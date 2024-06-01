8 простых способов одеться летом так, чтобы все были в щенячьем восторге от вашей точеной фигурки

Признаемся честно: время, силы и желание на то, чтобы привести себя в порядок к лету, мало у кого есть. Даже среди каких-нибудь голливудских звезд. Но выглядеть сногсшибательно в легких платьях, футболках и майках тоже хочется. К счастью, у стилистов найдется куча решений, как подчеркнуть все свои достоинства в летней одежде.

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Не распыляться на несколько цветов

Образ из вещей разных цветов может визуально урезать фигуру. Самый простой способ избежать этого — выдержать ансамбль в одном тоне. В таком наряде есть еще преимущество: человек визуально кажется выше за счет того, что вещи создают единую линию. Кстати, монохромные образы в 2024 году в тренде. Чтобы наряд не выглядел скучно, попробуйте сочетать вещи разных стилей. Например, облегающую юбку с полуспортивным верхом. Также можно поиграть с текстурами и создать контраст с помощью фактур. Сочетайте кожу с хлопком, трикотажные изделия с костюмными брюками и так далее.

Отказаться от оверсайза в пользу вещей с высокой талией

Мохнопопая егоза 21 минута назад Ремни с животиком?

А если фигура в стиле "180-180-180"? - - Ответить

Одежда оверсайз вопреки стереотипам лишь портит фигуру. Не стоит облачаться в мешковатые вещи — смело делайте акцент на талии. Стилисты рекомендуют выбирать вещи с высокой талией, чтобы эта область была максимально ярко выраженной. Также не бойтесь носить ремни. Если есть округлый животик, эксперты предлагают остановить выбор на нешироком поясе: он выгодно подчеркнет достоинства.

Присмотреться к вещам с некрупным принтом

Криптозоолог мамкин 2 дня назад О, а тут шесть пальцев на левом фото. Но четыре на правом. Рано похвалила)

Хотя если сложить, то все правильно - - Ответить

По мнению специалистов, мелкий повторяющийся рисунок часто придает куда больше привлекательности, чем крупный. Поэтому обращайте внимание, например, на одежду с узорами в виде миниатюрных цветов. Или в мелкий горошек. Также круто смотрятся вещи в узкую полоску, причем горизонтальную. Она не придаст лишнего объема, как принято считать. Наоборот, горизонтальная полоска, если она тонкая, способна вытянуть фигуру. И с этим принтом будете казаться выше.

Не забывать про комбинезоны

Легкий комбинезон без рукавов и с широкими штанинами — спасение летом. Мало того что он шикарно сидит на любой фигуре, он еще и универсален. Комбинезон отлично носится в жару, его не надо дополнять другими вещами. А еще его можно надевать и в пир и в мир. Сочетайте комбинезон с кроссовками и изящными аксессуарами для создания непринужденного образа. Или с сандалиями и массивными украшениями — если нужно выделиться своим нарядом.

Ввести в гардероб немного темных цветов

Алина 19 минут назад Черное платье в пятидесятом размере все равно останется таковым, бесполезно тешить себя надеждами, что оно нарисует точеную фигуру)) - - Ответить

Не секрет, что темные оттенки стройнят, в то время как светлые цвета могут прибавить килограммов. Но это вовсе не значит, что летом надо облачаться сплошь в мрачную одежду. Можно использовать хитрые трюки. Эксперты рекомендуют ввести в свой летний гардероб пояс черного или темно-коричневого цвета. Дополните им свой любимый летний ансамбль, например белое платье, — и вуаля. Роскошный наряд готов! Отдельные вещи в образе также могут быть темных тонов. Если светлая одежда применима летом, то блестящие вещи все же стоит убрать подальше. Так, топы из материалов с металлическим эффектом придают нелестного объема груди.

Носить футболки и платья с V-образным вырезом

По словам экспертов, V-образный вырез позволяет визуально скинуть килограммы за счет того, что вытягивает фигуру и создает эффект лебединой шеи. Еще он выгодно подчеркивает плечи, талию и округлую грудь. А вот круглый вырез, наоборот, может визуально прибавить веса. Женщинам с объемным бюстом также стоит быть осторожнее с высоким круглым вырезом.

Избегать слишком коротких рукавов

Не все рискуют носить летом топы и майки. Однако футболки, блузки или платья с чересчур короткими рукавами — не лучшая альтернатива, потому что добавляют ненужного объема. Эксперты по стилю предлагают обратить внимание на модели с рукавами свободного кроя, закрывающими самую широкую часть рук. В таких вещах нежарко, при этом они придают грациозности. Также можно попробовать блузки с прорезями в области плеч или с рукавами длиной три четверти.

Прибегнуть к хитрости с длиной юбок и платьев

Платья и юбки могут визуально сделать ноги еще изящнее. Для этого эксперты по стилю рекомендуют выбирать модели длиной строго по колено или лишь слегка ниже колена. Тогда край юбки окажется на самой тонкой части ноги и создаст выгодные акценты. Модели мини и миди, наоборот, визуально добавляют веса. А вот платья и юбки макси можно носить спокойно. Но стоит выбирать модели не выше щиколотки: они смотрятся эффектнее.