — это нападение, поэтому пришлось наехать на мужа: мол, мне нужен новый телефон. Он отвез меня в магазин, где я купила обновку себе и сыну. Мы оба работаем и хорошо зарабатываем, а телефон у сына был самый обычный, и за три года он ни разу даже не поцарапал его. От этих покупок наш семейный бюджет не пострадал: я заплатила деньгами от своих подработок. Мне не нравится обманывать мужа, но лучше так, чем он бы замучил ребенка своими нотациями. © Палата № 6 / VK
- Я поцарапал машину жены о бордюр и не сказал ей ни слова. Она заметила это на парковке около супермаркета, и начала доказывать мне, что машина, которая стояла рядом зацепила бок и уехала. Как джентльмен, я сказал, что оплачу ремонт, чтобы она не нервничала. © uk6ftdude / Reddit
Смешно, что мама верит что её 12-летний сын в ванной по телефону устройство скворечника смотрит, поэтому его это так взволновало, что он телефон в воду уронил. Ага.
- Моя жена потеряла одну из своих любимых золотых сережек. Она искала ее несколько недель, но безуспешно. Украшение ей подарили родители на шестнадцатилетие, поэтому она ни за что бы не согласилась просто купить другую похожую пару. Я не хотел, чтобы она расстраивалась, поэтому просто взял и поехал искать такие же серьги. Объездив все ювелирные в городе, я все же купил похожую пару. Потом подкинул одну в ящик для носков, чтобы жена сама ее нашла, а другую прячу в своем столе на случай, если она вдруг ее тоже потеряет. © Plastic_Cranberry711 / Reddit
- Как-то раз за ужином мы с братом убедили подруг, что наша бабушка получила компенсацию, потому что выжила во время катастрофы на «Титанике». Мы придумали, что прежде чем составить завещание, она провела конкурс на наследство среди своих пятерых внуков. Среди соревнований был диктант о «Титанике» и гонка в картонных костюмах корабля, в которых нужно было доплыть до поддельного айсберга. Никто из нас так и не рассказал им, что все это был просто прикол. © madblackspy / Reddit
- Как-то я проспал смену на работе. Начальница мне названивала, а когда я наконец-то взял трубку, надо было какую-то отмазку придумать. Ну я и наплел, что в мой двор пробрался медведь и заблокировал входную дверь. Начальница не поверила и жестко меня отчитала. Но ей пришлось извиниться, когда я скинул ей эту фотку медведя, крадущегося к соседскому дому. Вечером у соседей была вечеринка и они не закрыли окно на кухне, а мы живем в районе, где медведь запросто может выйти из леса, учуяв запах чего-то вкусненького. Вот он и пришел. Новость о том, как ловили животное появилась и в местных газетах. В итоге я получил не только извинения от начальницы, но еще и отгул, а также вкусный обед из нашего ресторана. © morganfreemanselbow / Reddit
- Однажды моя подруга осталась у меня ночевать, и мы обе пригласили наших парней после того, как мои родители легли спать. Ночью моя мама проснулась, чтобы попить воды и заметила, как мой парень вышел через ворота и уехал. Я сказала, что не знаю. Тогда она спросила у моей подруги, и та гениально выкрутилась, сказав: «Мне нужно было дать своему брату ключ от дома, потому что он забыл свои. Я не хотела никого будить, поэтому просто передала ему их на заднем дворе». Мама поверила, и все это нам сошло с рук. © so_sue_me / Reddit
- Однажды я наврал своей бывшей, что в Южной Африке нашли остатки единорога. Мы расстались через несколько месяцев, а через год, когда мы снова встретились, она накричала на меня. Оказалось, что она упомянула единорогов на собеседовании по поводу работы своей мечты, и над ней все только посмеялись и, конечно, не перезвонили ей. © Unknown author / Reddit
- Помню, как мой младший брат захотел заняться танцами. Ему было 8, а мне 16. Родители были против, отец говорил, что танцы — это для девочек, но никак не для настоящих мужчин. А мне стало жаль брата, поэтому в один день я достала свои сбережения, взяла брата с собой, и мы записались на танцы. Пришлось немного соврать родителям, говорили, что вместе ходим на рисование. С тех пор прошло 15 лет, брат работает хореографом за границей, учит деток, сам выступает, хорошо зарабатывает. © Карамель / VK
А в этой статье можно найти еще несколько историй о том, как люди проявили изобретательность без лишних угрызений совести.
Комментарии
Все знают, что врать нехорошо. Но ложь бывает разная, "святая ложь", если например человеку осталось недолго жить из-за болезни, но ему врут,что он будет жить ещё долго, чтобы не омрачать его последние дни. Или ложь "во спасение", если необходимо соврать, чтобы спасти жизнь или обеспечить безопасность человеку. Жизнь так устроена, что иногда без вранья не обойтись.
Истории интересные, прикольные. Один раз годится прочитать.