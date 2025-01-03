Читаю две истории, не понимаю, где тут изобретательность 🤔 Ладно, дальше видно будет 😀
17 примеров того, как люди проявили изобретательность без лишних угрызений совести
Говорят, наглость — второе счастье. И есть ведь люди, у кого это действительно девиз по жизни. Это и работодатели, которые хотят, чтобы все впахивали на них за бесплатно. И хвастуны, готовые соврать невероятные вещи, лишь бы окружающие поверили в их успех. Читаешь такие истории и думаешь: «Вот люди дают».
- Знакомая работала в магазине. Ее начальница очень любила вещать о том, что компания в сотрудников вкладывала деньги — речь про больничные и отпуска. А когда знакомая увольнялась, чтобы переехать в другой город к мужу, начальница в сердцах выдала: «Ты бросила магазин ради мужика!» © astra
- Одноклассник на встрече выпускников гордо сообщил, что работает в мэрии. Все понимающе кивали, многозначительно мычали. Кстати, он единственный пришел в костюме. Говорю маме, что не хватавший звезд в школе Денис — в мэрии.
— Дениска-то? — переспросила мама. — Работает. Водителем. © FilipKirkorov / Pikabu
- Знакома была с парочкой «оставляльщиков». Мол, все нажитое непосильным трудом оставляли бывшим женам при разводе. Правда, один из них забыл уточнить, что обитал в квартире жены (квартиру ей бабушка через дарственную оформила еще до замужества). Жена выгнала, так как он не хотел работать (в поиске себя был человек несколько лет). Второй жил с женой в квартире, купленной тестем и оформленной на тестя, но зато всем общим знакомым рассказал зачем-то, что вот он обеспечил жену квартирой и благородно ушел в закат. © OlgaR197004 / Dzen
- Знакомая устроилась на новую работу. В свои почти 50 она месяц как вышла замуж во второй раз. Почему-то это задело ее коллегу по работе, которая младше ее на 10 лет. Коллега постоянно говорила гадости про нее в коллективе. При этом, завистница почему-то ходила с сальной, лохматой шевелюрой. Но втирала, что вообще-то раньше у нее были локоны до попы. И у нее бывший муж — олигарх, а жила она в гигантском особняке. Правда, то помешало ей следить за чистотой волос в дальнейшем, не поясняла.
- Был у меня однокурсник. Так вот, он на встрече со своими одноклассниками, так завирал! И что работает директором в научной фирме, и строит коттедж за городом. Вот-вот ему от конторы должны автомобиль купить, зарплату некуда девать. В итоге одна из одноклассниц выскочила за него замуж. Через год разбежались, когда она поняла, что вместо коттеджа — однушка в хрущевке на первом этаже, директор он только номинально, зарплату задерживают, от машины только «водительское удостоверение». © OVINOCH / Dzen
- Меня залила бабка — соседка со второго этажа. Я пришла к ним с мастером из ЖЭКа. Бабка говорит, что не при делах. Типа у нее все нормально, сухо. Только ее квартирантка- студентка сидела и нервно потирала руки. Вечером я зашла еще раз. Оказалось, что бабушка забыла закрыть кран на кухне. Ее сын потом ремонтировал мне потолок. © Фиалка / Dzen
- Четыре года впахивала, а зарплату вообще не повышали. Зато обязанностей навалили — мама не горюй! От стресса у меня начался гастрит. Нашла другую работу, приношу заявление на увольнение начальнику. Он сделал круглые глаза и спросил: «Неужели тебе настолько важны деньги?» Нет, конечно, я сюда прихожу потому, что дома сидеть скучно. А так бы и бесплатно на вас поработала.
- Мы с братом были в хороших отношениях, пока я не узнал о его лжи. Уже два года он якобы учится в колледже. Родителям он сказал, что поступил на бюджет. Они рады. Платят за аренду его квартиры, дают деньги на хотелки. Так, купили ему новый телек и ноут. Только о вот маму недавно уволили, семью тянет батя. Я так разозлился на брата! Рассказал все матери. Она в шоке, думает, как рассказать обо всем отцу. Если бы я промолчал, семья бы и дальше жила в счастливом неведении. Даже чувствую себя виноватым. © JackFruit1926 / Reddit
- Когда я была зеленой первокурсницей, мне написали в мессенджере и предложили стать преподавателем в онлайн-школе. Я, конечно, обрадовалась, что работа сама идет мне в руки. Они предложили записать тестовую лекцию и прислать им, я сразу побежала выполнять. После того, как я отправила запись часовой лекции с презентацией, мне ответили: «Вакансия закрыта, мы свяжемся с вами позже». Так и не связались, ожидаемо. Уверена, что эта конторка получила много материала от неопытных студентов бесплатно. Больше на такое не ведусь. © sekerayumi6796 / YouTube
- Знакомая пришла на подработку в пафосный ресторан. Должность — хостес. Вся работа состояла в том, чтобы наперегонки с другими девушками бежать и встречать гостей. Проработав неделю, она поняла, что это вообще не ее. Говорит администратору, что увольняется. А та: «Мы эту неделю не оплатим». Знакомая вскипела, наехала на нее и, о чудо, деньги нашлись. Она уверена, что администраторша хотела воспользоваться ее молодость и неопытностью, и забрать деньги себе. © astra
- Когда мама решила научиться шить шапки, мой муж заказал знакомому болванку для этого, не помню уже, как называлась. Вскоре я узнала от другого знакомого, что мы, оказывается, разводим песцов и шьем шапки. При том, что мы оба инженеры-строители, и жили тогда в квартире на пятом этаже с детьми и котом. © Наталья Козлова / Dzen
- Одна знакомая рассказывала, что у нее родня у нее за границей, графы какие-то. Мол, бабка ей замок в наследство оставила. Но родственники замок отдавать не хотят, идут суды. Но ничего, через годик она суд выиграет и переедет в замок. А еще у нее любовник богатый — всю Европу объездили. И вообще, она — кандидат наук, ведущим специалистом в вузе была. Но решила передохнуть и пока что работает консьержкой. Рукалицо.
