17 примеров того, как люди проявили изобретательность без лишних угрызений совести

"Приятельница стала встречаться с парнем только потому, что он высокий, красивый брюнет."

А так много кто выходит замуж. Наличие квартиры не первый показатель красоты жениха.

Ладно, он там дальше сказал, что сиота и работу не мог найти, это уже вторая часть этой странной истории.

Но я тоже замуж вышла за безквартирного.

Что-то в мире поменялось? Новый тренд? Замуж идут только за красивых с квартирой?