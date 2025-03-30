12 историй о том, как люди разнесли стереотипы в пух и прах

Хотелось бы спросить, где это женщин после 25 считают старородящими? Сейчас и после 50 рожают, в прошлом году две известные женщины в таком возрасте родили - одна - комедийная актриса, вторая - фигуристка.
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Стереотипы окружают нас повсюду — будто все вокруг за нас решают, что можно, а что нет. Но есть люди, которые не просто вышли за рамки, а с размахом вынесли их. Эти истории вдохновляют и заставляют переосмысливать собственные границы.
Хотелось бы спросить, где это женщин после 25 считают старородящими? Сейчас и после 50 рожают, в прошлом году две известные женщины в таком возрасте родили - одна - комедийная актриса, вторая - фигуристка.
А вот еще больше вдохновляющих историй про женщин, которые сказали стереотипам "пока-пока":
Какого года 1 история? Старшего сына рожала в 27, ни о какой старородящести и речи не было! С нами женщина в 42 рожала второго и тоже никаких разговоров