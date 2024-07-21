Летом особенно хочется экспериментировать с модой, но зашкаливающий столбик термометра вынуждает возвращаться к банальным вещам и сочетаниям вроде футболки и шорт. И тогда нам на помощь приходят специалисты, которую считают жару настоящим модным вызовом: они не собираются сдаваться и уже придумали, как выглядеть стильно в любую погоду.

Одежда, которая не прилегает к телу

Melancholy 5 дней назад Ну што, погнали? Очередные модные советы от ИИ! Итак, что с тазом у первой леди?? - - Ответить

Считается, что в одежде из натуральных материалов не так жарко, как в синтетике. Но есть кое-что поважнее, чем состав ткани, и это — крой. В просторных вещах, которые не прилегают к телу, вам будет гораздо комфортнее, чем в облегающих топах и брюках. Стилисты рекомендуют вместо обтягивающие футболок (в которых вы наверняка вспотеете, даже если они из 100-процентного хлопка) и легинсов или джинсов скинни (которые визуально укорачивают ноги и делают фигуру более приземистой) присмотреться к более трендовым образам. Например, белый льняной жилет или укороченная просторная рубашка и широкие светлые брюки из легких тканей (выбирайте в полоску, они визуально уд линяют силуэт) и от жары защитят, и смотреться будут остромодно.

Многослойность

Руконожка Ай-Ай 5 дней назад Красотка стоит так, будто ей надо в туалет, а вокруг - только платные) - - Ответить

Самым очевидным решением в жару кажется одеться максимально открыто: майка и шорты. Но такое сочетание кажется простоватым, да и не все осмелятся надеть короткий топ, а иногда — например в офисе, это может быть неуместно. Стилисты рекомендуют сделать образ более актуальным не в ущерб комфорту — надеть поверх топа расстегнутую легкую рубашку, а также просторные брюки.

Короткий низ плюс длинные рукава

Чтобы образ выглядел не слишком банальным и пляжным, а подходил для городских условий, стилисты рекомендуют дополнить короткий низ (шорты или мини-юбку) легкой рубашкой с длинными рукавами. Жарче вам от этого вряд ли станет, а выглядеть вы точно будете более элегантно, к тому же наряд станет более сбалансированным и интересным.

Платье-рубашка плюс шорты

Эксперты советуют не совмещать в одном образе две короткие вещи — например, просторные шорты и такую же рубашку с просторными рукавами — это сделает фигуру визуально шире, да и выглядит скучновато. А вот легкое платье-рубашка нараспашку в сочетании с шортами и коротким топом отлично подойдет для того, чтобы не мучаться от жары и при этом выглядеть на все 100.

Все белое

Medialuna 10 часов назад ИИ забыл, что у левой дамы в левой ноге (от нас правой) тоже должна быть коленка. - - Ответить

Носить белое летом — не бог весть какая новинка. Но этим летом модные блогеры просто с ума сходят по этому цвету, выбирая полностью белые образы. А чтобы они не смотрелись скучно, они играют с фактурой, декором и кроем вещей.

Асимметричные вещи

Асимметрия — долгоиграющий модный тренд, и этим летом стилисты советуют обратить особое внимание на вещи с асимметричными деталями: они точно поднимут ваш стиль на новый уровень, и даже жаркая погода не будет препятствием для того, чтобы одеться не в банальный сарафанчик с цветочками, а создать по-настоящему запоминающийся образ.

Яркие цвета

Melancholy 5 дней назад Еще бы не спорно, с такими длииииинными бедрами! И с такми толооолстыми пальцами на ногах 🤣 - - Ответить