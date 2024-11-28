16 комментариев, которые придуманы специалистами по интернет-юмору

Народное творчество
5 часов назад

Те, кто заходит в интернет, посмеяться, почти никогда не остаются разочарованными, ведь ехидные комментаторы не оставят без внимания ни ни один пост в интернете. В этой статье мы собрали реплики, которые способны развеселить даже тех, кого посетило уныние. В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

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Для создания этого материала был использован источник: Insomniah / Pikabu

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Niki SS
32 минуты назад

С такими ипотеками скоро будем жить в коробках из-под холодильника

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Соседка Клоунов
3 часа назад

Делала прическу в салоне. Нà соседнем месте девушка моих лет стригла и красила парня. Дело было в начале нулевых. Мне так понравилось, как она работает и общается, в следующий раз записалась к ней. Мои кудряшки стригла она великолепно. Ножницами (а не как обычно - вытянув утюжком и машинкой). Окрашивание (блонд) - шикарно. Всем, кому советовала её, оставались с ней.
А потом она исчезла. В салоне инфу дать отказались, по понятным меркантильным причинам. Я знала только её имя.

Месяц шерстила городские чаты, опросила всех знакомых, забралась в недра интернета. Нашла по одному упоминанию в чужой переписке)).
Итог. Общаемся 15+ лет, живём теперь в разных городах. Нà услуги езжу к ней.

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Криптозоолог мамкин
1 час назад

В каком-то фильме такой вопрос был. Ответ такой, после страстного поцелуя сказать девушке
— Ты целуешься хуже моей мамы

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Для создания этого материала был использован источник: Spectator764 / Pikabu


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Marletka
1 час назад

У одноклассников один год был бзик, чем меньше ты принес в школу, тем более ты крут. Один парень чувствовал себя особо крутым, т.к. приносил 1 толстую тетрадь и 1 ручку, даже не пользуясь пакетом

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Для создания этого материала был использован источник: adedas / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Wildwildworld / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: nemarp / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Wildwildworld / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: 5igorsk / Pikabu

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А вот и еще несколько статей с веселыми комментариями от пользователей:

Комментарии

Уведомления
Маркизетта Бриллиант
2 часа назад

Продолжаю неделю продолжений цитат с превью.

«Встретила бывшего спустя 20 лет. Поздоровались, ему кто-то позвонил, и он» развернулся и просто ушёл.

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