17 коллег, работать с которыми — все равно что анекдоты читать

Если бы коллег и родственников можно было выбирать, то в офисах и в семьях установились бы тишь да гладь. С коллегами мы видимся чаще, чем со свекрами и невестками, поэтому, как показывает эта подборка, эпичные истории о самых неординарных соседях по кабинету у каждого хоть отбавляй.