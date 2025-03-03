20+ женщин, которые с легкостью ломают стереотипы о коротких стрижках

Есть мнение, что женщины, которые стригутся коротко, выглядят старше. Мол, носить такие прически нужно уже в возрасте глубоко за 70, когда из-за естественных причин волосы редеют, а молодость и зрелость - это время для кос и стрижек макси. Но героини нашей статьи еще раз доказывают, что короткие волосы могут здорово смотреться в любом возрасте.

«Я 4 года отращивала волосы, но не выдержала и рубанула пикси»

Да ты помолодела лет на 10! © Rhapdodic_Wax11235 / Reddit

"Я сбрила волосы перед Новым годом"

Раньше ты выглядела мило, а теперь стала просто красоткой! © Internal_Lab_2617 / Reddit

"Мне нравится, насколько универсальной может быть стрижка боб с андеркатом"

"Обожаю сочетание коротких волос и длинного платья"

Ваша стрижка хороша, а ноги просто феноменальны! © ltldicknity / Reddit

"Никогда раньше я не красила и не сбривала волосы"

Эта стрижка подчеркивает вашу красивую линию подбородка и глаза! © thedoompatrol97 / Reddit

"Мне 50, я сделала стрижку пикси и не прячу седину. Теперь я чувствую себя дерзкой!"

"Устала мучиться со своими непослушными вьющимися волосами и приняла лучшее решение на свете!"

"Я тоже решилась на короткую стрижку"

"Недавно я победила рак и пытаюсь привыкнуть к росту волос после химиотерапии"

Ты сногсшибательная. Поздравляю с победой над раком! Носи короткую стрижку, она тебе к лицу. © Decent_Neat_9171 / Reddit

"Взяла и отстригла волосы в трудный момент моей жизни"

"Обкорнала волосы. Мне очень нравится!"

"Решилась на глобальные перемены"

Как ты превратилась в Скарлетт Йоханссон? © thewayoutisthru_xxx / Reddit

"Родители не разрешали мне стричься коротко. Но как только мне исполнилось 18, я обкорнала 30 см волос"

"Сегодня решилась обрезать волосы. Ни капли не пожалела!"

"Мне так надоели мои длинные волосы, что я решилась на короткую стрижку"

"Стилист случайно обкорнал слишком коротко. Мне так непривычно!"

Мне нравится эта длина, она очень хорошо обрамляет твое лицо! © SpaghettiThief / Reddit

"Я все же набралась смелости подстричься и пожертвовать свои волосы, хотя всю жизнь ходила с длинными"

"Наконец-то снова вернулась к коротким волосам"

"У меня начали дико лезть волосы. Это было ужасно! Поэтому я решилась на стрижку"

Ты выглядишь хорошо и с длинными, и с короткими волосами. Главное, помни: волосы не зубы - отрастут. © DrakeAlpha / Reddit

"Я долго сомневалась, стричься мне или нет, но в итоге решилась и очень счастлива!"

"Обстригла большую часть волос. Это мое лучшее решение в плане стрижки!"

"В моем районе такая стрижка стоит $ 150, поэтому я сделала ее сама"

"Всегда думала, что мне больше идут длинные волосы, но как же я ошибалась! Так рада, что решилась на эту ​​стрижку!"