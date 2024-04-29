Платок вместо ремня я начала носить ещё в 90-е, и так и продолжаю до сих пор. Подходящий платок купить гораздо проще, чем ремень; а ещё, если вдруг стало прохладно и хочется что-то накинуть на голову или шею, платок поможет, а ремень - нет.
8 способов носить джинсы так, чтобы все модницы лопнули от зависти
Сложно представить более универсальный элемент гардероба, чем джинсы. При удачной стилизации их можно надевать куда угодно. Мы изучили последние тренды и спешим поделиться своими открытиями с вами. Нам вот уже хочется достать из шкафа джинсы, которые там скучали, и обыграть их по-новому, учитывая модные фишки и лайфхаки.
1. Выбросить ремень
Ремень — базовый аксессуар, которым можно и скорректировать посадку джинсов, и дополнить образ. Но если хочется прокачать свой стиль, то вместо обычного ремня можно использовать ленты. Их можно продеть в боковые или задние шлевки и завязать кокетливый бантик. Допустимо экспериментировать и с шириной лент, и с материалом, и с цветом — каждый раз будет получаться новый и необычный образ.
Если вариант с лентами кажется слишком инфантильным, можно использовать любимый аксессуар многих леди — шейный платок.
2. Добавить дерзости
Я за классику, а еще лучше кожаный бомбер, но мне пока жалко денег на него обхожусь обычными и косухой
Джинсы и кожаная куртка — базовый образ вне времени. Однако его можно сделать интереснее, если вместо классической косухи надеть байкерский бомбер с нашивками. Такая куртка отлично сочетается с джинсами любого кроя и цвета.
3. Обыграть джинсы с разрезами
Не идут мне с разрезами ноги не от ушей, а вот клёш от колена милое дело, весь апрель не снимаю и брюки и джинсы;-) а голые ноги это вообще моветон
Штаны с разрезами сами по себе являются довольно любопытным трендом. Есть варианты с разрезами по бокам, с внутренней стороны лодыжки и спереди. Разрез будет привлекать внимание к ногам, поэтому усилить эффект можно стильной обувью. Например, массивными лоферами, сапогами или кроссовками. Но особенно круто такие джинсы выглядят с остроконечными туфлями или босоножками.
4. Забыть о кроссовках
Ла ладно, не вся обувь на каблуке прям неудобная. А пару лет назад специально босоножки на каблуке покупала под брюки.
Обувь на каблуке — это красиво, но неудобно. Долгое время в качестве альтернативы мы носили кроссовки на массивной подошве, лоферы и ботинки. Но в моду вернулся давно забытый игрок — балетки. Их легко можно сочетать как с мешковатыми джинсами, так и с более классическими моделями. Самые смелые могут надеть балетки, носок которых имитируют копытце.
5. Взять большую сумку
А среднего не дано? Можно сумку немного больше. Таскать с собой мешок? А чего в него класть? Выглядит убого.
Маленькие сумки выглядят стильно и аккуратно, но помещаются в них в лучшем случае телефон и помада. В нынешнем сезоне практичность берет верх, поэтому вместе с любимыми джинсами можно смело носить сумки-тоут.
6. Присмотреться к непривычным, но крутым фасонам
Вы несколько недель писали, что драные джинсы - отстой и прошлый век...
Скинни и джинсы, сужающиеся к щиколотке, были на пике популярности очень долго. Однако сегодня им на смену пришли более свободные и широкие модели. Если вам нужно что-то универсальное, можно присмотреться к свободным прямым штанам с высокой посадкой или джинсам клеш. Более смелым вариантом станут джинсы, скроенные таким образом, что визуально напоминают форму подковы.
7. Добавить отвороты
Сегодня иду по улицу, не могу понять, что не так с ногами у тетеньки впереди. А она была в сапогах! У нас +20 уже утром, а днем и +28 может быть. В сапогах... В конце апреля... Или вообще надеть нечего, или ухватила на распродаже и захотела выгулять.
Чтобы быть в тренде, не нужно укорачивать и подшивать джинсы. Вместо этого их нужно подвернуть. Чем шире подворот, тем более стильным получится образ. В идеале подворот должен быть один, но очень широкий — от 7 до 12 см. Чтобы его зафиксировать, достаточно просто прогладить ткань.
8. Попробовать что-то новое
Можно сделать джинсы центральной частью образа. Обыграть получится даже простую модель, но с низкой посадкой. Белые джинсы — это вообще очень выигрышно и смело. Особенно если образ монохромный.
Если хочется чего-то более экстравагантного, есть модели цвета металлик. Чтобы не превратиться в диско-шар, сочетать такой элемент гардероба лучше всего с чем-то женственным и спокойным. Например, с белой рубашкой или объемным жакетом.
А из этой статьи вы узнаете о досадных ошибках, которые многие совершают, когда надевают джинсы.