14 человек поделились историями о выпускных, которые запомнят навсегда

Народное творчество
1 час назад

Один из главных праздников, подчеркивающих окончание важной части жизни — выпускной. Кто-то его ждет, кто-то игнорирует, но не сомненно у каждого есть история связанная с этим торжеством. В этой статье мы собрали 14 историй, которые произошли на выпускных и сделали праздник незабываемым.

  • Я классный руководитель у 11 класса. Скоро выпускной. Вручение аттестатов традиционно уже 40 лет назначается на 19:00. Возмущенно пишет мамаша с требованием перенести праздник на утро. У них, видите ли, на 19:00 заказан столик в ресторане. Вежливо поясняю, что традицию нарушать не будем. А она отвечает, что с ней никто не посоветовался, и что она напишет жалобу в министерство на хамское отношение к детям. Сижу, жду. Офигеваю от родителей. Уже не в первый раз. © Подслушано / Ideer
  • Помню, подходит момент выпускного. На родительском собрании идет оживленное обсуждение, как и сколько. Сижу с каменной физиономией и слушаю. Одна из мам меня спрашивает: «Вы согласны? На место, на сумму?» А мы с сыном уже решили, как он будет отмечать свой выпускной. С зимы прожужжал все уши, что в столицу приезжает его любимая группа. Предоставили ему выбор: или выпускной, или концерт. Два события через один день мы не потянем. И выбор был однозначный: поездка на концерт. Спросили, почему, а сын: «Да зачем мне этот ресторан, костюм и прочее. С одноклассниками, если будет желание, встретимся. А вот выступление... Группа в таком составе к нам уже не приедет». И вот съездил. Эмоций было через край. Сын свой выпускной точно запомнил. © lessan / Pikabu
  • У дочери в садике был выпускной. Почему-то мне казалось, что это не очень важное событие — дети в этом возрасте еще не сильно детали запоминают. Главное — позитивная атмосфера, прощание с воспитателями, может, какой-то небольшой утренник, где нужно делать вид, что тебе нравится, как чужие дети рассказывают стишки, а потом плакать, когда 4 строчки читает твоя дочь. Но администрация садика решила играть по-крупному. Представление, аниматоры, бабл-шоу детям заказать, кейтеринг... Мы с женой отказались, так как деньги немаленькие, а толку ноль. И не пожалели. По слухам, больше всего праздник понравился заведующей, которая ела и пила все, что было куплено за счет родителей. Ну а мы пришли только на финал, дочка получила выпускной альбом, сделали фотки и пошли семьей в кино. © Палата № 6 / VK
  • Помню, как на выпускной дочери из садика попросили любимую игрушку принести для танца. Дочь принесла мягкого пони, станцевали красиво, весь танец дети то кружили игрушки, то обнимали. А после танца на весь зал: «Как символ перехода в более взрослую жизнь, наши выпускники передадут игрушки детям из младшей группы». Ой, что началось! Выпускники в слезы, организаторы начинают успокаивать, что это понарошку. Мелкие, которые уже успели схватиться за новые игрушки, орут и не отдают. Родители возмущаются, воспитатели бегают... Собственно, утренник на том и закончился, детей успокоили только на улице, когда шарики раздавали. Игрушки вернули всем. Дочь уже школу окончила, но это единственное, что она помнит с выпускного из садика. © avgalery / Pikabu
  • Мы с одноклассницей жутко бесили друг друга в школе, устраивали пакости, подставляли перед учителями, в конце выпускного попрощались и были уверенны, что больше никогда не встретимся. Скажи мне тогда кто-нибудь, что нас ждет, я бы умер от смеха. Спустя несколько лет случайно встретились на дне рождения общего друга. Я такой: «Ну ничего себе, ты ж мой самый злой враг». Она ржет: «А ты вообще откуда тут взялся?» Слово за слово, посмеялись, разговорились, ... Потом еще раз встретились, потом как-то гулять пошли, а потом раз — и свадьба. Уже семь лет вместе. Вот так жизнь прикольно выворачивает. © Не все поймут / VK
  • На носу выпускной, 11-й класс, мне 16 лет. Мы с мамой и бабушкой идем в магазин за платьем. Я выбрала и примерила платье мечты: вырез лодочкой, плечи открыты, талия подчеркнута и красивая юбка ровно до колена. Село на меня, как влитое. Но мама решила, что это дорого — покупать платье за 5 тысяч на один вечер, и стоит взять «на вырост». Примерила на размер больше: вырез сполз с плеч, видно лифчик — мама сказала: «Ничего, ушьем». Линия талии сползла куда-то к бедрам, — «Ничего, подтянем». Юбка кончалась где-то сильно ниже колен (с моим ростом в 150 см это смотрелось комично) — «Ничего, подошьем». Я вся уревелась: не могла поверить, что она испортит мой день этим ущербным платьем. Слава богу, в итоге вступилась бабушка и купила наряд моего размера. На выпускной, кстати, мама так и не пошла со мной. Сильно обиделась, что купили платье, которое понравилось мне, а не ей. © dashibatecat / Pikabu
  • Перед выпускным соседка поставила дочь перед выбором — либо она расстается с парнем и получает платье и прическу на выпускной, либо пусть идет в чем есть. Недолго думая, девочка взяла и свалила жить к парню. Через пару дней мы с ней столкнулись, она мне все рассказала и попросила хоть какое-нибудь платье, чтобы было в чем пойти. Нашли мы ей платье в пол, теплого желтого оттенка, без спины. Не вечернее, что-то ближе к сарафану. Прошел выпуск, она вернула платье, расцеловала меня в обе щеки и показала потрясающую фотографию с выпуска: половина группы в черных платьях, половина в голубых, и посередине она — в желтом. Сейчас она замужем за тем парнем, у них все хорошо. Родители съехали из нашего подъезда через пару месяцев, и что с ними, я не знаю. © ManticoreFox / Pikabu
