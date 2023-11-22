20 человек, которые перебрали с креативом, когда придумывали вещи

Когда дизайнеры или проектировщики берутся за работу, то получаются классные вещи, которые окружают нас повсеместно. Но порой эти же творческие люди упускают какую-то деталь, и на свет появляется нечто такое, что вызывает много вопросов.

«Купила мужские джинсы. Внимание, вот размер карманов в мужских джинсах по сравнению с карманами в женских»

Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте

«Ресторан влепил свой логотип поверх меню, поэтому невозможно что-либо прочитать»

«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»

Просто стало меньше на один карман, в котором окажутся какие-нибудь листья или другая чепуха. © Fearless-Chemical952 / Reddit

«Понятия не имею, что тут вообще должно быть написано»

Интересно, на чем должен приехать инвалид, чтобы здесь припарковаться?

«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Теперь там установили стеклянные двери как решение этой проблемы»

Отличные подгузники

Кстати, посмотрите еще на работы дизайнеров, которые хорошо дружат с фотошопом, но не с логикой.

«Боюсь даже представить этого зверя»

«Штрих-код находится прямо на сгибе упаковки, поэтому его практически невозможно сканировать»

«Елки-палки, да просто соедините все трубами»

А мне нравится. Пеленальный столик и водная горка. © treemeizer / Reddit

«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»

«Мне кажется, что это сводит на нет весь смысл спортивного бюстгальтера»

Почтовый ящик или мусорное ведро

«Фото на упаковке не имеет никакого отношения к товару»

Свечи в пластиковых стаканчиках. Очень умно

«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»

«Часы на центральном вокзале Вены показывают правильно, только если смотреть снаружи здания. Сейчас 09:10»

«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»

Остается лишь догадываться, для каких случаев эта гениальная задумка