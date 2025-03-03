20+ женщин, которые с легкостью ломают стереотипы о коротких стрижках
Есть мнение, что женщины, которые стригутся коротко, выглядят старше. Мол, носить такие прически нужно уже в возрасте глубоко за 70, когда из-за естественных причин волосы редеют, а молодость и зрелость - это время для кос и стрижек макси. Но героини нашей статьи еще раз доказывают, что короткие волосы могут здорово смотреться в любом возрасте.
«Я 4 года отращивала волосы, но не выдержала и рубанула пикси»
- Да ты помолодела лет на 10! © Rhapdodic_Wax11235 / Reddit
"Я сбрила волосы перед Новым годом"
Личико молодое и хорошенькое, ультракороткая стрижка подходит, но не видно какая форма головы
- Раньше ты выглядела мило, а теперь стала просто красоткой! © Internal_Lab_2617 / Reddit
"Мне нравится, насколько универсальной может быть стрижка боб с андеркатом"
"Обожаю сочетание коротких волос и длинного платья"
- Ваша стрижка хороша, а ноги просто феноменальны! © ltldicknity / Reddit
"Никогда раньше я не красила и не сбривала волосы"
- Эта стрижка подчеркивает вашу красивую линию подбородка и глаза! © thedoompatrol97 / Reddit
"Мне 50, я сделала стрижку пикси и не прячу седину. Теперь я чувствую себя дерзкой!"
"Устала мучиться со своими непослушными вьющимися волосами и приняла лучшее решение на свете!"
Как будто в короткой стрижке они меньше вьются. Наоборот, под собственной тяжестью не вытягиваются, завиток даже жестче.
"Я тоже решилась на короткую стрижку"
"Недавно я победила рак и пытаюсь привыкнуть к росту волос после химиотерапии"
- Ты сногсшибательная. Поздравляю с победой над раком! Носи короткую стрижку, она тебе к лицу. © Decent_Neat_9171 / Reddit
"Взяла и отстригла волосы в трудный момент моей жизни"
"Обкорнала волосы. Мне очень нравится!"
- Ты лет 10 скинула! © lucky_719 / Reddit
"Решилась на глобальные перемены"
- Как ты превратилась в Скарлетт Йоханссон? © thewayoutisthru_xxx / Reddit
"Родители не разрешали мне стричься коротко. Но как только мне исполнилось 18, я обкорнала 30 см волос"
"Сегодня решилась обрезать волосы. Ни капли не пожалела!"
"Мне так надоели мои длинные волосы, что я решилась на короткую стрижку"
"Стилист случайно обкорнал слишком коротко. Мне так непривычно!"
- Мне нравится эта длина, она очень хорошо обрамляет твое лицо! © SpaghettiThief / Reddit
"Я все же набралась смелости подстричься и пожертвовать свои волосы, хотя всю жизнь ходила с длинными"
"Наконец-то снова вернулась к коротким волосам"
"У меня начали дико лезть волосы. Это было ужасно! Поэтому я решилась на стрижку"
- Ты выглядишь хорошо и с длинными, и с короткими волосами. Главное, помни: волосы не зубы - отрастут. © DrakeAlpha / Reddit
"Я долго сомневалась, стричься мне или нет, но в итоге решилась и очень счастлива!"
"Обстригла большую часть волос. Это мое лучшее решение в плане стрижки!"
"В моем районе такая стрижка стоит $ 150, поэтому я сделала ее сама"
"Всегда думала, что мне больше идут длинные волосы, но как же я ошибалась! Так рада, что решилась на эту стрижку!"
А если вы любите рассматривать фото, которые отлично демонстрируют разницу между "было" и "стало", то вот вам еще одна статья на эту тему.
Комментарии
Все женщины и девушки красивые, их никакой стрижкой не испортить.
Никогда короткая стрижка никого не делала старше. Короткая стрижка всегда молодит.