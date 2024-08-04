16 человек, которые мощно затупили и оказались в центре трагикомедии
Иногда мозг играет с нами злую шутку и выдает «синий экран» в самый неподходящий момент. В таких ситуациях мы перестаем понимать и замечать очевидные вещи, выдвигаем нелогичные предложения и банально произносим фразы невпопад. Герои нашей статьи как раз пережили подобное на собственном опыте и решили открыто признаться в этом.
- Сестра давно отдала мне золотые серьги. Я радостная взяла и носила довольно часто. Будучи в командировке, тоже надела их. Стояла на остановке утром и обнаружила пропажу сережки в одном ухе. Весь день из-за этого места себе не находила. А в конце рабочего дня открывала дверь и поняла, что с самого утра и до вечера серьга висела на банте от туфли. © Подслушано / Ideer
- Переехали с мужем в дом, я настояла на том, чтобы сделать два душа с туалетами. Один — мой, другой — мужа. А все потому, что в квартире задолбалась за ним убирать! Постоянно беспорядок был, везде вода, грязь и т. п. И вот свершилось, я наконец-то кайфовала в своей собственной ванной. Но каково же было мое удивление, когда через месяц я поняла, что все это время свинячила я, а не муж. В его душевой идеальная чистота, а у меня свинарник. © Подслушано / Ideer
- Как-то нас позвали в гости друзья. Подруга задержалась на работе и попросила мужа отварить замороженные вареники с вишней, дала подробную инструкцию. Когда мы добрались до них, нас встречал наваристый запах мясного бульона. Муж подруги решил вставить свои 5 копеек и добавил к вареникам бульонные кубики, лавровый лист, соль, перец. В конечном итоге нам пришлось промывать эти несчастные вареники... © Подслушано / Ideer
- В тот апрельский день мне, третьекласснице, предстояло выступить на концерте в районном Доме культуры. Проснулась рано. Брызгая платье антистатиком и закручивая волосы на горячие бигуди, я сгорала от предвкушения. Уж больно хотелось на сцену! Зайдя в хоровой класс, застала одну из выступающих со мной девочек. Она торопливо натягивала шапку и, завидев меня, со смехом сказала: «Настя, а концерт уже закончился! Приходить надо было к половине десятого, а не к половине одиннадцатого!» С того дня я больше никогда не была уверена в себе на 100 процентов. © Подслушано / Ideer
- Лето, жара. Просыпаюсь ночью от того, что дико хочется пить, и понимаю — что-то не то. Простыня вся влажная, вспотеть я так не мог. Бужу девушку, чтобы поменять белье. Стыдно, конечно, но что делать. Девушка слегка приоткрывает глаз, смотрит на меня пару секунд, потом отворачивается к стенке и бубнит под нос: «Я на тебя мокрое полотенце положила, чтобы не так жарко было!» © Spartleg / Pikabu
- Работал официантом и спросил как-то у девушки за столиком: «Когда ждете малыша?» Она не была беременна. А я больше не был ее официантом. © tinyhousebuilder / Reddit
- Однажды, увидев свою старую подругу после долгой разлуки, захотел сделать ей комплимент и, не подумав, выпалил: «Ты как-то изменилась, возмужала что ли?!» Нужно было видеть ее глаза. © Подслушано / Ideer
- Решили с женой слетать в Турцию в отпуск. Прилетели, автобус до отеля, регистрация на ресепшене. Молодой парнишка хватает наши чемоданы и тащит к лифту. Я пытаюсь у него их забрать, мол, не надо помогать, сам дотащу, но он ни в какую. Поднимаемся на лифте, идем до нашего номера. Парень открывает дверь, проводит мини-экскурсию по номеру. Рассказывает, где мини-бар, как сейфом пользоваться, как внутренним телефоном. В итоге экскурсия закончена, и он протягивает мне руку. Ну, я взял да и пожал ее. Он вышел, я дверь за ним захлопнул. Смотрю, жена сидит на кровати и ухохатывается: «Он вообще-то чаевые ждал, а ты ему руку пожал и выставил». Неудобно вышло. © akselhost / Pikabu
- Как-то в гостях мне дали огромный пакет спелых домашних помидоров. Домой возвращалась поздно и затупила — оставила помидоры в такси. Когда обнаружила пропажу, позвонила водителю, сказала, что оплачу проезд. Его наглость сразила меня наповал. Он заявил: «Мне нужно еще сверху 2 сотки, за помощь». Вот так, получается, взял он мои помидоры в заложники. Забирать не стала, пусть ест на здоровье.
- Работал курьером пиццы, и в первый рабочий день немного волновался. Один из первых заказов. Поднимаюсь на этаж к клиенту. Звоню в дверь, открывает парень моего возраста: «Здрасьте!» Протягивает мне руку, чтобы пиццу взять. Я приветливо улыбаюсь и в ответ пожимаю ему руку. Мгновение неловкости, за которое до меня доходит, что я сделал. Быстро отдаю заказ в эту же протянутую руку, прощаюсь и ухожу как можно скорее. Надеюсь, я ему поднял настроение, потому что над собой я долго смеялся. © bekon007 / Pikabu
- Девушка молила не опозориться при знакомстве с родителями. И я достойно держался, пока не подавился куском рыбы... Ее отцу пришлось применить на мне прием Геймлиха. Кусок рыбы свалился мне на колени, а потом на пол, где его доела собака. Думаете, это все? Нет! Спустя несколько постыдных секунд сама собака подавилась тем же куском и отцу моей девушки пришлось снова применить тот же прием... Через две недели мы с этой девушкой расстались. © Палата № 6 / VK
- С собакой, бывает, туплю. Иногда поводок беру в руки, открываю дверь, а собака сидит в непонятках, смотрит удивленно и не идет со мной. Тогда я понимаю, что забыла поводок пристегнуть к ошейнику. © Солнышко пушистая / ADME
- Собрался на работу, захватил с собой пакет с мусором. Мусорка по дороге на остановку. Еду в маршрутке, чувствую запах. Оказывается, пакет все еще со мной. А ехать еще минут 30. © Андрей / ADME
- Прибежал с работы с шикарным букетом роз для жены. Мы весь день переписывались, и она завлекала меня вкусным ужином с интересным «продолжением». Захожу, сразу слышу — на кухне что-то жарится. Подкрадываюсь, распахиваю дверь и говорю: «Ну как тут моя хулиганка?». А в ответ слышу голос ее мамы: «Ой, Димочка, а Лены еще нет дома, она попросила меня приготовить тебе ужин, а сама по делам поехала!» © Палата № 6 / VK
- Мы встречались полгода. Начала подозревать, что у него есть любовница. Начала слежку и спалила его с какой-то мадам. В каком же я была бешенстве! Весь день думала, как его проучить, но в итоге все же успокоилась. Вечером поставила ультиматум: либо я, либо она. Этот гений шмотки собрал, и след его простыл. Оказалось, что любовница — это я, а мадам — его жена с которой у него двое детей. Не понимаю, как я так долго ничего не замечала.
Комментарии
Ездили с подругой в деревню к ее родственникам. Те попросили привезти хорошее вино, т.к. у них там нет. Выезд планировался рано утром, т.е. вино куплено заранее. Через минут 15 поездки и половину города "Мы вино забыли!" разворачиваемся. Меланхоличный голос подруги "ну и мусор заодно выкинем". И тут до обеих доходит, что в машине лежит пакет с мусором, который утром прихватили, чтобы выкинуть на помойке рядом с домом.
Последняя история как из рассказа Светланы Хоркиной об отношениях с Кириллом Шубским (вторым мужем Веры Глаголевым) - но я ей не очень верю.