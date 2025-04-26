12 мероприятий, от которых никто не ожидал такой суеты
Истории
1 час назад
Иногда мы попадаем на события, которые, казалось бы, обещают быть спокойными и даже слегка скучными. День рождения, свадьба, выпускной — казалось бы, ничего необычного. Но внезапно что-то происходит — и атмосфера меняется на глазах. Пользователи сети поделились своими историями с мероприятий, которые они запомнят надолго.
- Такая вот история приключилась на свадьбе. Длинный шлейф платья невесты струился сзади нее и слегка цеплялся за ступени, пока она ожидала начала процессии. Незаметно для нее маленькая соседская собачка уютно устроилась на шлейфе и "отправилась в путешествие", когда невеста двинулась к алтарю для начала церемонии. © Unknown author / Reddit
- На свадьбе моих дяди и тети, когда мне было 8 лет, произошел забавный случай. В разгар вечеринки в зал вошел незнакомый 45-летний мужчина в элегантном костюме. Ди-джей остановил музыку, мой дядя взял микрофон и спросил: «Простите, вы кто? Мы знакомы?» В полной тишине мужчина невозмутимо ответил: «А надо?» Оказалось, он услышал о свадьбе, переоделся и просто присоединился. Дядя с тетей разрешили ему остаться, и он даже получил первый кусок торта. Больше мы его не видели. Надеюсь, что у него все хорошо и, может, когда-нибудь мы снова встретимся. © retrobread_ / Reddit
- На выпускном в 5-м классе меня выбрали вручить награду одному из учителей, но никто не объяснил, что делать. Когда назвали мое имя — я была первой из пяти награждающих, — я растерянно встала. В начале упомянули, что маленькие деревья в горшках у сцены — часть награды. В полной тишине я робко взяла одно деревце и понесла его на сцену. Добравшись до подиума, поставила горшок, и немного земли просыпалось. Учительница, после неловкой паузы, тепло обняла меня, сказав, что награда вручена от чистого сердца. Я вернулась на место, сгорая от смущения. © lizaverta / Reddit
- На свадьбе у подруги был торт. Внезапно подруга подбегает, с криком бьет по нему и тут же падает в бассейн. Я в шоке, спрашиваю у матери жениха, что происходит. А она выдает: «Да это у них запланированное шоу. Торт — муляж. Решили так гостей взбодрить перед сменой костюмов!» Смотрю, а в бассейне уже и жених плещется.
- Я не помню, сколько мне исполнялось, но это был день, когда родители осуществили мою мечту. Я родился зимой, а мой старший брат в июле, поэтому ему всегда устраивали день рождения с вечеринкой у бассейна. А я тоже так хотел, но очевидно, что это было неосуществимо зимой. И однажды мои родители сделали, казалось бы, невозможное! Они устроили мой праздник в отеле с крытым бассейном! Тогда я еще не понимал, насколько много это будет для меня значить. Я им очень благодарен. © walkingcarpet23 / Reddit
- Накануне выпускного в классе, где я была классным руководителем, я умудрилась сломать ногу. Ничего страшного, но врачи велели лежать дома и меньше двигаться. Хотела приехать на кресле, но мне посоветовали поберечь ногу. Благодаря современным технологиям я смогла присутствовать онлайн: произнесла речь, не сдержала слез и отключилась, чтобы не мешать ребятам праздновать. Через полтора часа — звонок в дверь. Муж открывает, а там весь мой класс! После вручения дипломов они решили заехать ко мне — с цветами, конфетами и теплыми словами. Тут уже невозможно было не расплакаться, и даже наши мальчишки украдкой смахнули слезу. Посидели недолго — 20 человек в двухкомнатной квартире разместить непросто. Как учитель химии, дала им напутствие о разумном веселье и отпустила в ресторан. Мои птенцы, в добрый путь! © Палата №6 / VK
- Я провела год в Германии и отметила там свое 23-летие. Дни рождения за границей — довольно волнительная штука, ты далеко от большинства дорогих тебе людей. Но мои друзья оттуда совершенно превзошли себя: они устроили мне большую вечеринку, испекли самодельный торт, а той ночью в Германии выпал мой первый снег. Я вышла на улицу босиком по снегу и танцевала со своим другом, который организовал вечеринку. Мы пели песни, и я помню, как смотрела на небо и думала, что в тот момент я была именно там, где должна быть, и была так благодарна. Поистине лучший день рождения, который у меня был. © missluluh / Reddit
