10 способов одеться летом так, чтобы комплименты сыпались как из рога изобилия
Выглядеть сногсшибательно хочется всегда, но летом — особенно. Ведь именно в это время года можно наконец беспрепятственно выгулять свои многочисленные платья, юбки и шорты. А чтобы эти вещи действительно украшали внешность, подчеркивали достоинства и заставляли прохожих сворачивать головы вам вслед, стоит время от времени прислушиваться к дельным рекомендациям стилистов, которые мы и собрали в этой статье.
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Отдать предпочтение платьям на запах
Просторные платья-рубашки и аналогичные фасоны, на первый взгляд, могут удачно скрыть некоторые нюансы фигуры, но на практике они часто добавляют ненужный объем. Важно, чтобы одежда сидела не слишком свободно, иначе образ станет тяжелым и неуклюжим.
Лучше остановить выбор на платье с запахом, которое акцентирует внимание на достоинствах фигуры. Еще один прекрасный вариант — платье со сборками. Элегантные складки акцентируют внимание на самых привлекательных зонах и создают утонченный силуэт.
Избегать слишком коротких рукавов
Заранее не выигрышный вариант- полненькая девушка и худая.На худенький футболка и с короткими рукавами будет выглядеть выигрышно.
Многие избегают носить летом топы и майки. Однако футболки, блузки или платья со слишком короткими рукавами тоже далеко не идеальный выбор, так как они могут добавить излишний объем.
Стилисты рекомендуют обратить внимание на модели с широкими рукавами, которые закрывают самую полную часть рук. Такие вещи комфортны в носке в жаркую погоду, а плюсом добавляют образу элегантности. Также стоит рассмотреть блузки с прорезями на плечах или рукавами длиной три четверти.
Ввести в гардероб немного темных цветов
Не секрет, что темные цвета визуально стройнят, тогда как светлые оттенки могут добавить объема. Однако это вовсе не означает, что летом нужно носить total-black. Стилисты советуют добавлять акценты, например, пояс черного или темно-коричневого цвета. В сочетании с белым платьем получится отличный ансамбль.
Отказаться от тесных и коротких юбок
В прошлом году мини-юбки окончательно утратили свою популярность. Кроме того, непрактичными стали считаться и слишком облегающие модели. И те и другие уступили свое место более элегантным и универсальным вариантам. Стилисты продвигают макси-юбки просторного струящегося кроя, которые дарят ощущение легкости, свободы и женственности.
Не забывать про комбинезоны
Легкий комбинезон с широкими брюками и без рукавов — настоящая находка для лета. В таком комбинезоне комфортно в жару, кроме того, его можно носить как на официальные мероприятия, так и на отдых. Комбинируйте его с кроссовками и изящными аксессуарами для создания непринужденного образа. Или выбирайте сандалии и массивные украшения, если хотите выделиться из толпы.
Отказаться от оверсайза в пользу вещей с высокой талией
Если я свой фартук запихну в брюки с высокой талией, смотреться это будет ровно никак. Кому-то приходится носить вещи навыпуск и оверсайз 🤷🏻♀️.
Не следует полагаться на одежду оверсайз в попытке спрятать некоторые нюансы фигуры. Мешковатые вещи наоборот зачастую играют с нами злую шутку и выставляют фигуру в более невыгодном свете. Специалисты по стилю рекомендуют смело делать акцент на талии, например, изначально выбирая вещи с высокой талией. Кроме того, не стоит избегать использования ремней.
Не распыляться на несколько цветов
Сочетание вещей разных цветов может визуально урезать фигуру. Простой способ избежать этого — составить ансамбль в одной цветовой гамме. Такой наряд не только создает единую линию, что визуально удлиняет силуэт, но и придает образу гармонию.
Кстати, монохромные образы остаются в тренде в 2024 году. Чтобы разнообразить образ, можно экспериментировать с разными стилями. Например, сочетать облегающую юбку с верхом в спортивном стиле или играть с текстурами, создавая контраст между кожей и хлопком, трикотажными изделиями и костюмными брюками.
Носить футболки и платья с V-образным вырезом
Стилисты утверждают, что V-образный делает образ стройнее за счет того, что вытягивает фигуру и удлиняет шею. Кроме того, он выгодно подчеркивает плечи, талию и округлую грудь. В то время как круглый вырез, напротив, может визуально добавить веса, поэтому женщинам с объемным бюстом стоит быть осторожнее с такими вырезами.
Присмотреться к вещам с некрупным принтом
Эксперты считают, что мелкий повторяющийся рисунок часто куда более привлекателен и приятен для глаза по сравнению с крупным. Поэтому стоит обратить внимание на одежду с миниатюрными цветочными узорами или мелким горошком.
Также очень стильно выглядят вещи в узкую горизонтальную полоску. Такой узор не добавит лишнего объема, как часто думают, а, наоборот, может вытянуть фигуру и создать впечатление более высокого роста.
Выбирать универсальные шорты
Ультракороткие шорты, которые порой даже сложно разглядеть, официально уходят в отставку. Можно подумать, что на смену им пришли длинные бермуды, но не все так просто. Дело в том, что они могут в два счета сделать образ нелепым, если не следовать некоторым правилам при составлении комплекта с ними. Стилисты рекомендуют сочетать бермуды с туфлями и приталенным верхом, а значит, этот образ не подходит на каждый день.
Идеальным же повседневным вариантом на станут, например, шорты с высокой посадкой и предусмотренной тесемкой, бантиком или ремнем, которые затягиваются на талии и образуют сборки. Такая модель уравновесит бедра по отношению к талии и сделает образ более женственным.
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