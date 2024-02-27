15+ попутчиков, рядом с которыми возникает жгучее желание выйти и на своих двоих добираться
Как было бы здорово путешествовать с телепортом — зашел в портал в одном месте, моментально вышел в другом. К сожалению, его еще не изобрели, поэтому пока приходится путешествовать по старинке — с пробками и попутчиками. Мы обратились к историям пользователей сети, рассказавших о своих самых незабываемых поездках в общественном транспорте.
- Ехал в маршрутке, никого не трогал. Бабулька села напротив и стала недовольно смотреть на меня и качать головой. Потом вдруг резко одернула меня за плечо, я снимаю наушники, а она выдает: «Что за дрянь ты слушаешь? Туц-туц на весь автобус. Вот в наше время была музыка, сейчас не пойми что. Вырубай шарманку». Такой наглости я еще не видал. © Палата№ 6 / VK
- Я как-то застряла в туалете в электричке: дверь заклинило. А мне на следующей выходить! Я сперва так нерешительно: «Эй, кто-нибудь!» Вижу, уже подъезжаем, начинаю долбить в дверь: «Откройте!» В общем, вытащили меня спустя еще станцию, а контролеры еще и заставили меня купить билет за проезд на одну остановку дальше. © Мирра / ADME
- Мы с девушкой поругались перед выходом из дома, в автобусе ехали молча. Я сел рядом с ней и опустил голову и задумался. Решил помириться, но только собрался ее обнять, как понял, что со мной рядом сидит другая женщина. Она в шоке отпрянула со словами: «Что вы делаете?» А моя девушка смотрела на все это и смеялась. Я смутился, к счастью, женщина попалась с чувством юмора и рассмеялась. © Athanasios Gotsopoulos / Quora
- У вас есть знакомые, которые не стесняются громко общаться на людях? У меня есть. Захожу в полную маршрутку и слышу, как меня кто-то зовет. В задней части автобуса стоит знакомый. Подойти он не мог, так как людей очень много, но решил узнать, как мои дела и сдала ли я на права, громко выкрикивая свои вопросы. © Подслушано / Ideer
- Еду в тамбуре набитой электрички, лето, духота. Внимание мое привлек сидевший в вагоне мужичок. Сначала он достал телефон и включил музыку. Потом нарезал перочинным ножом хлебушек, открыл банку шпрот и начал накладывать рыбку на хлеб. Запах доставал меня даже через закрытые двери тамбура, а что творилось в вагоне, даже представлять не хочу. Мужик как ни в чем не бывало ел бутербродики, смачно запивая шпротным маслом из банки. Потом нарезал луковицу и стал смаковать вприкуску. Чем закончился обед, я не знаю, нужно было выходить, но, думаю, в рюкзаке у этого человека было еще много сюрпризов на столь дальний путь. © Co.oLer / Pikabu
- Ехала домой в автобусе. В салоне стоял мужчина с большим чемоданом у ног. Он держал в руках куклу-марионетку — рысь. Пассажир ни на кого не смотрел, а вот его зверюшка громко и оживленно реагировала на всех вокруг. Когда я выходила на своей остановке, она выразительно помахала мне и замяукала. © Kathrine Leigh Holley / Quora
- Как-то раз в метро в час пик вплыла замечательная дама в широкополой шляпе и платье в цветочек, огляделась и поставленным голосом спросила: «Таки кто-нибудь уступит красивой женщине место?» И знаете, ей таки уступили. © Puma_Supai / ADME
- Ехала в метро с коллегой. Она заметно беременная. Стоим. Напротив 2 парня молодых сидят. Тут я как психану: «Не приходит в голову уступить место беременной женщине?!» Оба на меня уставились, глаза по 5 копеек, и один выдает: «Ой, извините! Я не заметил». Оба подскочили и показывают мне: «Садитесь», в упор не замечая мою коллегу с животом. © Orsa Valdés / ADME
- Собиралась на работу спросонья. Захожу в маршрутку, стою и вижу, что на меня все смотрят. Мужчина, уступая место, говорит мне: «Девушка, у вас сзади что-то висит». Обернулась, гляжу, а там лифчик повис, как гирлянда! Краснея, прячу его в сумку и давлюсь от смеха. Уяснила для себя, что нечего пальто класть на стул с вещами и вообще пора сделать уборку. А еще перед выходом надо всегда смотреть в зеркало. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз ехала в час пик в метро. При параде, с ярко-красной помадой. Стою жду поезд. Передо мной стоит высокий мужчина в черной кожаной куртке. Тут подъезжает поезд, и народ как ломанется в вагон! Меня резко кинуло на этого мужика, и в итоге на его спине остался смачный след от моей помады. Он вышел на следующей, а я все переживала, что ему сказала его жена или девушка. 4 года прошло, а я всегда на этой станции вспоминаю о нем. © Подслушано / Ideer
- Во время сессии трое суток не спала, сдавала зачеты и экзамены. После последнего села в автобус и уснула, так и ездила до ночи. Когда меня растолкали водитель и кондуктор, я спрашиваю: «Почему раньше не разбудили?» А они отвечают: «Будили на каждой конечной — не могли добудиться». А один раз я вообще ответила: «Папа, мне ко второй паре!» © Berkut777 / Pikabu
- Ехала в троллейбусе на работу в полной тишине. Остановки никто не объявлял, пассажиры молча заходили, обводили салон взглядом, молча ехали и тихо выходили. Никто не смел нарушить тишину. А все потому, что кондукторша сладко спала и никто не хотел ее будить. © Палата№ 6 / VK
