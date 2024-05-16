8+ не очень дорогих аксессуаров, с которыми создать образ статусной женщины проще простого

В большинстве образов аксессуар — решающий штрих к портрету. Если он некачественно сделан или безвкусно подобран, то это бросится в глаза. При этом на дорогие вещи не всегда есть ресурсы или желание тратиться. Да и не все дорогое престижно. Короче, рассказываем, какие относительно бюджетные аксессуары превратят любую женщину в принцессу Диану.

Кожаная сумка тоут

Модель тоут — это большая прямоугольная сумка с двумя ручками. Она не только функциональна, но и выглядит стильно. Однако есть нюанс. Стоит делать выбор в пользу моделей из кожи или экокожи. Простых шоперов из ткани или изощренных лакированных сумок лучше избегать. Также эксперты рекомендуют приобретать модели спокойных, универсальных тонов: черного, коричневого или бежевого. И сочетать их по цвету с обувью и ремнями.

Тонкий ремень

Не бойтесь, что ремень окажется лишней деталью. По словам стилистов, он лишь добавляет утонченности в любой образ. Но для того, чтобы аксессуар и впрямь выглядел эффектно, нужно подобрать правильную модель. Наиболее интересно смотрится тонкий ремешок из кожи или замши нейтрального тона. Надевайте его хоть с джинсами, хоть с платьями — вмиг подчеркнете талию.

Атласный шарфик

Кажется банальным, но шелковый шарфик способен преобразить любой, даже самый скучный повседневный наряд. Повяжите его вокруг шеи — и вуаля. Женственный образ готов. Можно также украсить таким шарфиком сумку. Выбирать стоит однотонные модели или со спокойными узорами, без буйства красок. Кстати, шарф необязательно должен быть сделан из шелка. Подойдет любой атласный материал, если не хочется проделывать дыру в бюджете.

Миниатюрная сумка

Маленькие сумки ругают за непрактичность. Но они выглядят настолько мило и женственно, что в два счета придают образу шика. Поэтому смело берите мини-модель, идя на непринужденную прогулку, свидание, торжество — словом, туда, где вам не нужно складывать в сумку кучу всего. Кстати, еще одна особенность этой модели заключается в том, что она роскошно смотрится с любой одеждой. Так что не бойтесь сочетать миниатюрную сумку как с нарядными платьями, так и с повседневными вещами.

Минималистичные ювелирные украшения

Эксперты убеждают: броское не значит стильное. Поэтому рекомендуют отказаться от ярких, крупных и необычных украшений. Чем они меньше и изящнее, тем больше подчеркивают элегантность. Например, обратите внимание на тонкие кольца. Их можно носить самостоятельно или сочетать друг с другом, чтобы создавать «многослойность». Также присмотритесь к серьгам-гвоздикам. Кстати, изысканные украшения необязательно должны быть сделаны из золота. Круто смотрятся и изделия из серебра или качественной стали.

Шарф-плед

Этот большой, уютный шарф — самая универсальная модель на осенне-зимний период. Он и выглядит безумно стильно, и согревает превосходно. Кстати, носить такой шарф можно как под верхней одеждой, так и поверх нее. Эксперты рекомендуют выбирать вещь яркого цвета или светлее оттенком, чем остальная часть наряда. Так шарф будет эффектно выделяться.

Часы с ремешком из кожи или металла

Сейчас многие из тех, кто носит наручные часы, выбирают смарт-модели. Однако эксперты по стилю относятся к навороченным техническим новинкам скептически. По их мнению, часы — это прежде всего аксессуар. Они должны смотреться гармонично. Поэтому стоит заменить смарт-часы на более классические модели. Определяющий фактор — сдержанный дизайн. Выбирайте модели с тонким ремешком нейтрального цвета. Отлично смотрятся аксессуары с кожаными элементами. Также можно подобрать часы из металла. Но в таком случае цвет материала должен совпадать с цветом остальных украшений.

Широкие солнцезащитные очки классической формы

Солнцезащитные очки украсят любой образ. Но не стоит приобретать что-то ультрамодное и неординарное. Лучше ориентироваться на классические широкие модели. Например, выбрать авиаторы (с двойной перемычкой и каплевидными линзами) в черной оправе, как на фото выше.

© marymarkevich / Freepik графиня Деревко-Тряпочкина 6 часов назад Лучше ориентироваться на форму лица и оправы, и подбирать такие, которые к лицу. В наше время упор на стиль, а не на моду. Если девушка одевается в стиле готик, то ей эти "крутышкины" очки не нужны (просто пример). - - Ответить

Также вечно актуальными эксперты по стилю называют модель «кошачий глаз» и круглые очки. При этом всегда стоит смотреть, что подходит именно вашей форме лица. А что касается цветовой гаммы, то лучше отдавать предпочтение нейтральным оттенкам.