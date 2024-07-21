10 способов одеться летом так, чтобы комплименты сыпались как из рога изобилия

Выглядеть сногсшибательно хочется всегда, но летом — особенно. Ведь именно в это время года можно наконец беспрепятственно выгулять свои многочисленные платья, юбки и шорты. А чтобы эти вещи действительно украшали внешность, подчеркивали достоинства и заставляли прохожих сворачивать головы вам вслед, стоит время от времени прислушиваться к дельным рекомендациям стилистов, которые мы и собрали в этой статье.

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Отдать предпочтение платьям на запах

Просторные платья-рубашки и аналогичные фасоны, на первый взгляд, могут удачно скрыть некоторые нюансы фигуры, но на практике они часто добавляют ненужный объем. Важно, чтобы одежда сидела не слишком свободно, иначе образ станет тяжелым и неуклюжим. Лучше остановить выбор на платье с запахом, которое акцентирует внимание на достоинствах фигуры. Еще один прекрасный вариант — платье со сборками. Элегантные складки акцентируют внимание на самых привлекательных зонах и создают утонченный силуэт.

Избегать слишком коротких рукавов

Многие избегают носить летом топы и майки. Однако футболки, блузки или платья со слишком короткими рукавами тоже далеко не идеальный выбор, так как они могут добавить излишний объем. Стилисты рекомендуют обратить внимание на модели с широкими рукавами, которые закрывают самую полную часть рук. Такие вещи комфортны в носке в жаркую погоду, а плюсом добавляют образу элегантности. Также стоит рассмотреть блузки с прорезями на плечах или рукавами длиной три четверти.

Ввести в гардероб немного темных цветов

Тревожное Пирожное 5 дней назад Какие миниатюрные ступни у девушки слева, меньше ладоней 😂 - - Ответить

Не секрет, что темные цвета визуально стройнят, тогда как светлые оттенки могут добавить объема. Однако это вовсе не означает, что летом нужно носить total-black. Стилисты советуют добавлять акценты, например, пояс черного или темно-коричневого цвета. В сочетании с белым платьем получится отличный ансамбль.

Отказаться от тесных и коротких юбок

В прошлом году мини-юбки окончательно утратили свою популярность. Кроме того, непрактичными стали считаться и слишком облегающие модели. И те и другие уступили свое место более элегантным и универсальным вариантам. Стилисты продвигают макси-юбки просторного струящегося кроя, которые дарят ощущение легкости, свободы и женственности.

Не забывать про комбинезоны

Легкий комбинезон с широкими брюками и без рукавов — настоящая находка для лета. В таком комбинезоне комфортно в жару, кроме того, его можно носить как на официальные мероприятия, так и на отдых. Комбинируйте его с кроссовками и изящными аксессуарами для создания непринужденного образа. Или выбирайте сандалии и массивные украшения, если хотите выделиться из толпы.

Отказаться от оверсайза в пользу вещей с высокой талией

Арнарика ARMY 5 дней назад Если я свой фартук запихну в брюки с высокой талией, смотреться это будет ровно никак. Кому-то приходится носить вещи навыпуск и оверсайз 🤷🏻‍♀️. - - Ответить

Не следует полагаться на одежду оверсайз в попытке спрятать некоторые нюансы фигуры. Мешковатые вещи наоборот зачастую играют с нами злую шутку и выставляют фигуру в более невыгодном свете. Специалисты по стилю рекомендуют смело делать акцент на талии, например, изначально выбирая вещи с высокой талией. Кроме того, не стоит избегать использования ремней.

Не распыляться на несколько цветов

Сочетание вещей разных цветов может визуально урезать фигуру. Простой способ избежать этого — составить ансамбль в одной цветовой гамме. Такой наряд не только создает единую линию, что визуально удлиняет силуэт, но и придает образу гармонию. Кстати, монохромные образы остаются в тренде в 2024 году. Чтобы разнообразить образ, можно экспериментировать с разными стилями. Например, сочетать облегающую юбку с верхом в спортивном стиле или играть с текстурами, создавая контраст между кожей и хлопком, трикотажными изделиями и костюмными брюками.

Носить футболки и платья с V-образным вырезом

Стилисты утверждают, что V-образный делает образ стройнее за счет того, что вытягивает фигуру и удлиняет шею. Кроме того, он выгодно подчеркивает плечи, талию и округлую грудь. В то время как круглый вырез, напротив, может визуально добавить веса, поэтому женщинам с объемным бюстом стоит быть осторожнее с такими вырезами.

Присмотреться к вещам с некрупным принтом

Эксперты считают, что мелкий повторяющийся рисунок часто куда более привлекателен и приятен для глаза по сравнению с крупным. Поэтому стоит обратить внимание на одежду с миниатюрными цветочными узорами или мелким горошком. Также очень стильно выглядят вещи в узкую горизонтальную полоску. Такой узор не добавит лишнего объема, как часто думают, а, наоборот, может вытянуть фигуру и создать впечатление более высокого роста.

Выбирать универсальные шорты