10 актуальных украшений, которые добавят нотку роскоши даже в самый обычный образ

В этом сезоне даже те, кто особо не следит за модой, вряд ли пройдут мимо свежих тенденций в аксессуарах. Ведь актуальные украшения будут идеально сочетаться с повседневной одеждой, а некоторые аксессуары можно и не покупать, а достать из закромов, так как в этом году в моду вновь ворвался стиль ретро.

Крупные металлические украшения

Маленькие аккуратные украшения — это классика, но смотрятся они довольно простенько. Иногда в образ нужно добавить какой-то акцент. К счастью, сейчас в моде крупные оригинальные украшения. А еще лучше, если они будут из металла с необычной текстурой.

Эпоха 70-х

При выборе золотых украшений также стоит отойти от минимализма, ведь сейчас в моде стиль 70-х с этническими мотивами в ювелирных изделиях. Это означает, что можно выбрать более выразительные и ярки золотые серьги, кольца и колье.

Необычные формы

Любителям минимализма придутся по душе утонченные серебряные или подобные им аксессуары, больше похожие на капли расплавленного металла, чем на привычные украшения. В случае с кольцами некоторые стилисты предлагают не ограничиваться одним подобным изделием и примерить комплекты из нескольких штук на одной руке или даже на одном пальце.

Сверкающие цепочки

Сверкающие цепочки и колье — отличный способ добавить элегантности в образ. Специалисты в области моды утверждают, что дни, когда бриллианты были предназначены только для особых случаев, ушли в прошлое, и сейчас мы можем добавлять такие украшения в повседневный образ. В качестве доступной альтернативы бриллиантам могут выступать цирконий, фианит или стекло.

Кулоны

В последние годы мода уделяла большое внимание многослойным ожерельям. Чем больше цепочек — тем лучше. Однако недавно некоторые дизайнеры начали делать упор на единственную подвеску в своих коллекциях. Поэтому теперь необязательно создавать сложные комплекты из украшений — достаточно просто носить свой любимый кулон. Кстати, он может быть винтажным, ведь такие вещицы также в тренде. У нас также есть статья о нюансах выбора и носки украшений.

Серьги с инкрустацией

Классические серьги-кольца были популярны в течение последних лет, но теперь самое время добавить немного блеска. Минималистичным изделиям из гладкого металла пришли на замену украшения с драгоценными камнями и эффектная бижутерия.

Смелый подход к жемчугу

Жемчужные украшения всегда будут классикой, но для придания образу особого шарма можно выбирать изделия с более крупными жемчужинами. При этом не стоит ограничиваться стандартной формой бусинок. А если объединить тренд на нестандартные украшения с использованием жемчуга и украшений в форме ракушек, то можно создать поистине яркий образ.

Массивные браслеты

Если раньше были модными украшения с шармами, а в прошлом году — браслеты в виде цепочек, то сейчас в тренде массивные металлические браслеты. Такой аксессуар может освежить любой наряд: и офисную рубашку, и вечернее платье. Большие браслеты создают эффектные контрасты, потому их сочетание с обычными свитерами и джинсами сделает образ более стильным.

Броши

Ювелиры предлагают множество вариантов этого изделия, не похожих на привычные украшения из бабушкиных шкатулок. Современные броши зачастую выглядят необычно и могут быть, например, в виде металлической пластины неправильной формы или диковинного цветка. Подобные аксессуары могут не только освежить гардероб, но и показать, что вы разбираетесь в трендах.

Чокеры

Как и многие винтажные вещи, чокеры в этом году тоже возродились и вновь вошли в моду. Притом не важно, будут ли это ожерелья в виде ленты с подвеской или плотно облегающие шею украшения из драгоценных камней или жемчуга.