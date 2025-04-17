14 человек поделились историями о выпускных, которые запомнят навсегда

Один из главных праздников, подчеркивающих окончание важной части жизни — выпускной. Кто-то его ждет, кто-то игнорирует, но не сомненно у каждого есть история связанная с этим торжеством. В этой статье мы собрали 14 историй, которые произошли на выпускных и сделали праздник незабываемым.