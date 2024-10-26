15+ человек рассказали о своих коллегах, чьи выходки, мягко говоря, странные

адме, ну ёлы-палы, вам постоянно говорят, что репостить одно и то же - это плохо. Но вы всё как всегда делаете. Жирный диз! (((
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Люди могут по-разному относиться к коллективу, в котором они работают. Если одни бегут с утра в офис с радостным предвкушением общения с любимыми коллегами, то другие думают: "Глаза бы мои этих людей не видели!" А все потому, что некоторые сотрудники иногда позволяют себе ну очень странные выходки.
Еще больше историй о странноватых коллегах вы найдете в других наших статьях:
адме, ну ёлы-палы, вам постоянно говорят, что репостить одно и то же - это плохо. Но вы всё как всегда делаете. Жирный диз! (((