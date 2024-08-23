17 коллег, работать с которыми — все равно что анекдоты читать
Истории
1 час назад
Если бы коллег и родственников можно было выбирать, то в офисах и в семьях установились бы тишь да гладь. С коллегами мы видимся чаще, чем со свекрами и невестками, поэтому, как показывает эта подборка, эпичные истории о самых неординарных соседях по кабинету у каждого хоть отбавляй.
- На работе начал подкатывать коллега. Высокий, красивый, при деньгах, эрудит, я и растаяла. Как-то объявил, что готовит мне супер-пупер подарок. Две недели мурыжил, мол, тебе понравится, я так старался! И вот в назначенный день гордо вручает мне пакет из супермаркета. Открываю его и чуть не падаю: шоколадка из самолета. © Ideer / Подслушано
- Мой коллега ходил на работу, чтобы, по его словам, «день прошел». Получал иногда даже меньше других, но айфончик, машина имелись. Обедал всегда неподалеку в хорошем кафе по типу ресторана. Как-то в ходе общения он обмолвился, что у него есть квартира под сдачу. Ну, думаю, бывает, что тут такого. А потом уволился, и я вообще офигел, узнав, что ему принадлежит кафешка, куда он любил ходить обедать. А ведь ни разу даже не угостил меня там. © slypankcake / Pikabu
- Пришел к нам юноша на подработку курьером. Беседует моя коллега Вика с ним, как вдруг он ее зовет на свидание. Влюбился, говорит, с первого взгляда. А она беременная на 8-м месяце! Вика смеется: «Я вас старше почти на 10 лет». А он твердит, что это ничего, он любит женщин постарше. Вика тыкает в свой животик, тот не унимается: «Ой, как классно, будем гулять с коляской в парке, буду вам мороженое покупать». В конце концов Вика объясняет, что она замужем вообще-то. А этот Ромео тут же предлагает, мол, вот разведетесь, я моложе, зато я дольше проживу и дольше буду вас любить. © Scm / ADME
- Когда мне было 16 лет, я подрабатывал кассиром в супермаркете. Там продавались напитки коробками, а единственный сканер был закреплен на передней панели компьютера. Таскать коробки не хотелось, и я стал просить клиентов разрешения вырезать штрихкоды из их коробок. Так я собрал все нужные штрихкоды, подписал и хранил на кассе. Но один кассир наябедничал на меня начальнице. А та меня отругала, заявив, что я мог отсканировать не то. Еще она потребовала, чтобы я в не выделывался, а таскал коробки, как все. © precipiceblades / Reddit
- Закупались как-то для корпоратива. Набили тележки, везем на кассу. Вдруг видим — стоит дедуля, и не хватает ему денег на хлеб. Наш начальник отдела без колебаний: «Заплачу за вас!» Добавил к его чеку наши покупки и все оплатил. Дедушка счастлив, благодарит, начальник сияет. А потом наш хитрый жук раскрыл карты: он просто решил просто воспользовался его пенсионной скидкой. © Не все поймут / VK
- Устроилась на новую работу, с начальницей отдела была ещe незнакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, которая сидит рядом со мной, постоянно болтала про ювелирку (я особо не вслушивалась, много работы). Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения. Выходит из отпуска начальница, и выясняется, что у неe фамилия — Ювелирко, а коллега всe время пыталась мне рассказать о ней... © Ideer / Подслушано
- Как-то я прибежала на работу с сэндвичем. В тот момент, когда я с жадностью поглощала батон, набитый мясом и овощами, зашла моя коллега Мила и в гневе застыла. Я извинилась, решив, что ей пахнет едой. Но ее возмущал не запах, а сам отвратительный факт поглощения мяса. Своим бутером я открыла ящик Пандоры. Отныне каждый мой перекус сопровождался лекцией о влиянии мяса на психику. Я резко заявила, что негативно влияет на мою психику лишь она, и Мила сменила тактику. Теперь она, излучая радость и счастье, демонстративно жрала свои бобы с тофу и приговаривала, как это вкусно. Так продолжалось долго. Но однажды Мила пришла на работу непривычно тихая. Я спросила, что случилось, а она, шмыгая носом, сказала, что предала свои убеждения. Оказалось, в гости к ней приехала мама, наготовила мясных котлет. Мила с ней поругалась. Но ночью не смогла уснуть, вспоминая их аромат. Не выдержала, прокралась к холодильнику и стала их лопать. А потом ей так стало жалко бедную коровку, что она расплакалась. Но остановиться уже не смогла: ела и плакала, плакала и ела... © Sovunja77 / Pikabu
- В кабинете нас четверо, работаем с документами. И есть среди нас одна болтушка. Как-то ее не было, и мы обсудили, как хорошо работается без нее в тишине. И вот однажды стала она опять разглагольствовать о какой-то фигне, я и не выдержала: «Да помолчи ты хоть полчаса, дай поработать!» Но коллеги, которым она тоже всегда мешала своим трeпом, за нее заступились, мол, зачем так грубо, да и вообще, что такого — человек общается... © Ideer / Подслушано
