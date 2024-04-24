10 актуальных блузок и топов, которые добавляют в образ не просто нотку шика, а целую симфонию

Образ может запросто испортить неграмотно подобранная блузка или топ. На них мода также меняется, поэтому важно оставаться в курсе современных тенденций и не выбирать устаревшие фасоны. Мы покопались в интернете и узнали, какие блузки и топы будут актуальны в 2024 году.

Белая блузка в новом прочтении

Простая белая блуза или рубашка всегда будут базовыми вещами в гардеробе. Но иногда они смотрятся скучновато, ведь почти все носят такие. В этом году модные дизайнеры решили переосмыслить классику и предложили новые варианты простых вещей. Необычный крой или длина, прозрачные вставки, завязки и пышные рукава — вот, что они добавили в базовую блузку, отчего та стала горячим трендом.

Блузка с воротником-стойкой

Мы уже написали выше, что воротник с завязками-бантиками — это горячий хит в этом сезоне. Однако если хочется чего-то более скромного и повседневного, то вместо наскучившего воротника «кент» лучше обратить внимание на воротник-стойку — он сейчас также в тренде.

Блузка с принтом «Темный лес»

Модные показы в этом году порадовали нас возвращением цветочного принта. Он отлично смотрится на блузках и топах. Можно выбрать нежные пастельные тона, однако горячий хит — это лесные и цветочные мотивы в темной цветовой гамме или на темном фоне. Такая блузка выглядит немного таинственно, роскошно, а еще отлично подходит даже к самому простому образу.

Блузки и топы с пышными рукавами

В этом году в моде объемные рукава: как в коротком варианте, так и в длинном. Но, к сожалению, иногда в подобных блузках фигура выглядит непропорционально. Чтобы этого не случилось, нужно сбалансировать, силуэт, например, подчеркнуть талию или надеть расклешенные брюки.

Жилет

Некоторые модели топов стоит отложить подальше на время. Так, например, вариант с вырезом в стиле королевы Анны вышел из моды. Но заменить его можно летним жилетом с V-образным вырезом, который стал практически новой классикой. Его можно носить как часть костюма, так и отдельно с другими юбками или брюками.

Блузки и топы на одно плечо

Совсем недавно в моде были модели блузок с вырезами на плечах. Скорее всего, это был мимолетный тренд. Однако небольшое оголение плеч добавляет образу легкость и кокетливость. Поэтому в этом году стоит обратить внимание на варианты блузок и топов на одно плечо, а также на асимметричный крой.

Блузка с воротником-бантиком

В этом году в моде женственные элегантные силуэты и девчачий декор. Если объединить одно с другим, то получится, что блузка с воротником-бантиком — горячий хит в этом сезоне. С такой вещью образ выглядит утонченно, но в то же время не слишком вычурно. А вот блузку-кимоно и модели с запахом стоит пока отложить, сейчас они не в моде.

Блузки и топы с перьями

© lookstudio / Freepik Криптозоолог мамкин 11 минут назад Есть такая штука. Надела один раз, аккуратно постирала на руках, и часть перьев отлетело. Такая розовая драная курица. Тренд зато))).

Нужно это учитывать. Ну и первый вариант +10 кг визуально прибавит - - Ответить

Перья на блузках и топах в этом сезоне заняли место в сердцах многих именитых дизайнеров. Эксперты считают такой декор современным, свежим и роскошным. Можно выбрать топ, который полностью декорирован перьями, если хочется выглядеть ярко. Но если нужно добавить лишь небольшой акцент в образ, то стоит приглядеться к блузам с отделкой перьями на рукавах.

Блузка с рюшами и воланами

Еще один тренд этого сезона — отделка рюшами и воланами на блузках и топах. Такая вещь выглядит воздушной и легкой. А если удастся отыскать блузу с рюшами в кружевной ткани, то получится вообще комбо трендов.

Укороченные блузки

Кроп-топы по-прежнему носят, но эксперты предрекают, что скоро они уже не будут так популярны. А вот что ворвалось в моду в этом году, так это кроп-блузки: они заканчиваются на талии, но вот длина рукавов у таких вещей может быть как до локтя, так и до запястий. Конечно, такой вариант очень смелый. Но можно выбрать более скромные модели с завязками на животе или сочетать кроп-блузку с брюками с высокой посадкой.