- Моя сестра затеяла свадьбу на 30-35 человек, а репетиция свадьбы за месяц нас вовсе удивила. Мы нарядились, веселились до 5 утра. На следующий день сестра с мужем объявили неожиданное решение: они отменяют будущую свадьбу, потому что их целиком и полностью устроило вчерашнее празднование. Сказали, что лучше уже не будет. Но самое лучшее то, что все гости были сами собой, не было профессиональных фотографов, поэтому все фото и видео максимально не вылизанные, искренние и смешные. Кажется, это была действительно лучшая свадьба из всех! © Карамель / VK
ну и правильно ))), я и сама не люблю эти постановочные фото, где все в застывших позах и с застывшими выражениями лиц. не интересно смотреть такое ))). но вот репетиция свадьбы....это конечно свадебные маркетологи хорошо постарались )))
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- В день свадьбы моего дяди (после 5 лет отношений) невеста оставила его у алтаря. Моему деду пришлось выйти к гостям, поблагодарить всех за прибытие и объявить, что свадьбы не будет. Дядя, убитый горем, улетел в Новую Зеландию. На борту самолета он оказался рядом с местным парнем, который пригласил его в гости к своей семье. В итоге дядя женился на его сестре. Они до сих пор вместе, у них трое детей. Она потрясающая, и все счастливы. © Betty5boop / Reddit
- Когда мне исполнилось 5 лет, я попросил родителей устроить мне день рождения с водным пистолетами, а еще в собачьей тематике. И они это сделали! Мой папа построил большую собачью будку, чтобы туда уместился ребенок, разложил много игрушечных собак на заднем дворе. Они с мамой придумали несколько тематических игр. Также гостям сказали наряжаться в костюмы собак, если они захотят. Я помню что точно был аквагрим в этом стиле. И водяные пистолеты, конечно же, тоже были! Это был самый лучший день рождения! © OrangeAndBlack / Reddit
- Я был на свадьбе друга около 15 лет назад. Он и его жена были влюблены чуть ли не с третьего класса, так что семьи хорошо знали друг друга и прекрасно ладили. Прием проходил в уютном загородном клубе с большим открытым двором и бассейном. Кульминацией вечера стал момент, когда мать жениха, прощаясь с гостями, строго попросила брата невесты не дурачиться у бассейна. Тот, с улыбкой кивнув, неожиданно затащил ее в воду. Я был ошеломлен, но она отреагировала удивительно спокойно, много смеялась, и вскоре многие гости, тоже в одежде, с радостью прыгнули в бассейн. Весь день напоминал сцену из романтической комедии, а этот эпизод стал ее ярким финалом. © markuslinnmanuel / Reddit
- Я недолго подрабатывала принцессой на детских днях рождения — Белоснежка, Золушка, все как обычно. Однажды мне сказали, что я буду Hello Kitty. Костюм оказался огромным: гигантская голова с сеткой во рту, через которую еле видно, и стальной хула-хуп, держащий форму. На вечеринке, проходившей во дворе, я развлекала детей аквагримом, фокусами и воздушными шариками. За 15 минут до конца мероприятия предложила игру: бросать мяч, касаться дерева и бежать обратно. Но не учла, что двор на крутом склоне. Побежала за мячом, споткнулась — и покатилась вниз, как пушистый шар, из-за хула-хупа. Голова слетела, я влетела в кусты. Три папы вытащили меня обратно, костюм помялся, из головы торчали ветки. Я молча прошла через кухню к выходу, даже не думая о чаевых. Пыталась влезть в машину в костюме — не вышло, пришлось переодеваться за машиной и уезжать. Тогда было ужасно неловко. Сейчас вспоминаю и смеюсь. Хорошо, что это было до эры популярных видео в интернете! © CaliAv8rix / Reddit
А вот еще одна статья, где истории с выпускных точно запомнятся надолго.
Фото на превью Joe Mabel / Flickr, CC BY-SA 2.0
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