  • Спустя 10 лет папа напомнил историю о моем выпускном. Как же мне стало стыдно! Мы жили очень скромно, а я настаивал, что хочу новый костюм на праздник. Оказалось, что ради этого маме пришлось продать свои сережки, которые ей бабушка на свадьбу подарила. Знали бы вы, как я переживал и извинялся перед родителями за свой подростковый бунт. Когда дарил маме сережки, она плакала. Конечно, это не те, старинные, но хоть что-то в знак моей благодарности. © minage / Pikabu
  • Сестра моя младшая в этом году школу оканчивает. В их классе есть одна девочка-звезда, золотую медаль ей дадут. Мама у нее в этой же школе завучем работает. На обсуждении, как будет проводиться выпускной у детей, эта мамаша доказывала, что, раз ее дочка золотая медалистка, она достойна отдельного стола, покрытого «золотой» скатертью, стула в виде трона, фарфоровой посуды и украшенного бокала. Еще предложила нанять супер-пупер фотографа по цене в 3 раза выше, чем средняя по городу, белую карету с двойкой лошадей для золотой медалистки и ее родителей, расстелить красную ковровую дорожку ко входу в школу... И все это за общие деньги. Дочка с ней полностью согласна. Как следствие, одноклассники с медалисткой общаться не хотят и посоветовали за свои деньги ей вместе с мамашей оплачивать фотографов, клоунов с каретами и прочие хотелки. © Marlezon / Pikabu
  • В конце выпускного класса я начал встречаться с замечательной девочкой, она была идеалом для меня. Ее воспитывал дедушка, родители умерли, когда она была маленькой. На выпускной завуч решила поставить танец девочек с их папами, моя девушка сильно хотела танцевать, но расстроилась, когда узнала о тематике. Ее дедушка был слабый, точно не смог станцевать бы, а другого выбора нет. Я сначала не понимал, объяснял ей, что от одного танца весь мир не упадет, но она лишь плакала и говорила, что ее выпускной разрушен. На спасение пришел мой отец, который знал о наших отношениях, о ситуации в ее семье, поэтому решил помочь. Они вместе ходили на тренировки и репетиции, отрабатывали каждое движение и станцевали просто невероятно! Тогда я был глупый и тупой, но сейчас, спустя столько лет, понимаю, насколько шикарным был поступок моего папы. Мы с девушкой до сих пор вместе, она моя жена. Скоро сам стану отцом, надеюсь буду отличным папой, благо у меня есть с кого брать пример. © Палата № 6 / VK
  • Перед выпускным мы с мамой пошли к ее парикмахеру, сказали, что я хочу, нам озвучили сумму. В день выпускного я пришла туда же, но маминой мастерицы не было, была другая. Она все сделала, но добавила что-то от себя и сумма вышла больше. А мне 17, у меня сумма только та, что нам озвучили раньше. И я сижу, бледнею, думаю, щас все распустят. Я объяснила ситуацию и меня отпустили. До сих пор признательна Peyton / ADME
  • Я работаю визажистом, в том году ездила делать красоту девочке на выпускной. Так мама этой девочки пыталась украсть у меня косметику (и удалось-таки на 10 тысяч, как оказалось). А по завершении работы мне сказали, что им не нравится и вообще не будут платить. Так я, глядя в счастливые глаза девочки, которая надменно стояла рядом, взяла жидкость для снятия макияжа и стерла половину. Бесят такие клиенты! © Подслушано / Ideer
  • Во время выпускного исполнилась моя мечта! От природы у меня детский голос, над которым всегда смеялись. И вот вручение дипломов, я выхожу на сцену и начинаю говорить красивым голосом с хрипотцой! А дело в том, что за день до выпускного я была на концерте и сорвала голос, подпевая любимые песни. Вот так я удивила всех и раз в жизни смогла произнести речь без перешептываний и усмешек со стороны сокурсников
  • Я была самой высокой девочкой в классе. Фиг с ними, с прозвищами: больше всего было обидно, что нормальную одежду на меня в нашем захолустье было не достать. Еще сильнее я переживала из-за обуви. Обычно я носила кроссовки, потому что сорокового размера продавалась только «теточная» некрасивая обувь. И однажды у маминой подруги, торговавшей на рынке, я увидела бежевые замшевые туфли и попросила померить. Они, хоть и с трудом, но налезли. 38 размер, последние. Ничего, подумала я, один вечер можно и потерпеть. К ним на выпускной мне сшили чудесное розовое платье. Церемонию вручения аттестатов и медалей на сцене я бодро простояла. Когда мы пешком через город шли на банкет в школу, все было хорошо. Во время застольных тостов начали отниматься пальцы, а сразу после начала танцев я заподозрила неладное. Вышла в коридор и обнаружила, что из бежевых туфли стали красными, а все попытки их снять заканчивались провалом, потому что конечности распухли. Кое-как, с помощью призванных на помощь мальчиков и ругани, ноги удалось освободить. Домой утром я возвращалась с пластиковыми пакетами на ногах. © MadTill**** / Pikabu

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