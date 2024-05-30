8 зачетных способов носить кардиган так, чтобы выглядеть ни разу не старомодно, а по-царски

Мода и стиль
1 час назад

Кардиган — вещь на все времена. Даже для прогулки прохладным летним вечером более подходящей одежды не найдется. Но у многих есть страх, что кардиган будет выглядеть мешковато или накинет лет. Давайте разберемся, как выбирать и носить эту вещь, чтобы образ получился сногсшибательным.

Учитывать тип фигуры

Чтобы по максимуму вытянуть преимущества из образа с кардиганом, эксперты рекомендуют подбирать модель под тип фигуры. Так, обладательницам «песочных часов» (ярко выраженная талия) предлагают обратить внимание на приталенные кардиганы. А женщинам с фигурой «яблоко» (небольшая разница между талией и бедрами) — на длинные струящиеся вещи.

На некоторых круто смотрится любая модель, но важно правильно ее носить. Например, девушкам с типом фигуры «груша» (узкий верх и округлые бедра) рекомендуют не застегивать кардиган. А дамам с «перевернутым треугольником» (широкие плечи и узкие бедра) — застегивать лишь пару верхних пуговиц.

Не бояться ярких цветов

Кардиган не обязательно должен быть нейтрального цвета: черного, белого, серого, бежевого и так далее. Эту вещь можно сделать главным акцентом в образе, подобрав яркую модель.

Так, эксперты по стилю обращают внимание на розовый кардиган. Он может стать частью не только повседневного гардероба, но и вечернего. Оттенок розового подбирайте в зависимости от того, какой эффект вам требуется. Хочется визуально казаться выше, ищите вещь светлого тона. А если нужен дерзкий образ, можно остановиться на кардигане более темного оттенка.

Не зацикливайтесь только на одном ярком цвете, подбирайте и другие. Эксперты, например, считают зеленые кардиганы обязательным элементом гардероба.

Носить нестандартным способом или выбирать неординарные модели

В наряде с кардиганом часто есть риск выглядеть скучно и уныло. Чтобы избежать этого, можно прибегнуть к хитростям. Например, носить кардиган не как обычно, а спустив с одного плеча. Или застегнув только верхнюю пуговицу. Так вы освежите образ.

Попробуйте также создать контрастный ансамбль. Например, сочетайте соблазнительное кружевное платье в облипку с уютным объемным кардиганом.

Наконец, можно искать более смелые модели. Обратите внимание на кардиганы с броским цветочным принтом, бахромой или прострочкой контрастного цвета.

Носить кардиган самостоятельно

Добавьте пикантности в образ — рискните надеть застегнутый длинный кардиган вместо платья. С плотностью материала можно экспериментировать. Попробуйте элегантное платье-кардиган толстой вязки или более соблазнительную и облегающую тонкую модель.

Такой образ предполагает, что другая одежда не нужна. Тем не менее можно попробовать оставить низ: сочетайте обтягивающий кардиган с прямыми джинсами.

Сохранять пропорции в образах с оверсайз кардиганами

Ева Борховик
2 дня назад

Первый вариант очень круто выглядит, где глаза у автора? 🤣 Во втором - непонятный сопли на джинсах внизу, и смотрится неоднозначно, хоть кардиган и ничего такой.

-
-
Ответить

Объемные кардиганы — беспроигрышный вариант. Они смотрятся стильно, и в них чрезвычайно удобно. Но под такой кардиган важно подбирать облегающий низ, чтобы фигура не оказалась спрятана в подобие мешка.

Зауженные брюки, джинсы скинни, леггинсы — все это гармонично дополнит образ и подчеркнет талию. Кстати, чтобы наряд получился максимально эффектным, эксперты рекомендуют подобрать кардиган нейтрального цвета.

Не сочетать укороченные модели с широкими вещами

Ева Борховик
2 дня назад

Нормально как раз укороченное смотрится со свободным низом. Даже этот образ неплох, но здесь есть проблема: вещь не должна заканчиваться на самой широкой части таза - это действительно модет испортить картинку.

-
-
Ответить

Укороченный кардиган может отлично подчеркнуть талию. В то же время этот предмет гардероба несет и риски. Только девушка надела его с джинсами свободного кроя — и все, ноги она визуально укоротила.

Эксперты по стилю рекомендуют носить такие кардиганы с облегающим низом. Широкой одежды в таком образе в принципе стоит избегать, поэтому верх в стиле оверсайз также не подойдет.

Кстати, обратите внимание, что с коротким кардиганом роскошно смотрятся брюки с завышенной талией.

Быть осторожнее с моделями, прикрывающими бедрами

Кардиганы средней длины, по словам экспертов, находятся на тонкой грани между вечной классикой и безнадежно устаревшей одеждой. Так, с ними лучше не сочетать мешковатые вещи. Иначе наряд будет выглядеть, как из бабушкиного сундука.

А вообще круче всего с таким кардиганом смотрится платье с бретелями и V-образным или круглым вырезом. Дополните эффектным ожерельем — и образ для летнего вечера готов.

Пополнить гардероб длинными кардиганами

По мнению экспертов, кардиган длиной до колена и ниже смотрится безумно элегантно на любой женщине. Поэтому его называют маст-хэвом весенне-летнего гардероба.

Эта вещь, кстати, очень универсальна. Хочется легкого повседневного образа — наденьте кардиган поверх летнего платья. Нужен более классический наряд, подходящий даже для офиса, — сочетайте вещь с облегающей блузкой и брюками или джинсами.

Кстати, с длинным кардиганом мощно смотрятся любые модели джинсов: зауженные, широкие, прямые. А самые рисковые модницы могут попробовать надеть кожаные леггинсы. В общем, с чем бы вы ни сочетали длинную модель, эффект «вау» гарантирован.

Кардиган можно назвать уже вечной классикой — настолько он универсален. А какие еще вещи вне времени, рассказываем здесь.

Комментарии

Уведомления
Йог Сотот крут
34 минуты назад

элегантно смотрится свитер чуть длиннее гребня таза, плотной вязки, ширина как нравится. Все что длиной до колена, да ещё и рукава закатать это бабуся. Субъективное мнение, конечно

-
-
Ответить

Похожее