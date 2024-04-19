Сегодня провожаю дочь в школу, на улице 18 градусов. Идут мама и дети, все в шапках и куртках. +18! ветра нет. Уж шапки можно снять🤦
15 комментаториев от людей, в которых плещутся море ехидства и океан иронии
Способность быстро и остроумно реагировать на чужие реплики моментально располагает людей к ее обладателю. Наша новая статья несет двойную пользу — можно и поучиться этому умению, читая фразочки острых на язык пользователей сети, и посмеяться вдоволь. Убедитесь сами.
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Мужик в свитере с узором "гусиная лапка", в черных штанах и в темно-красных ботинках, в ярко-синей шапке и с красной сумкой для покупок, ушел к чертям собачьим от этой странной женщины.
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У меня много вопросов к таксисту. Например, откуда он знает, как выглядит упаковка прокладок. Как долго он учился распознавать их через непрозрачную сумку. Сколько брендов прокладок он может вот так узнать? А он может посоветовать самые лучшие? Зачем ему это нужно?
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А вот и еще несколько статей с комичными комментариями для тех, кто любит остроумные шуточки: