Ну што, погнали? Очередные модные советы от ИИ! Итак, что с тазом у первой леди??
7 свежих летних образов, которые позволяют выглядеть шикарно даже в изнуряющую жару
Летом особенно хочется экспериментировать с модой, но зашкаливающий столбик термометра вынуждает возвращаться к банальным вещам и сочетаниям вроде футболки и шорт. И тогда нам на помощь приходят специалисты, которую считают жару настоящим модным вызовом: они не собираются сдаваться и уже придумали, как выглядеть стильно в любую погоду.
Одежда, которая не прилегает к телу
Считается, что в одежде из натуральных материалов не так жарко, как в синтетике. Но есть кое-что поважнее, чем состав ткани, и это — крой. В просторных вещах, которые не прилегают к телу, вам будет гораздо комфортнее, чем в облегающих топах и брюках.
Стилисты рекомендуют вместо обтягивающие футболок (в которых вы наверняка вспотеете, даже если они из 100-процентного хлопка) и легинсов или джинсов скинни (которые визуально укорачивают ноги и делают фигуру более приземистой) присмотреться к более трендовым образам. Например, белый льняной жилет или укороченная просторная рубашка и широкие светлые брюки из легких тканей (выбирайте в полоску, они визуально удлиняют силуэт) и от жары защитят, и смотреться будут остромодно.
Многослойность
Красотка стоит так, будто ей надо в туалет, а вокруг - только платные)
Самым очевидным решением в жару кажется одеться максимально открыто: майка и шорты. Но такое сочетание кажется простоватым, да и не все осмелятся надеть короткий топ, а иногда — например в офисе, это может быть неуместно. Стилисты рекомендуют сделать образ более актуальным не в ущерб комфорту — надеть поверх топа расстегнутую легкую рубашку, а также просторные брюки.
Короткий низ плюс длинные рукава
Чтобы образ выглядел не слишком банальным и пляжным, а подходил для городских условий, стилисты рекомендуют дополнить короткий низ (шорты или мини-юбку) легкой рубашкой с длинными рукавами. Жарче вам от этого вряд ли станет, а выглядеть вы точно будете более элегантно, к тому же наряд станет более сбалансированным и интересным.
Платье-рубашка плюс шорты
Эксперты советуют не совмещать в одном образе две короткие вещи — например, просторные шорты и такую же рубашку с просторными рукавами — это сделает фигуру визуально шире, да и выглядит скучновато. А вот легкое платье-рубашка нараспашку в сочетании с шортами и коротким топом отлично подойдет для того, чтобы не мучаться от жары и при этом выглядеть на все 100.
Все белое
ИИ забыл, что у левой дамы в левой ноге (от нас правой) тоже должна быть коленка.
Носить белое летом — не бог весть какая новинка. Но этим летом модные блогеры просто с ума сходят по этому цвету, выбирая полностью белые образы. А чтобы они не смотрелись скучно, они играют с фактурой, декором и кроем вещей.
Асимметричные вещи
Асимметрия — долгоиграющий модный тренд, и этим летом стилисты советуют обратить особое внимание на вещи с асимметричными деталями: они точно поднимут ваш стиль на новый уровень, и даже жаркая погода не будет препятствием для того, чтобы одеться не в банальный сарафанчик с цветочками, а создать по-настоящему запоминающийся образ.
Яркие цвета
Еще бы не спорно, с такими длииииинными бедрами! И с такми толооолстыми пальцами на ногах 🤣
Лето — время буйства красок, и сложно удержаться от того, чтобы не носить вещи с принтами. В них нет ничего плохого, если вы правильно умеете их сочетать. Но если вы не хотите сложностей с подбором гардероба, стилисты советуют обратиться к однотонным вещам чистых и ярких цветов.
А вот и еще несколько статей в помощь модницам, которые любят нарядиться во что-нибудь эдакое:
Комментарии
"Тренируйся, бабка,
Тренируйся, Любка,
Тренируйся, ты моя, сизая голубка!"
Наряды сочинять дело нехитрое, а вот ставить ноги по-человечески или рисовать выражение лица, НЕ как у манекена - ваш ИИ еще не умеет)