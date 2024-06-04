10 вещей, которые нам как вторая кожа, а они взяли и вышли из моды

Мода меняется так, что моргать не успеваешь. Только прикипел к одной модели одежды, как ее уже сменяет другая. И даже вещи, которые, казалось, уже стали новой классикой, потихоньку сменяют другие.

Джинсы скинни и брюки оверсайз

Такие джинсы и брюки наверняка есть или были в гардеробе практически каждой девушки. Но пришло время денима и брюк не широких, а полуоблегающих фасонов, которые подчеркивают фигуру.

Сумки со строгой формой

Pedro Andrade / KVS, Pacificcoastnews.com / EAST NEWS , Face to face / Facetoface / Reporter / East News

Обычные квадратные и прямоугольные сумки смотрятся слишком скучно, по сравнению с тем разнообразием форм, которые актуальны сейчас. Сейчас в моде сумочки необычных форм, текстур и размеров. Можно внести в свой образ немного хаоса, украсив сумочку дополнительными аксессуарами, например, брелоками, брошками, шнурками.

Шорты средней длины

Фибина Мама 4 дня назад Так вот почему я нигде не могу найти эти шорты в продаже! Они просто вчерашний день! - - Ответить

Лето уже не за горами, а значит, жара заставит нас всех переодеться в шорты. Сейчас уже не так актуальны привычные нам модели средней длины, а популярными стали шорты длиной до колена, ну а для самых смелых — микро-шорты.

Массивные кроссовки

За несколько лет мы уже успели привыкнуть к кроссовкам массивного вида, но вот теперь у них появились конкуренты — кеды и кроссовки на тонкой подошве и более обтекаемой формы, которые мы уже давненько не видели на модницах.

Вещи оверсайз

BG004 / Bauergriffin.com / Mega / Mega Agency / East News , Face to face / Facetoface / Reporter / East News

В этом году мы постепенно отходим от вещей на несколько размеров больше, теперь в моде одежда более приталенных силуэтов. Наконец-то настало время подчеркнуть ее, а не прятать за мешковатыми вещами, благо и выбора стало больше.

Платья-комбинации

Платья-комбинации, которые больше напоминают собой ночную рубашку, чем одежду на выход, тоже сдали позиции. Вместо подобной модели отлично будет смотреться платье из какой-нибудь такой же нежной ткани, но более приталенного силуэта.

Юбки- миди

Юбки длины миди уступают место длинным, теперь наиболее актуальна длина макси. Сейчас очень много моделей абсолютно на любой вкус и размер. Хочешь — выбирай классическую, хочешь — более расслабленную. Создать с ними можно абсолютно любой образ и для любого места.

Туфли-лодочки с круглым носом

Казалось бы, лодочки — универсальная пара обуви, но только не с круглым носом. Они уступают позиции более удобной и устойчивой обуви. Стоит обратить внимание на пары обуви с более устойчивым каблуком или платформой и квадратным носом.

Обтягивающая кожаная куртка

PacificCoastNews.com/EAST NEWS , MEGA/Mega Agency/East News

Тренд на свободный крой затронул и косухи. Куцая куртка сильно сковывает движения, поэтому есть причина сделать выбор в пользу более объемных моделей. Эксперименты можно проводить с кроем, силуэтом и фактурой. Можно рассмотреть варианты с интересными деталями (металлическими элементами, бахромой) или куртки непривычного цвета.

Просвечивающие вещи

Надевать полностью просвечивающие вещи теперь тоже не совсем уместно. Во-первых, они перестали быть актуальными, а во-вторых, такая одежда может поставить в неловкое положение нас самих же, как минимум из-за видимого из-под нее нижнего белья. Лучше выбрать более закрытые, но гораздо более стильные вещи.