8 способов носить джинсы так, чтобы все модницы лопнули от зависти

Сложно представить более универсальный элемент гардероба, чем джинсы. При удачной стилизации их можно надевать куда угодно. Мы изучили последние тренды и спешим поделиться своими открытиями с вами. Нам вот уже хочется достать из шкафа джинсы, которые там скучали, и обыграть их по-новому, учитывая модные фишки и лайфхаки.

1. Выбросить ремень

© Daniele La Rosa Messina / Unsplash squirrel 1 час назад Платок вместо ремня я начала носить ещё в 90-е, и так и продолжаю до сих пор. Подходящий платок купить гораздо проще, чем ремень; а ещё, если вдруг стало прохладно и хочется что-то накинуть на голову или шею, платок поможет, а ремень - нет. - - Ответить

Ремень — базовый аксессуар, которым можно и скорректировать посадку джинсов, и дополнить образ. Но если хочется прокачать свой стиль, то вместо обычного ремня можно использовать ленты. Их можно продеть в боковые или задние шлевки и завязать кокетливый бантик. Допустимо экспериментировать и с шириной лент, и с материалом, и с цветом — каждый раз будет получаться новый и необычный образ. Если вариант с лентами кажется слишком инфантильным, можно использовать любимый аксессуар многих леди — шейный платок.

2. Добавить дерзости

Джинсы и кожаная куртка — базовый образ вне времени. Однако его можно сделать интереснее, если вместо классической косухи надеть байкерский бомбер с нашивками. Такая куртка отлично сочетается с джинсами любого кроя и цвета.

3. Обыграть джинсы с разрезами

Штаны с разрезами сами по себе являются довольно любопытным трендом. Есть варианты с разрезами по бокам, с внутренней стороны лодыжки и спереди. Разрез будет привлекать внимание к ногам, поэтому усилить эффект можно стильной обувью. Например, массивными лоферами, сапогами или кроссовками. Но особенно круто такие джинсы выглядят с остроконечными туфлями или босоножками.

4. Забыть о кроссовках

Обувь на каблуке — это красиво, но неудобно. Долгое время в качестве альтернативы мы носили кроссовки на массивной подошве, лоферы и ботинки. Но в моду вернулся давно забытый игрок — балетки. Их легко можно сочетать как с мешковатыми джинсами, так и с более классическими моделями. Самые смелые могут надеть балетки, носок которых имитируют копытце.

5. Взять большую сумку

Маленькие сумки выглядят стильно и аккуратно, но помещаются в них в лучшем случае телефон и помада. В нынешнем сезоне практичность берет верх, поэтому вместе с любимыми джинсами можно смело носить сумки-тоут.

6. Присмотреться к непривычным, но крутым фасонам

Скинни и джинсы, сужающиеся к щиколотке, были на пике популярности очень долго. Однако сегодня им на смену пришли более свободные и широкие модели. Если вам нужно что-то универсальное, можно присмотреться к свободным прямым штанам с высокой посадкой или джинсам клеш. Более смелым вариантом станут джинсы, скроенные таким образом, что визуально напоминают форму подковы.

7. Добавить отвороты

© IPPEUM Store / AliExpress Elena LV 1 час назад Сегодня иду по улицу, не могу понять, что не так с ногами у тетеньки впереди. А она была в сапогах! У нас +20 уже утром, а днем и +28 может быть. В сапогах... В конце апреля... Или вообще надеть нечего, или ухватила на распродаже и захотела выгулять. - - Ответить

Чтобы быть в тренде, не нужно укорачивать и подшивать джинсы. Вместо этого их нужно подвернуть. Чем шире подворот, тем более стильным получится образ. В идеале подворот должен быть один, но очень широкий — от 7 до 12 см. Чтобы его зафиксировать, достаточно просто прогладить ткань.

8. Попробовать что-то новое

Можно сделать джинсы центральной частью образа. Обыграть получится даже простую модель, но с низкой посадкой. Белые джинсы — это вообще очень выигрышно и смело. Особенно если образ монохромный. Если хочется чего-то более экстравагантного, есть модели цвета металлик. Чтобы не превратиться в диско-шар, сочетать такой элемент гардероба лучше всего с чем-то женственным и спокойным. Например, с белой рубашкой или объемным жакетом.