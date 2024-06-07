10 способов носить летние платья так, что все подруги встанут в очередь за советами

Носить платья — значит быть в тренде этого года. Да и просто это удобно и женственно. А простые приемы помогут прокачать свой летний образ так, что уровень крутости взлетит выше облаков.

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1. Сделайте акцент на талии

Тревожное Пирожное 9 минут назад Вот эта розовая пышная Карменсита - все что угодно, только не "скучно" 😂 - - Ответить

Акцент на талии — чуть ли не самый простой способ преобразить любое платье. К тому же, он помогает сделать фигуру визуально гармоничнее. Можно использовать не только ремень или специальный пояс: атласная лента тоже смотрится эффектно. Модницы рекомендуют экспериментировать и завязывать бант не только спереди или сбоку, но и сзади.

2. Наденьте белую футболку

Второе дыхание черному платью без рукавов может дать обычная белая футболка. Если надеть ее под сарафан, образ становится еще более стильным. Такой наряд уместно смотрится как на отдыхе на природе, так и в городе. Его можно дополнить бейсболкой.

3. Устройте цветам перекличку

Тревожное Пирожное 8 минут назад Закрытые туфли с легким платьем вообще не сочетаются - - Ответить

Еще один из вариантов оживить образ — сочетать цвет платья и обуви. Необязательно добиваться полного соответствия, достаточно найти лишь некоторые элементы, которые будут перекликаться. А если хочется добиться вау-эффекта, то можно и подобрать полностью совпадающие по цвету комплекты.

4. Сочетайте пастельные тона с золотыми украшениями



Лето — время не только ярких нарядов. Платья пастельного цвета вписываются в гардероб не хуже. Это могут быть варианты из нежно-голубой, лавандовой, мятной или розовой ткани. Особенно круто с ними смотрятся золотые украшения. Они делают образ еще более нежным и элегантным, считают стилисты.

5. Носите все белое

Тревожное Пирожное 7 минут назад Ага, подчеркивание талии это уже скучно? Как быстротечна мода оказывается - - Ответить

Пожалуй, белый — один из самых летних цветов. А если составить образ только из белых вещей, то можно подчеркнуть его легкость еще сильнее. Стилист Эрика Болл отметила, что монохромные образы — ее летние фавориты.

6. Дополните платье шелковым аксессуаром

Шелковый платок с эффектным принтом — многофункциональная вещь. Он может не только добавить игривости образу, но и расширить возможности для самовыражения при строгом дресс-коде. Такой аксессуар можно повязать на шею, сумочку или волосы. Если предполагается носить его поверх одежды, набросив на плечи, то его можно заменить на шелковую легкую накидку. Глядя на такой образ, окружающие воскликнут: «Шик!»

7. Набросьте джинсовую куртку

Марта 56 минут назад Да-да. В плюс 32 - джинсовую куртку. Непринужденно получаем тепловой удар. - - Ответить

Джинсовая куртка может не только согреть в прохладную погоду, но и сделать образ стильным. Не зря ее так любят носить с летними нарядами француженки. Обычно они выбирают деним без потертостей и декоративных дырок. Но иногда, чтобы добавить непринужденности, могут надеть джинсовку с такими элементами даже на вечернее платье.

8. Используйте нижнюю юбку

Некоторые модницы нашли способ, как сделать эффектным дешевое платье из тонкой ткани. Под него можно надеть специальную нижнюю юбку, пышную и воздушную. Такая юбка придаст платью форму, и оно будет сидеть лучше.

9. Обыгрывайте платье спортивными элементами

Чтобы сделать образ более современным, можно добавлять к платьям спортивные элементы. Например, спортивную обувь. Стилисты уверены, что ограничений при выборе кроссовок нет, но советуют учитывать пропорции в получившемся наряде и не выбирать слишком длинные платья. Также они рекомендуют дополнять наряды повседневными сумками. Вычурные аксессуары могут испортить образ. Если хочется добавить изюминку, можно завязать шнурки необычным способом, например, вокруг щиколоток.

10. Подберите подходящую обувь

Модницы отмечают, что неправильное сочетание платьев с обувью может разрушить все очарование. Они не советуют надевать балетки с короткими моделями и считают, что с ними лучше смотрятся сандалии. Также под вопросом сочетание платьев без рукавов с лоферами. С ними уместнее выглядят платья-рубашки.