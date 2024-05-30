8 зачетных способов носить кардиган так, чтобы выглядеть ни разу не старомодно, а по-царски

Кардиган — вещь на все времена. Даже для прогулки прохладным летним вечером более подходящей одежды не найдется. Но у многих есть страх, что кардиган будет выглядеть мешковато или накинет лет. Давайте разберемся, как выбирать и носить эту вещь, чтобы образ получился сногсшибательным.

Учитывать тип фигуры

Чтобы по максимуму вытянуть преимущества из образа с кардиганом, эксперты рекомендуют подбирать модель под тип фигуры. Так, обладательницам «песочных часов» (ярко выраженная талия) предлагают обратить внимание на приталенные кардиганы. А женщинам с фигурой «яблоко» (небольшая разница между талией и бедрами) — на длинные струящиеся вещи. На некоторых круто смотрится любая модель, но важно правильно ее носить. Например, девушкам с типом фигуры «груша» (узкий верх и округлые бедра) рекомендуют не застегивать кардиган. А дамам с «перевернутым треугольником» (широкие плечи и узкие бедра) — застегивать лишь пару верхних пуговиц.

Не бояться ярких цветов

Кардиган не обязательно должен быть нейтрального цвета: черного, белого, серого, бежевого и так далее. Эту вещь можно сделать главным акцентом в образе, подобрав яркую модель. Так, эксперты по стилю обращают внимание на розовый кардиган. Он может стать частью не только повседневного гардероба, но и вечернего. Оттенок розового подбирайте в зависимости от того, какой эффект вам требуется. Хочется визуально казаться выше, ищите вещь светлого тона. А если нужен дерзкий образ, можно остановиться на кардигане более темного оттенка. Не зацикливайтесь только на одном ярком цвете, подбирайте и другие. Эксперты, например, считают зеленые кардиганы обязательным элементом гардероба.

Носить нестандартным способом или выбирать неординарные модели

В наряде с кардиганом часто есть риск выглядеть скучно и уныло. Чтобы избежать этого, можно прибегнуть к хитростям. Например, носить кардиган не как обычно, а спустив с одного плеча. Или застегнув только верхнюю пуговицу. Так вы освежите образ. Попробуйте также создать контрастный ансамбль. Например, сочетайте соблазнительное кружевное платье в облипку с уютным объемным кардиганом. Наконец, можно искать более смелые модели. Обратите внимание на кардиганы с броским цветочным принтом, бахромой или прострочкой контрастного цвета.

Носить кардиган самостоятельно

Добавьте пикантности в образ — рискните надеть застегнутый длинный кардиган вместо платья. С плотностью материала можно экспериментировать. Попробуйте элегантное платье-кардиган толстой вязки или более соблазнительную и облегающую тонкую модель. Такой образ предполагает, что другая одежда не нужна. Тем не менее можно попробовать оставить низ: сочетайте обтягивающий кардиган с прямыми джинсами.

Сохранять пропорции в образах с оверсайз кардиганами

Ева Борховик 2 дня назад Первый вариант очень круто выглядит, где глаза у автора? 🤣 Во втором - непонятный сопли на джинсах внизу, и смотрится неоднозначно, хоть кардиган и ничего такой. - - Ответить

Объемные кардиганы — беспроигрышный вариант. Они смотрятся стильно, и в них чрезвычайно удобно. Но под такой кардиган важно подбирать облегающий низ, чтобы фигура не оказалась спрятана в подобие мешка. Зауженные брюки, джинсы скинни, леггинсы — все это гармонично дополнит образ и подчеркнет талию. Кстати, чтобы наряд получился максимально эффектным, эксперты рекомендуют подобрать кардиган нейтрального цвета.

Не сочетать укороченные модели с широкими вещами

Ева Борховик 2 дня назад Нормально как раз укороченное смотрится со свободным низом. Даже этот образ неплох, но здесь есть проблема: вещь не должна заканчиваться на самой широкой части таза - это действительно модет испортить картинку. - - Ответить

Укороченный кардиган может отлично подчеркнуть талию. В то же время этот предмет гардероба несет и риски. Только девушка надела его с джинсами свободного кроя — и все, ноги она визуально укоротила. Эксперты по стилю рекомендуют носить такие кардиганы с облегающим низом. Широкой одежды в таком образе в принципе стоит избегать, поэтому верх в стиле оверсайз также не подойдет. Кстати, обратите внимание, что с коротким кардиганом роскошно смотрятся брюки с завышенной талией.

Быть осторожнее с моделями, прикрывающими бедрами

Елизавета Мочалкина 32 минуты назад На предоставленных фото такие фигуры, на которых даже мешок из-под картошки будет выглядеть от кутюр.🙄 - - Ответить

Кардиганы средней длины, по словам экспертов, находятся на тонкой грани между вечной классикой и безнадежно устаревшей одеждой. Так, с ними лучше не сочетать мешковатые вещи. Иначе наряд будет выглядеть, как из бабушкиного сундука. А вообще круче всего с таким кардиганом смотрится платье с бретелями и V-образным или круглым вырезом. Дополните эффектным ожерельем — и образ для летнего вечера готов.

Пополнить гардероб длинными кардиганами

По мнению экспертов, кардиган длиной до колена и ниже смотрится безумно элегантно на любой женщине. Поэтому его называют маст-хэвом весенне-летнего гардероба. Эта вещь, кстати, очень универсальна. Хочется легкого повседневного образа — наденьте кардиган поверх летнего платья. Нужен более классический наряд, подходящий даже для офиса, — сочетайте вещь с облегающей блузкой и брюками или джинсами. Кстати, с длинным кардиганом мощно смотрятся любые модели джинсов: зауженные, широкие, прямые. А самые рисковые модницы могут попробовать надеть кожаные леггинсы. В общем, с чем бы вы ни сочетали длинную модель, эффект «вау» гарантирован.