12 историй о том, как люди разнесли стереотипы в пух и прах

Истории
14 минут назад

Стереотипы окружают нас повсюду — будто все вокруг за нас решают, что можно, а что нет. Но есть люди, которые не просто вышли за рамки, а с размахом вынесли их. Эти истории вдохновляют и заставляют переосмысливать собственные границы.

  • Лежали на сохранении с тремя дамами, всем за 25. Зашел разговор о том, что после 25 женщины уже считаются старородящими. Я вставляю фразу: "Значит, у нас палата старородящих!" Все на меня смотрят круглыми глазами. А я такая сижу в детской пижаме, две косички, маленькая, худенькая. И добавляю: "Мне 25!" Выяснилось, что все они считали, что мне едва-едва 18 стукнуло. © PiN04kA / Pikabu
  • Работал я очень давно в одном кафе в маленьком городе. Как таковых правил там не было. Дресс-код, понятное дело, отсутствовал. И вот как-то после обеда зашел мужчина: в шортах, в футболке, которой лет 5, кепка потертая и рюкзак. Сел за мой столик. Администратор сразу предупредила, что особо перед ним не услуживать, так как толку никакого. Но я человек сам по себе вежливый, да и детство было не сахар, так что неважно как он выглядел. И вот бегал я возле него час примерно, пока мои коллеги обслуживали столик с мужчинами в галстуках. А мой гость посидел, и перед уходом оставил мне на чай 18 тыс. Все просто, оказалось он какой-то бизнесмен, а в таком виде, потому что шел из сада. Ну и разумеется все накинулись "делить чаевые", я не делился и оказался жмотом. © Unknown author / Pikabu
  • Работаю в строительном магазине, приходит девушка - ну прямо картинка из журнала. Вся такая нарядная, в пальто, на каблуках, волосы уложены, духами пахнет – вообще не тот типаж, который обычно здесь бывает. Думаю, наверное, случайно зашла или кому-то в подарок что-то выбирает. Но нет, она уверенно идет к инструментам и начинает собирать себе набор, причем не просто молоточек и отвертку, а целый чемодан. Дрель, шестигранники, разводной ключ, рулетка, нож, плоскогубцы - все подряд. Я не выдержал, спрашиваю: "Это кому такой крутой подарок собираете?" Она посмотрела на меня, улыбнулась и говорит: "Себе, конечно! Надоело уже папины инструменты воровать, решила наконец-то свой набор купить". Вот так вот, а я уже придумал себе кучу вариантов, кому она это все берет. © Палата №6 / VK
Ольга Курпякова
10 часов назад

Хотелось бы спросить, где это женщин после 25 считают старородящими? Сейчас и после 50 рожают, в прошлом году две известные женщины в таком возрасте родили - одна - комедийная актриса, вторая - фигуристка.