- У меня на работе есть парень, который, как я внезапно поняла во время общения с ним, весьма смышлен. Но он этого не показывает. Он сдает все задания в самый последний день, хотя может сделать их за полдня, часто уточняет и переспрашивает, что именно от него требуется. Как-то я спросила, в чем прикол, и услышала: «Чем быстрее я сделаю работу, тем скорее получу новые задания. А зарплата останется прежней. Знаешь, вовремя прикинуться дурачком тоже нужно уметь». © Палата № 6 / VK
- У нас была сотрудница, которая лазила по шкафам и искала кофе. При этом она знала, что начальство нам кофе, сахар и печеньки уже не покупает. У каждого были свои баночки. Я свою сначала прятала на кухне. Потом перенесла в свой стол. Она, не найдя на кухне, чем поживиться, пришла и спросила: «А где сахар?» Я ей и ответила: «В магазине». А она обиделась. © Elena LV / ADME
- Коллега сказала, что у нее сын растет, поэтому ей нужно работать на 2 ставки. Но при этом говорила, что это большая нагрузка, так что ей все должны помогать. Как ни странно, но руководство соглашалось с ее логикой. А так как мы были взаимозаменяемы, помогать ей должна была я. Меня такой расклад не устроил, и я предложила руководству взять еще одного экономиста, раз она не справляется. (К слову, девочка не бедствовала, дважды в год ездила отдыхать.) Как же она орала! Мол, у меня сын есть, ты его кормить будешь? Я ей ответила, что у меня вообще-то тоже сын есть. На это она зарядила, что у меня муж есть, а у нее нет. Ответила ей, что это не мои проблемы. © Балади / ADME
- На новом месте я решила четко разграничить работу и личную жизнь и общаться только через приложение. И вот 5 утра пятницы, а я получаю на свой личный номер сообщение от коллеги с просьбой выйти вместо нее в субботу. Я ее прошу, чтобы она написала мне через рабочее приложение. А она настаивает: «Ты же уже ответила, так что просто возьми смену». Я ей пишу, что в субботу вечером работаю, и 2 смены подряд брать не собираюсь. А поскольку она никак не угомонится и все пишет, блокирую ее номер. В субботу вечером прихожу на работу, а менеджер спрашивает, почему я не вышла утром. Оказалось, коллега ему сказала, что я взяла ее смену. Тут пригодилась наша переписка: показала ее менеджеру и не меня, а коллегу оштрафовали за неявку на работу. © Chaos_Theory0723 / Reddit
- Работала в салоне мобильных телефонов, доросла до начальника торговой точки. Работа была адская, по 12-14 часов на ногах, штрафы и плавающие выходные. И тут менеджер Олеся, которая метила на мое место, предложила вакансию, которую для нее выбил ее дядя. Зарплата ожидалась меньше на треть, но график был с 9 до 17 часов. Я поехала туда, прошла собеседование за 5 минут, после чего мне начальник сказал: «Мария, жду вас завтра в 9 утра». Я, окрыленная, лечу писать заявление по собственному желанию. И тут, когда я уже свободна от «оков» прошлой работы, мне звонит Олеся и говорит: «Маш, извини, но дядя сказал, что тебя не взяли на новую работу». После звонка я в шоке сидела и рыдала в подсобке, пока другая коллега не надоумила позвонить тому начальнику. А тот удивился и сказал: «Мария, мы с вами договорились, жду вас завтра к 9». Как оказалось, меня взяли, но Олеся вдруг обзавидовалась тому, что я устроилась в нормальную компанию. И решила наврать мне, чтобы самой пойти туда работать. © Vesnushka87 / Pikabu
- Коллега переводилась в другой отдел и говорит: «Я проставляюсь за переход, будете роллы, пиццу?» Мы такие говорим: «Конечно!» Купили ей блокнот в подарок, подарили, посидели. А после посиделок она сказала, сколько мы должны ей вернуть денег за угощение. Я просто молча сдала нужную сумму. А теперь понимаю, что нужно обо всем заранее спрашивать, платно ли это. © Марина Гранкина / VK
- Мой коллега весьма элегантно решил проблему опозданий. На работу нужно к 8 часам, а он внушил себе, что к 7. Поэтому теперь он может себе позволить опаздывать на 20-30 минут каждый день без необходимости что-то кардинально менять в своих привычках по сборам. © Kopxu / Pikabu
- Был у нас коллега-душнила. Вообразил себя начальником, тыкал всем в нос своим красным дипломом. Смотрим как-то, а он записывает, кто сколько времени проводит у кулера и на кухне! Тут у руководства терпение лопнуло, и его попросили на выход. Он офигел: такого спеца, да на улицу! Не выдержал и в день увольнения как заорет на весь офис: «Вы еще пожалеете!» Навсегда запомню те громкие выдохи сотрудников в унисон. © Ideer / Подслушано
- Бесит одна коллега! Я не люблю сильные запахи духов, а она просто обожает опрыскивать меня каждым новым парфюмом, который у нее появляется. А мои слова «Нет, спасибо, не надо» она игнорирует. © imdatingbatman / Reddit
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