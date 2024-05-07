10 украшений, которые вместо того, чтобы подчеркивать нашу красоту, предательски накидывают лет

Украшения оживляют образ, делают его более интересным. Но, к сожалению, иногда кольца, сережки и браслеты наоборот портят весь вид. Чтобы избежать лишних трат и испорченного настроения, лучше заранее знать, какие украшения могут накидывать лет.

Броши на отворотах

Броши иногда ассоциируются с пожилыми людьми. Однако сейчас эти украшения делают в современном стиле и есть множество крутых вариантов. Хотя и среди винтажа можно поискать неплохие броши. Вот только носить их стоит не на отворотах одежды, иначе сразу можно накинуть себе лет. Лучше попробовать нестандартные способы, например, заколоть брошь вместо пуговицы, а для самых смелых — на джинсах или юбке.

Слишком много колец за раз

© kroshka__nastya / Freepik Алиса 10 минут назад Это вопрос стиля колец. Лично у меня большое количество современных колец скорее вызывает ассоциацию с молодыми людьми. Особенно если еще и на фаланге есть. Кольца типа "мамино наследство" и в гордом одиночестве могут быть так себе выбором. - - Ответить

Иногда так хочется надеть все лучшее сразу, но если дело касается украшений, нужно быть осторожным. Особенно с кольцами. Слишком много колец на пальцах вызывает ассоциацию с пожилыми людьми, да и многие считают это безвкусицей. Лучше носить одно кольцо или несколько не слишком вызывающих колец.

«Острые» серьги

Форма сережек также имеет значение, когда речь заходит об украшениях, способных сыграть на руку их обладательнице. Круглые формы ассоциируются с молодостью, могут придать мягкость чертам лица. Соответственно, лучше избегать острых и геометричных форм.

Неэлегантные браслеты

Браслеты — отличный способ поднять образ на новый уровень. Но стоит избегать тех, которые выглядят немного аляповато, и тем более не стоит надевать сразу несколько подобных украшений — это будет выглядеть неряшливо. Лучше выбрать один аккуратный браслет, который освежит образ и придаст ему игривости. А еще стоит обратить внимание на часы — они выглядят современно и практично. Классические часы также подойдут к любому образу.

Толстые серьги-кольца

Айбелив Айкенфлаева 10 минут назад То есть на фото с зелёной галочкой серьга АБСОЛЮТНО другая? - - Ответить

Толстые сережки-кольца, особенно устаревшего дизайна, привлекают слишком много внимания и накидывают лет. Есть более современные модели. Они тонкие, выглядят изящно, свежо и сочетаются практически с любым образом.

Металлы с эффектом чернения

Украшения с эффектом чернения сейчас не редкость, такой дизайн позволяет рассмотреть весь рельеф. Однако они не очень-то хорошо смотрятся на зрелой коже. Драгоценности должны освежать образ, и с этим отлично справятся яркие блестящие украшения из золота и серебра, которые имеют глянцевый блеск.

Слишком большие сережки

Слишком крупные, массивные серьги будут оттягивать мочку уха, что, в свою очередь, будет выглядеть неопрятно и добавит лет. Кроме того, они привлекают слишком сильное внимание к лицу и шее, подчеркивают морщины и пигментные пятна. Но есть сережки с «лифтинг-эффектом», которые способны освежить весь образ. Обычно они изогнуты немного кверху, например, серьги-капли.

Слишком длинные ожерелья и цепочки

Длинные подвески — сувениры с курортов, жемчужные бусы и другие ожерелья, которые заканчиваются ниже груди, — не льстят образу, а порой выглядят нелепыми и устаревшими. Лучше выбирать более высокие блестящие украшения, но при этом избегать ожерелий из бусин, бисера и пластика. Отличный вариант — элегантные металлические цепочки. Чем ближе к лицу, тем свежее будет выглядеть кожа.

Серьги, не закрывающие мочку уха

Оксана Х 20 часов назад Кто эту фигню пишет то.... Первые серьги это классика их по наследству передают, а вторые дешевое г... - - Ответить

По аналогии с тяжелыми сережками украшения на тонкой проволоке или с застежкой-петелькой привлекают излишнее внимание к ушам и иногда оттягивают мочку. Эксперты советуют выбирать серьги, которые закрывают хотя бы часть мочки уха, — они имеют мощный антивозрастной эффект.

Много золотых украшений в одном образе

Носить сразу сережки, ожерелья, кольца, браслеты, и все это в золотом цвете — старомодно. Лучше выбрать что-то одно. Но если хочется сверкать, то стоит лучше приглядеться к другим металлам: платина, серебро, белое золото — все это освежает образ получше классического золота.