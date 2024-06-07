8 секретов, как круто одеваться в зрелые годы и не выглядеть то ли подростком, то ли бабулей

Чем старше человек, тем сложнее подобрать одежду. То она смотрится слишком инфантильно, то старит, то наводит скуку, то вообще жутко портит образ. Мы мириться с этим не готовы. Поэтому раздобыли крутые лайфхаки от стилистов для тех, кому за 40.

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Освежать образы яркими цветами

Не секрет, что темные цвета придают возраста. По-хорошему, в зрелом возрасте мрачных тонов стоит избегать. Или умело стилизовать их. На помощь приходят вещи сочных оттенков. Сочетайте их с одеждой привычной темной гаммы, чтобы разбавить образ. Вещи светлых нейтральных оттенков (например, белого или бежевого) тоже можно дополнять яркими предметами гардероба.

Не обходить стороной вещи с объемными элементами

Объемная одежда может смотреться круто. Главное — выбирать не банальные предметы гардероба вроде худи оверсайз, а вещи с изюминкой. Например, широкие юбки, пиджаки с большими плечами, платья с рукавами-фонариками и так далее. Такая одежда станет интересным акцентом в образе и придаст еще больше уверенности. В нарядах с объемными вещами стоит сохранять минималистичность. Поэтому эксперты рекомендуют не увлекаться подбором аксессуаров.

Любой скучный наряд спасать блейзером

Криптозоолог мамкин 22 минуты назад Опять скучнющая одежда на четырехпалых людях от ИИ - - Ответить

Блейзер — универсальный предмет гардероба для женщин около 40 лет и старше. Он сочетается с чем угодно и гармонично дополняет минималистичные наряды. Например, блейзер можно носить с футболкой и джинсами на прогулку или с рубашкой и юбкой-карандашом в офис. Для пущего эффекта подберите модель яркого цвета. Также не забывайте про длину вещи. Лучше всего сидят не слишком короткие модели, длиной до бедер. Еще можно попробовать удлиненный блейзер. Но важно следить за тем, чтобы он визуально не укорачивал ноги.

Смело наряжаться во все черное

Хотя темные оттенки нелестно смотрятся на зрелых дамах, образов total black правило не касается. Это полноценный стиль, с особым шармом. Такие наряды позволяют выглядеть роскошно без лишних усилий. Стилисты предлагают носить не только черные джинсы с черным верхом. Также можно опробовать длинное платье свободного кроя, широкие брюки, всевозможные многослойные костюмы. А летом будет шикарно смотреться плетеное черное платье с сандалиями.

Заправлять рубашки, блузки и футболки

Эксперты не советуют оставлять рубашки, блузки и даже футболки незаправленными. Особенно женщинам после 40. В таком наряде фигура плохо видна, из-за чего есть риск казаться старше. Стилисты рекомендуют заправлять вещи хотя бы наполовину, чтобы подчеркнуть талию. А если боитесь, что рубашка или футболка будет вылезать, то приобретите модель боди. Она сидит идеально, не доставляет дискомфорта, к тому же не сборит.

Избегать платьев с активным цветочным принтом и чрезмерным количеством оборок

Криптозоолог мамкин 20 минут назад На красотуле почти такое же количество оборок что и на нелепой - - Ответить

Эксперты по стилю утверждают: платье с насыщенным крупным цветочным орнаментом в определенном возрасте смотрится уже не очень солидно. Особенно, если оно еще и дополнено кучей оборок. Взамен стоит подобрать более сдержанную модель: с умеренным количеством декора, однотонную или с еле заметным принтом.

Но осторожное отношение к цветочным узорам совсем не означает, что надо напрочь отказываться от броских принтов. Можно попробовать носить платья и блузки с растительным или геометрическим орнаментом.

На холода запастись курткой в полуспортивном стиле

Женщинам в зрелом возрасте эксперты рекомендуют присмотреться к изящным полуспортивным курткам. Они прекрасно заменят вычурную верхнюю одежду вроде шуб или, наоборот, скучные зимние пальто. Кстати, с такой одеждой гораздо проще тем дамам, которые предпочитают много путешествовать. Дополните легкую куртку свитером с воротником. Или, если хочется больше шика в образе, наденьте красивый шарф.

Не бояться вещей с воротом

Криптозоолог мамкин 19 минут назад Это что за ворот ваша нейросетем придумала? Я его боюсь - - Ответить

Может казаться, что вещи с высоким воротом старят. Дескать, их носят только зрелые женщины, чтобы прикрыть шею. Однако эксперты по стилю уверяют: та же водолазка лишь сделает образ элегантнее. Это уже вещь из разряда вечной классики, которая не может не быть стильной. Сочетается водолазка с каким угодно низом. Можно даже поиграть на контрасте: например, надеть черную модель с белыми джинсами. Обратите также внимание на рубашки и платья с воротником-стойкой. Они тоже придают образу изысканности и подойдут для более теплого времени года.