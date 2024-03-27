9 моделей сумок, которые способны кого угодно превратить в тетю неопределенного возраста

Порой, чтобы выглядеть отдохнувшей и свежей, не нужно садиться на диету или менять уход за кожей. Достаточно перебрать гардероб и выяснить, нет ли в нем сумок с подвохом. Тех самых, которые могут испортить образ и добавить лишних лет.

1. Сумки из гладкой искусственной кожи

При выборе сумок из искусственной кожи стоит обратить внимание на модели не с гладким, а текстурированным покрытием — они смотрятся выигрышнее. Ведь такой материал похож на натуральную кожу и зачастую выглядит качественнее. Некоторые эксперты советуют больше экспериментировать с текстурами и дополнять свой образ моделями из ткани, шерсти или замши. Ведь сумка из гладкой кожи лишь базовый вариант, который можно заменить на современные аналоги.

2. Бесформенные шоперы

Некоторые модные эксперты полагают, что объемная сумка, как и неправильно подобранные очки или обувь, может сделать женщину визуально старше на несколько лет. И хотя большие сумки удобны для повседневного использования, их современные компактные аналоги могут освежить образ. Внимание стоит уделить не только размеру, но и форме аксессуара. Сумки четких форм безупречно сочетаются и с формальной одеждой, и с повседневными нарядами. А вот удачную модель из мягких материалов подобрать к образу сложнее, ведь зачастую такие сумки выглядят дешево. Также подобные аксессуары могут смотреться неаккуратно, поэтому некоторые стилисты называют их «возрастными» и считают, что лучше использовать классические модели.

3. Сумки-хобо на цепочке

В последние годы стали популярны сумки-хобо. Но их некоторые вариации потеряли свою актуальность. Например, массивные хобо из ткани и модели на цепочке. Образ с такими аксессуарами может выглядеть устаревшим.

4. Модели тусклых цветов

Тусклые цвета не играют на руку модницам. Да и обычным женщинам, которые хотят выглядеть стильно, тоже. Вместо аксессуаров блеклых оттенков можно выбрать варианты насыщенных цветов, чтобы выглядеть эффектнее. Это могут быть не только яркие сумки (например, желтого, голубого или белого цвета), но и вариации классических цветов (черного, коричневого, темно-серого). Шоколадная или бордовая сумка сразу притягивает взгляды, а вот бежевая может выглядеть бледно вне зависимости от модели.

5. Сумки с большим количеством фурнитуры

© Gabrielle Henderson / Unsplash Руконожка Ай-Ай 22 часа назад А шли бы они с этими советами куда подальше!

Лично мне в сумке важны внешние карманы, хотя бы два, но можно и больше.

И пофиг, на каком ухе сегодня у стилиста тюбетейка) - - Ответить

Стилисты считают, что обилие карманов — еще один признак «возрастных» сумок. А из-за молний низкого качества на них уж точно проиграет весь гардероб. Гораздо лучше смотрится простая фурнитура, например магнитная застежка. А большое количество лишних деталей и металлических украшений выглядит неактуально и упрощает образ.

6. Сумки с принтами и вышивкой

Некоторые эксперты считают, что к вещам с лоскутным шитьем, вышивкой, а также сумкам из ткани, которые можно стирать, нужно относиться с осторожностью. В общем, ко всему, что ассоциируется со сделанным своими руками. Более категоричные модницы советуют вообще обходить стороной модели с любыми принтами.

7. Модели с металлическими кольцами

Металлические кольца для крепления ручки — еще одна незначительная деталь, которая может смотреться неактуально и дешево. Сумки с ними, возможно, и не прибавят лишних лет обладательнице, но наверняка сделают ее образ устаревшим. Вместо таких аксессуаров лучше выбирать сумки с ручками без металлических креплений.

8. Стеганые сумки-тоут

Эта модель у многих ассоциируется с немолодыми дамами. В этом нет ничего плохого, ведь даже крупные бренды выпускают такие сумки для женщин в возрасте. Но если хочется сделать образ более живым и актуальным, то вместо этого можно примерить более современные варианты.

9. Темные кросс-боди с длинным ремнем

Не все кросс-боди смотрятся одинаково удачно. Стилист и имидж-тренер Мелисса Лунд уверена, что стоит избегать моделей через плечо темного цвета с длинным ремнем. Хотя такие сумки довольно популярны, они могут добавить лет обладательнице. Вместо них можно выбрать варианты яркого цвета или аксессуары с короткой ручкой.