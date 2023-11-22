20 человек, которые перебрали с креативом, когда придумывали вещи

Маразмы
23 часа назад

Когда дизайнеры или проектировщики берутся за работу, то получаются классные вещи, которые окружают нас повсеместно. Но порой эти же творческие люди упускают какую-то деталь, и на свет появляется нечто такое, что вызывает много вопросов.

«Купила мужские джинсы. Внимание, вот размер карманов в мужских джинсах по сравнению с карманами в женских»

Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте

«Ресторан влепил свой логотип поверх меню, поэтому невозможно что-либо прочитать»

«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»

  • Просто стало меньше на один карман, в котором окажутся какие-нибудь листья или другая чепуха. © Fearless-Chemical952 / Reddit

«Понятия не имею, что тут вообще должно быть написано»

Интересно, на чем должен приехать инвалид, чтобы здесь припарковаться?

«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Теперь там установили стеклянные двери как решение этой проблемы»

Отличные подгузники

Кстати, посмотрите еще на работы дизайнеров, которые хорошо дружат с фотошопом, но не с логикой.

«Боюсь даже представить этого зверя»

«Штрих-код находится прямо на сгибе упаковки, поэтому его практически невозможно сканировать»

«Елки-палки, да просто соедините все трубами»

«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»

«Мне кажется, что это сводит на нет весь смысл спортивного бюстгальтера»

Почтовый ящик или мусорное ведро

«Фото на упаковке не имеет никакого отношения к товару»

Свечи в пластиковых стаканчиках. Очень умно

«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»

«Часы на центральном вокзале Вены показывают правильно, только если смотреть снаружи здания. Сейчас 09:10»

«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»

Остается лишь догадываться, для каких случаев эта гениальная задумка

На первый взгляд может показаться, что в работе дизайнера нет ничего сложного, но это не так. Важно чувствовать баланс между красотой и практичностью, чтобы не возникало подобных казусов.

Фото на превью stavromulabeta42 / Reddit

Комментарии

У меня есть резкое (не так уж редкое, но резкое, имхо) предложение:
Давайте почаще просто общаться,
выберет тему кто-либо интресный и спорный (Цилинь, Руконожка, Пирожное, даже Конфуз, и пр., да и даже я) - и все сыплют комменты!
И так даже начинающие админы поймут (я верю!) - какие есть актуальные инфосмыслы???
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А это все те самые бывшие двоечники, которые оказались в нужном месте в нужное время, и их взяли на работу не благодаря их знаниям и умениям, а за красивые глаза, личный интерес хозяина/директора/по блату и т д
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Мы когда в Эйлате с детьми отдыхали, сняли в Орхидее два дуплекса (по ошибке, хехе), в каждом на второй этаж вела почти вертикальная железная 6метровая лестница, ночью по ней можно было скатиться шопесец, зачем такую приаттачили непонятно, т.к. сам первый этаж был 25 метров. И было куча места. Дизигнеры они такие.
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