16 человек, которые мощно затупили и оказались в центре трагикомедии

Ездили с подругой в деревню к ее родственникам. Те попросили привезти хорошее вино, т.к. у них там нет. Выезд планировался рано утром, т.е. вино куплено заранее. Через минут 15 поездки и половину города "Мы вино забыли!" разворачиваемся. Меланхоличный голос подруги "ну и мусор заодно выкинем". И тут до обеих доходит, что в машине лежит пакет с мусором, который утром прихватили, чтобы выкинуть на помойке рядом с домом.