10+ всегда модных вещей, купив которые вы точно потратите деньги с толком

Следить за тем, что там творится на подиумах и в новых коллекциях от кутюр, конечно, круто. Но ведь мода меняется каждый сезон, и поспевать за такими темпами — сплошное разорение. Да и лишнее время и силы на это мало у кого найдутся. Поэтому нам нужны стопроцентные варианты, которые точно будут в тренде даже спустя годы.

Платье-футболка

У платья довольно простой крой. И именно эта особенность превращает его в классику летнего гардероба. Если не знаете, какую новомодную модель выбрать для жары, можно надеть платье-футболку — не прогадаете. Особенно круто смотрятся приталенные модели миди. А еще смело выбирайте платья ярких цветов, с орнаментами и разрезами.

Топ и свитер в морском стиле

Одежда в сине-белую полоску модна в любое время года. Неудивительно: ведь этот принт, называющийся также бретонским, выглядит по-французски элегантно. Поэтому можно смело приобретать легкую вещь на весну и лето и теплый свитер или джемпер на осень и зиму. Кстати, с типом принта можно экспериментировать. Попробуйте не только вещи с полосками одинаковой ширины, но и те, где превалирует какой-то из двух цветов.

Кожаная куртка

У этой вещи есть особый, бунтарский шарм. Что не помешало ей пройти испытание временем и попасть в разряд элегантной одежды. А в 2024 году кутюрье вообще сделали ставку на «вечные» предметы гардероба и завалили магазины кожаными куртками разных фасонов. Прямо сейчас особенно актуальны приталенные кожанки, в том числе с широкими ремнями и крупными пряжками. Также в тренде модели с пышными рукавами и удлиненные. А сочетать кожаные куртки можно даже с легкими летними платьями.

Вязаное платье

Эта модель — незаменимая вещь в прохладное время и вообще предмет базового гардероба. Однако очень важно, чтобы платье было длинным и облегало в меру. Тогда оно смотрится по-настоящему изысканно. Эксперты по стилю предлагают минималистичный образ с вязаным платьем. Дополните его всего лишь обувью с острым мысом и небольшой сумкой.

Черный кожаный ремень

© yanalya / Freepik Руконожка Ай-Ай 10 минут назад "можно обзавестись лишь одним — классическим кожаным черного цвета." (с)



Причем с утра он будет тонким с малозаметной пряжкой для офисных брюк, а вечером - широким и броским для струящегося платья) - - Ответить

Эксперты по стилю уверяют: вместо кучи новомодных ремней и поясов можно обзавестись лишь одним — классическим кожаным черного цвета. Такая модель никогда не устареет. Черный ремень смотрится гармонично почти с чем угодно. Но самые крутые образы получаются с вещами из денима, плиссированными юбками, одеждой в стиле барбикор (в розовых тонах) и черного цвета. Еще можно попробовать надевать ремень поверх курток, пальто и блейзеров. Кстати, узкий пояс классно дополнит образ с зауженными брюками и рубашкой. А широкий хорошо выглядит с платьем из струящейся ткани.

Джинсовка

Вещи из денима в принципе никогда не перестанут быть модными, так как подходят и для повседневной жизни, и для полуофициальных мероприятий. А в джинсовой куртке вообще будете везде и всегда выглядеть, как царица. Однако здесь есть нюанс. Чтобы джинсовка действительно смотрелась актуально в любое время, стоит приобретать укороченные и приталенные модели. Также эксперты рекомендуют избегать курток ярких цветов, с эффектом кислотной стирки и с металлическим декором.

Кожаные брюки

Брюки из кожи кажутся коварным предметом гардероба. Еще бы: такой роковой стиль. Однако на самом деле они универсальны. Эту модель можно сочетать с вещами разных цветов и фасонов. Так, если нужен непринужденный повседневный образ, дополните брюки верхом яркого цвета или с бахромой. А в офис наденьте их с блейзером нейтрального оттенка. Если говорить об обуви, то круче всего кожаные брюки смотрятся с остроносыми моделями.

Укороченный кардиган

Конфуз 1 час назад Короткий верх рубит тело пополам и если ты невысокая или нестройная... - - Ответить

Весной или в прохладные летние вечера наверняка многие из нас любят накинуть кардиган. Однако не все модели считаются классическими. Например, объемные кардиганы крупной вязки были лишь данью моде и сейчас уже не актуальны. А вот укороченная приталенная модель — это вещь вне времени. Эксперты по стилю, кстати, предлагают носить такой кардиган не только с футболками, топами, платьями и прочими летними вещами, но и с водолазками.

Брюки карго

Эта модель сочетает в себе, с одной стороны, стиль, с другой — комфорт и практичность. Последние создаются за счет удобного свободного кроя и функциональных карманов. Поэтому брюки карго и считаются вневременной классикой. В отличие от трикотажных штанов, кожаных леггинсов и прочих неординарных брючных моделей, которые давно уже не в тренде. В 2024 году эксперты по стилю предлагают сочетать модель карго с кожаной курткой, блейзером, длинным шерстяным пальто или объемным джемпером. Кстати, обратите еще внимание на непринужденные джинсы карго. Они будут смотреться в разы круче популярных сейчас моделей свободного кроя, мода на которые постепенно утихает.

Длинное платье белого цвета

Ольга Курпякова 41 минута назад Какие-то примеры не очень удачные - слева похоже на медицинский халат, а справа - на свадебное платье, украсить немного верх и от свадебного не отличить. - - Ответить

Вообще любая белая одежда идеальна для лета. А по мнению экспертов, платье этого цвета — элемент базового весенне-летнего гардероба. Оно максимально универсально. Белое платье можно надеть хоть в офис, хоть на пикник, хоть на вечеринку. Также оно открывает широкое поле для экспериментов с аксессуарами и обувью. Обратите внимание на платья длины миди и макси. При этом модели могут быть разными: от простых платьев-рубашек до элегантных струящихся или с драпировкой.