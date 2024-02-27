15+ попутчиков, рядом с которыми возникает жгучее желание выйти и на своих двоих добираться

Как было бы здорово путешествовать с телепортом — зашел в портал в одном месте, моментально вышел в другом. К сожалению, его еще не изобрели, поэтому пока приходится путешествовать по старинке — с пробками и попутчиками. Мы обратились к историям пользователей сети, рассказавших о своих самых незабываемых поездках в общественном транспорте.

В пути всякое может приключиться: горячим кофе обольют, нахамят, да еще и ноги оттопчут. Но тут ничего не поделаешь, остается только надеяться, что попадутся адекватные попутчики. А если с соседями все же не повезет, то неплохо будет запомнить все в подробностях и потом запостить свою историю в сеть.