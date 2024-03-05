10 актуальных моделей обуви, на которые не терпится сменить опостылевшие за зиму сапоги
Признаемся, мы уже так устали от зимы, тяжелых курток и сапог, что хоть сейчас готовы надеть туфельки и идти на улицу. К счастью, ждать осталось совсем недолго. А с моделями обуви из этой статьи можно разгуливать на весеннем солнышке и выглядеть роскошно.
Лакированная кожа
Иногда хочется выбрать обувь с необычной текстурой, чтобы добавить изюминку в образ. Простая матовая кожа выглядит скучновато. На последних модных показах было много моделей из джинсовой ткани, но эксперты утверждают, что среди покупателей такая обувь не снискала одобрения. А вот лакированная кожа — это горячий тренд, такая модель и выглядит шикарно, и не столь экстравагантна, как джинсовые варианты.
Бордовые и рубиновые цвета
Стилисты говорят, что белые модели обуви в этом году можно сразу отправлять на антресоли. Оно и верно, ведь это не самый практичный вариант для весны. В этом сезоне красные оттенки на пике популярности. Стоит присмотреться к бордовым и рубиновым моделям.
Острые и квадратные носы
А вот обувь с фиксатором в виде узкого ремешка, как на второй картинке, - это орудие пыток. Искренне восхищаюсь людьми, которые могут в этом ходить
Обувь с круглым носком, за исключением туфель Мэри Джейн, уже отжила свое. В этом году даже не стоит на них тратиться, а уже имеющиеся лучше отложить в дальний ящик. Сейчас на пик популярности вновь вернулся квадратный носок в стиле 90-х. Но если кажется, что такая модель чересчур экстравагантна для вас, то можно выбрать остроносую обувь. Кстати, такие модели визуально удлиняют ноги.
Серый цвет
то есть в первом примере в почти золотых шпильках - горячо и хитово, а тут в серебряных "куда в таких"?
Серебристые и металлические оттенки лихо ворвались в тренды. На показах они мелькали тут и там, но вот в реальности возникает вопрос «Куда в таких?» Вместо них можно приобрести не менее актуальные модели серого цвета. Такие и выглядят модно, и приспособить к повседневному гардеробу их гораздо проще.
Интересные детали на лодыжке и ремешки
И еще одни мои "любимые" босоножки с узким ремешком. еще и взъем жуткий - стопа висит.
Базовые лодочки — это классика, но она всем немного наскучила. В этом сезоне туфли Мэри Джейн и другие модели с ремешками на пике популярности. Еще бы, ведь они невероятно удобные и элегантные! Но самый горячий хит — это ремешки и браслеты на щиколотках. К сожалению, они могут визуально «резать» рост, но есть альтернатива — перекрещенные ремешки спереди.
Балетки с украшениями
Классические балетки снова в моде. Они удобны и практичны, однако иногда им не хватает изюминки. К счастью, балетки с различными украшениями — это горячий хит. Классно смотрятся модели с контрастным носком, ремешками, бантиками и другими необычными элементами.
Шпильки и золотые каблуки
Ботинки с рифленой подошвой отжили свой век, как и дополнительная платформа на передней части туфель. Теперь в моде более изящные модели на каблуке. Снова в тренде шпильки а-ля «90-е». А если хочется добавить изюминку, то обувь на позолоченном каблуке — это отличный выбор, сегодня она особенно актуальна.
Меховая отделка
Не так давно хитом были так называемые «Бабл шуз» — обувь, будто состоящая из пузырьков. Но она вышла из моды, и, если честно, такие модели едва ли можно было приспособить к повседневному гардеробу. В этом году будут актуальны элегантные варианты обуви с меховой отделкой, которая придает изюминку любому образу, но не выглядит вычурно.
Открытый носок
Трусы до подмышек, оранжевый загар, теперь вот это… Мода сделала виток в ад…
Эксперты утверждают, что открытый носок, который недавно был антитрендом, теперь снова в моде. Его очень легко приспособить на переходный период, когда в шлепках ходить еще прохладно, а в закрытых туфлях — жарковато. Но и ботильоны с открытым носком также будут актуальны.
Бантики и цветочки
Мода в этом году идет в сторону легкости, изящности и женственности. Не удивительно, что одним из горячих трендов стали бантики и цветочки в качестве украшения обуви. Это могут быть как крупные акцентные детали, так и аккуратные, почти незаметные «изюминки».
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Комментарии
Квадратные носы, меховая отделка, золотые каблуки причудливых форм, ботинки с открытым носом, бантики-фантики-цепи - короче, вернулось все самое ужасное за последних 20 лет моды.
Открытый носок носибелен в наших реалиях четыре дня в году, потом либо холодно, либо жарко. Такое.
Ну и дикие бантища странные. Дороги подметать, и от ног прохожих уворачиваться.
А вот с серебряным цветом поспорю. Очень легко вписывается в гардероб металлический блеск. Адаптивно.
А вообще моды в обуви для меня не существует, нужно носить удобное и подходящее непосредственно человеку
Ужас какой. И так в этих бантиках-стразиках не найти было достойную пару.
В тренде удобная обувь, а не эти орудия пыток