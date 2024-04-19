15 комментаториев от людей, в которых плещутся море ехидства и океан иронии

У меня много вопросов к таксисту. Например, откуда он знает, как выглядит упаковка прокладок. Как долго он учился распознавать их через непрозрачную сумку. Сколько брендов прокладок он может вот так узнать? А он может посоветовать самые лучшие? Зачем ему это нужно?