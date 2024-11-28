16 комментариев, которые придуманы специалистами по интернет-юмору

Делала прическу в салоне. Нà соседнем месте девушка моих лет стригла и красила парня. Дело было в начале нулевых. Мне так понравилось, как она работает и общается, в следующий раз записалась к ней. Мои кудряшки стригла она великолепно. Ножницами (а не как обычно - вытянув утюжком и машинкой). Окрашивание (блонд) - шикарно. Всем, кому советовала её, оставались с ней.

А потом она исчезла. В салоне инфу дать отказались, по понятным меркантильным причинам. Я знала только её имя.



Месяц шерстила городские чаты, опросила всех знакомых, забралась в недра интернета. Нашла по одному упоминанию в чужой переписке)).

Итог. Общаемся 15+ лет, живём теперь в разных городах. Нà услуги езжу к ней.