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  • Покупали в салоне машину. Пошли всей семьей. Дети вели себя хорошо, я в разговоры между мужем и менеджером не лезла, зато туда без проблем влезла пара каких-то мужиков. Просто из ниоткуда взялись и попытались беспардонно увести нашего менеджера. Когда он объяснил им, что сейчас занят нами, те ответили, мол, они вообще-то, покупатели, пришли прямо сейчас машину покупать, а эти (показывают пальцем на меня) еще неизвестно, смогут ли что-то купить. Я не сообразила, как изящно выйти из этой ситуации, поэтому просто промолчала. Менеджер извинился перед нами и продолжил рассказывать про машину, мы выбрали цвет, потом зашли обратно в салон, мужа отправили оформлять покупку. И тут получилась такая ситуация: два окна, у одного сидит грустный хамоватый мужик, рядом стоит второй, о чем-то разговаривает с девочкой за компом. Муж было направился к свободному окошку, как наш менеджер завопил: «Нет, нет! Вам не сюда, вам дальше, это не касса, это кредитный отдел. Наличный расчет производится вон там». Хамоватый мужик оторвал голову от бумаг и посмотрел на нас, а я улыбнулась им и пожелала удачи. Но не от всей души, конечно. © majya / Pikabu
  • Как-то работал администратором в салоне оптики, зашел парень в неряшливой одежде и шлепанцах. Все начали спорить, кого к нему отправят, в итоге я решил пойти и сделать это сам. Чувак купил очков на сумму около $3 тыс., и продавцы не получили ни цента комиссии. © gnilmit / Reddit
  • Я 19-летняя девушка, 152 см ростом. Езжу на огромном внедорожнике. Просто люблю большие авто. И меня бесят люди, которые считают, что они первые пошутили про то, что меня «из-за руля не видно», «до педалей не достаешь» и все в таком духе. Это не смешно! Я же не шучу ни про кого «колени из окон торчат»! Достало все это слушать! А кто чаще всего так шутит? Гаишники! Умудряются при этом еще спросить: «18-то хоть есть?» Алло, я уже большая девочка! © Подслушано / Ideer
  • Приехали покупать дом в коттеджном поселке. А ездим мы на старом седане еще из 2000-х годов. Риелтор с кислым лицом показывал коттеджи. И тут мы говорим, что у нас почти вся сумма — налом. Этот кадр резко поменялся в лице и разве что не расцеловал нас. © aezakmi23654 / Pikabu
  • Сижу дома, работаю. Стучат в дверь. Смотрю в глазок — стоят две девушки с папками в руках.
    Я: Вам кого?
    Д: *Бормочет что-то невнятное*
    Я (открывая дверь): Вам кого?
    Д: Здравствуйте, а позовите кого-нибудь из взрослых.
    Я: Мне вообще-то 26, чего вы хотели?
    Девушка, которая говорила, покраснела. Вторая, не сдержавшись, начала дико смеяться. © JasmineDragon / Pikabu
  • Как-то ко мне в офис подъехал пожилой мужчина в грязной футболке за рулем ржавого потрепанного фургона. Он отдал документы компании, с которой мы сотрудничали, и попросил выставить им счет. Поскольку мы часто имели дело с этой компанией, я знал, что заказы обычно передаются сотрудниками отдела маркетинга, которые всегда выглядели и были одеты как с картинки. Я уточнил, разрешено ли ему использовать эту учетную запись, а мужчина рассмеялся и протянул мне руку: «Я имею право. Привет, я Рон Райс, и это моя компания!» Он отнесся к моему вопросу спокойно, но я, как менеджер по работе с клиентами, в тот день усвоил ценный урок о том, что нельзя судить по внешнему виду. © birdpix / Reddit
  • Моя подруга работала консультантом в отделе одежды. Однажды рано утром к ней зашла женщина, она выглядела неопрятно, в одежде большого размера и без обуви. Подругу учили высматривать таких людей и подходить к ним, чтобы предотвратить кражу. Именно это она и сделала. А в беседе узнала, что дом этой женщины сгорел накануне вечером, и она потеряла все. Ей собрали немного денег на покупку одежды и обуви для нее и детей. Моя подруга почувствовала себя очень неловко и в итоге помогала покупательнице больше часа, подыскивая самые выгодные предложения. © saltyhumor / Reddit
  • Были с женой на отдыхе, захотела она купить себе часы. Увидела одни в витрине и влюбилась. Оказалось, что часы стоят $17,5 тыс. Супруга ахнула и аж попятилась от консультанта. А тот расхохотался и выдал незабываемую фразу: «Это Вегас, дорогая! Ты можешь прийти сюда завтра с пачкой денег, а эти часы унести с собой». © geoliciouswerdsmith / Reddit
  • Когда я была молодой и выплачивала ипотеку, я работала все смены, которые мне предлагали. В этот раз я работала 6 недель подряд, без выходных. В свой первый выходной я решила себя побаловать. На мне была широкая рубашка и поношенные джинсы. Увидела красивые серебряные серьги в запертой витрине и попросила показать их. Продавец лениво ответила: «Они очень дорогие, понимаешь?» Я огрызнулась: «Деньги не проблема, если они мне нравятся, я их покупаю!» И я так и сделала, потому что деньги не были проблемой, несмотря на мою внешность. © eliisabetjohvi / Reddit

А вот еще больше вдохновляющих историй про женщин, которые сказали стереотипам "пока-пока":

Комментарии

Уведомления
ИньЯна
11 часов назад

Какого года 1 история? Старшего сына рожала в 27, ни о какой старородящести и речи не было! С нами женщина в 42 рожала второго и тоже никаких разговоров

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