- Мой муж случайно узнал, что свекровь всем говорит небылицы. Мол, он занимает ну неприлично высокую должность. И недавно купил новенькую «Ауди». На самом деле должность у мужа обычная, машины нет. На вопрос, а какого, собственно, фига, свекровь на голубом глазу ответила: «Ну я же должна гордиться сыном». © dark_vanessa / Dzen
"Рукалицо" - это слог автора сих занимательных историй. Вроде ты что-то прочитал, но вникнуть в смысл...
- У подруги не стало отца, созваниваемся, я, выражаю соболезнования, спрашиваю, оставил ли денег, хватило ли закрыть кредит? Говорит, нет, не хватило, оставил 200 тысяч. Прошло некоторое время, опять созваниваемся, она уже сама в процессе беседы говорит, отец оставил 400 тысяч — они сделали ремонт. Еще проходит какое-то время, она, естественно, уже не помнит наш разговор, говорит, закрыла кредит, когда отца не стало, оставил ей почти миллион. Занавес. © Зелёная лягушка / Dzen
- Приятельница стала встречаться с парнем только потому, что он высокий, красивый брюнет. Решительно вела его к тому, что нужна срочно свадьба. Она наврала родителям, что выходит замуж за красавца с квартирой. Дату свадьбы им не сказала, чтобы они вдруг не приехали и не узнали правду, ведь жили молодые в общаге, жених сменил несколько раз работу, выгоняли за прогулы. Но вот она уперлась: такой красавец и вдруг обратил на нее внимание.
Свадьбу сыграли в ресторане, все за ее счет, даже одежда жениха. На свадьбе он расплакался горькими слезами, так как вырос сиротой. Через пару месяцев приехали его родители, живы-здоровы и в шоке от россказней сына. Потом приезжали и ее родители, тоже в шоке от нищего, нигде не работающего зятя. © Наталья А.Ф. / Dzen
- Работала как-то в одной организации. Зарплата средненькая была, не шикарно, но жить можно. Пришла к нам новая сотрудница и началось. Постоянно хвасталась. Да у нее дома 2 машины в гараже! Одна из них люксовая, она ее бережет, поэтому ездит на скромном авто. И у нее дача крутая и квартира хорошая в новостройке, а дома полно золотых украшений стоимостью, как вся наша организация целиком. Поражаюсь тому, что многие ей верили. Я задала резонный вопрос: «С таким богатством, что ты забыла здесь, на этой непрестижной и достаточно грязной работе?» Тогда она рот и захлопнула. © Светлана Пайдулова / Dzen
- Свекровь моей подруги рассказала всем красивую историю знакомства своего сына. Будто он зашел в ресторан и так восхитился блюдом, что позвал повара, дабы выразить восторг. И вот вышла она — любовь с первого взгляда. Случился конфуз, когда молодые обмолвились, что судьба свела их в комментариях к посту в соцсетях кулинарного паблика. Получается, их познакомила любовь к еде. © Ольга Прохорова / Dzen
Сталкивались ли вы с такими фантазерами? А еще у нас есть статья на тему: «20+ историй о людях, которые ловко проучили наглецов».
Комментарии
Когда интересуются вопросом наследства, возникает резонное опасение, а не собираются ли взять в долг. Так что в данном случае приврать вполне уместно
И вот пришла лягушка, зелененькое брюшко. И съела кузнеца. Все свистят
Чё-то как-то поганенько стало после такого количества вранья и врунов.
"Приятельница стала встречаться с парнем только потому, что он высокий, красивый брюнет."
А так много кто выходит замуж. Наличие квартиры не первый показатель красоты жениха.
Ладно, он там дальше сказал, что сиота и работу не мог найти, это уже вторая часть этой странной истории.
Но я тоже замуж вышла за безквартирного.
Что-то в мире поменялось? Новый тренд? Замуж идут только за красивых с квартирой?