- Зима, возвращаюсь на автобусе с вокзала. Свободных мест нет, села на свой чемодан. На мне дубленка до пола, поэтому понять, что я не на кресле сижу, можно только по отсутствию спинки. На остановке входит бабулька и начинает причитать, какие все молодые некультурные, место не уступают (на самом деле погрубее). Я встала, перевезла через проход чемодан и, указав рукой на пустое место, вежливо сказала: «Садитесь, пожалуйста», а сама снова уселась. © Холодная как лед / ADME
- Ехала в автобусе. Зашла фифа на высоченных шпильках с ребенком лет 2, посадила его рядом со мной и говорит: «Подержи-ка, я сейчас приду». Ушла платить за проезд. Тут как раз следующая остановка. Фифа выскакивает из автобуса и уносится вдаль. Я в шоке. Кричу водителю: «Стой!», одновременно соображая, что делать. Тут мадам возвращается в автобус с бутылкой воды и спокойно так поясняет: «Жарко очень, пить хочется». Мне кажется, за те 2 минуты, что ее не было, я поседела. © Маруся / ADME
- Как за одну секунду заставить совершенно незнакомых людей ненавидеть тебя? Да просто! У меня открылся мокрый зонтик в маршрутке, и обрызгало всех, кроме меня. © Подслушано / Ideer
- Ехал летом в маршрутке на заднем сиденье. Жара. Заходит в салон мужчина, неспешно продвигается в самый конец, и по мере его движения все пассажиры, оборачиваясь, провожают его взглядом. «Знаменитость, может», — думаю я. Спустя миг все становится понятно: в нос ударяет невыносимая вонь. Он вез мешок с навозом! © Подслушано / Ideer
- Останавливается маршрутка, к ней подхожу я и еще трое, а дверь не открывается. Мы стоим ждем. Смотрим на водителя, он смотрит на нас. Мы ему:
— Ну?
Он в ответ:
— Ну?
Смотрю на машину — газель пассажирская, все нормально. Смотрю на номер — мой маршрут, все в порядке. А дверь не открывается. Еще человек подходит, смотрит на водителя:
— Ну?
Водитель с непониманием:
— Ну?
В общем, отвыкли мы от неавтоматических дверей. © NikolaMartsch / Pikabu
- Еду в маршрутке, задумалась о чем-то своем, говорю на автомате: «На остановке будьте добры, пожалуйста!». И тут вдруг бабушка, сидевшая передо мной, карикатурно так скривилась и осуждающе говорит: «И будьте добры, и пожалуйста ещё...». Меня ещё никогда не осуждали за чрезмерную вежливость. © Палата№ 6 / VK
В пути всякое может приключиться: горячим кофе обольют, нахамят, да еще и ноги оттопчут. Но тут ничего не поделаешь, остается только надеяться, что попадутся адекватные попутчики. А если с соседями все же не повезет, то неплохо будет запомнить все в подробностях и потом запостить свою историю в сеть.
Комментарии
Раз шла со школы, смотрю - мой трамвай. Побежала по жаре, словила гипервентиляцию. Стою и понимаю, сейчас упаду. Поворачиваюсь к ближайшей сидящей женщине: "Уступите, пожалуйста, место, я сейчас потеряю сознание" - та смотрит в шоке от моей наглости, молчит. Я падаю. Бабушки вокруг подхватывают, сажают, окошко открывают, валидол суют. Сижу, прихожу в себя. Тут заходит мама с дитём, смотрит - сидят здоровые парни и обморочная девчонка - и начинает сгонять с места девчонку, меня то есть. Бабушки дружным фронтом встали на мою защиту.
Я сейчас сама мама, и только пару месяцев как начала наслаждаться собственной адекватностью на улице, поэтому не осуждаю никого, просто история.
Истории с беременными уже поперек горла. Это я не про сами истории, а про хамство. Да, большинство не замечает ваших животов либо не уверены, что это беременный живот, а не жирный. Ведь вокруг щас все такие обидчивые. Психовать и ждать, пока кто-то заметит - не стоит, никто не сидит и не крутит головой, думая кому бы уступить место. Подойди и попроси по человечески. На самом деле никто вам нчиего не должен и психовать и возмущаться смысла нет. На меня однажды наехала одна дамочка в метро, живот был, но довольно слабенький. Она меня так обхаяла, за то что я не увидела и не уступила, что я аж захлебнулась словами от шока. В итоге я ей не уступила, когда пришла в себя - нахамила в ответ - сказала, что не верю что она беременная, думаю просто жирная. Я собой не горжусь, но я у нее не занимала и ничего ей не должна, особенно в ответ на хамство.
Я в 90х по ночам мыла посуду в ресторане, а к 8 утра ехала на основную работу. И однажды в троллейбусе упала в обморок от недосыпа и усталости. Перед тем, как отключиться, услышала мерзкий старушечий голос: "Смотрите, люди, пьянчужка валится, молодая, а ужралася уже с утра! "
У меня тоже была такая ситуация. Возвращалась из университета, автобус переполнен, стою и тут начало кружится голова, тут автобус резко тормозить и я влетела в кого то. Потеряла сознание и меня начали всем автобусом приводить в сознание. Одна женщина усадила меня на своё место и начала меня брызгать холодной водой. Одна дала лекарство. Другая дала пирожки, подумав что я из за истощение потеряла сознание. Я понемногу прихожу в себя, но перед глазами все ещё плывет и звуки в ушах доноситься эхом. Вижу что даже водитель спрашивает в порядке ли я? В итоге до своей остановки просидела с головокружением. Когда я вышла из автобуса я позвонила брату и он пришел и понёс меня на спине до дома
Автобус с "билетчицей". На её сиденьи табличка: " Место кондуктора не занимать!". Кто-то рядом наклеил на стекло: "В окно кондуктора не смотреть!"