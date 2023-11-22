20 человек, которые перебрали с креативом, когда придумывали вещи
Маразмы
23 часа назад
Когда дизайнеры или проектировщики берутся за работу, то получаются классные вещи, которые окружают нас повсеместно. Но порой эти же творческие люди упускают какую-то деталь, и на свет появляется нечто такое, что вызывает много вопросов.
«Купила мужские джинсы. Внимание, вот размер карманов в мужских джинсах по сравнению с карманами в женских»
Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте
«Ресторан влепил свой логотип поверх меню, поэтому невозможно что-либо прочитать»
«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»
- Просто стало меньше на один карман, в котором окажутся какие-нибудь листья или другая чепуха. © Fearless-Chemical952 / Reddit
«Понятия не имею, что тут вообще должно быть написано»
Интересно, на чем должен приехать инвалид, чтобы здесь припарковаться?
«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Теперь там установили стеклянные двери как решение этой проблемы»
Отличные подгузники
- Ребенок может взять себя в руки. © OKishGuy / Reddit
- На мой взгляд, это дизайнерская победа. © Hopeful-Yak2077 / Reddit
Кстати, посмотрите еще на работы дизайнеров, которые хорошо дружат с фотошопом, но не с логикой.
«Боюсь даже представить этого зверя»
«Штрих-код находится прямо на сгибе упаковки, поэтому его практически невозможно сканировать»
«Елки-палки, да просто соедините все трубами»
- А мне нравится. Пеленальный столик и водная горка. © treemeizer / Reddit
«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»
«Мне кажется, что это сводит на нет весь смысл спортивного бюстгальтера»
Почтовый ящик или мусорное ведро
«Фото на упаковке не имеет никакого отношения к товару»
Свечи в пластиковых стаканчиках. Очень умно
«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»
«Часы на центральном вокзале Вены показывают правильно, только если смотреть снаружи здания. Сейчас 09:10»
«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»
Остается лишь догадываться, для каких случаев эта гениальная задумка
На первый взгляд может показаться, что в работе дизайнера нет ничего сложного, но это не так. Важно чувствовать баланс между красотой и практичностью, чтобы не возникало подобных казусов.
Фото на превью stavromulabeta42 / Reddit
Комментарии
А это все те самые бывшие двоечники, которые оказались в нужном месте в нужное время, и их взяли на работу не благодаря их знаниям и умениям, а за красивые глаза, личный интерес хозяина/директора/по блату и т д
-
-
Ответить
Мы когда в Эйлате с детьми отдыхали, сняли в Орхидее два дуплекса (по ошибке, хехе), в каждом на второй этаж вела почти вертикальная железная 6метровая лестница, ночью по ней можно было скатиться шопесец, зачем такую приаттачили непонятно, т.к. сам первый этаж был 25 метров. И было куча места. Дизигнеры они такие.
-
-
Ответить
"человек с ограниченными возможностями ", а не "инвалид" 🤦♀️
-
-
Ответить
Похожее
18 человек, у которых страсть ко всяким лайфхакам в крови
Народное творчество
1 год назад
14 историй от сотрудников сферы обслуживания, которые на работе чего только не видали
Маразмы
1 день назад
16 историй о предательстве, которые просто сбивают с ног
Народное творчество
19 часов назад
Девушка решила проучить свою маму за то, как та обращалась с ней в детстве. Ее сложно не поддержать
Семья
2 месяца назад
20+ человек, которые столкнулись с вопиющими стереотипами
Народное творчество
1 год назад
15+ бывших двоечников, которые лихо утерли нос тем, кто в них не верил
Народное творчество
21 час назад
17 историй и наблюдений, которые найдут отклик в сердце каждой женщины
Народное творчество
3 месяца назад
15+ признаков, что близкий человек находится в опасности. А вы и не подозреваете об этом
Психология
1 год назад
15 привычных ситуаций, в которых женщины до сих пор не могут избежать неодобрительных взглядов
Культура
1 год назад
25+ фото, которые показывают всю красоту мира и человека
Фотографы
1 год назад
В интернете вирусится новый тренд — женщины делают «неприступный» макияж. Мы узнали, в чем вся соль
Культура
1 месяц назад
18 свадебных фото, которые стали лучшими в 2018 году. Судя по снимкам, этим молодоженам неизвестно, что такое скука
Фотографы
1 год назад
Давайте почаще просто общаться,
выберет тему кто-либо интресный и спорный (Цилинь, Руконожка, Пирожное, даже Конфуз, и пр., да и даже я) - и все сыплют комменты!
И так даже начинающие админы поймут (я верю!) - какие есть актуальные инфосмыслы???