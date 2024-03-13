10 актуальных украшений, которые добавят нотку роскоши даже в самый обычный образ
В этом сезоне даже те, кто особо не следит за модой, вряд ли пройдут мимо свежих тенденций в аксессуарах. Ведь актуальные украшения будут идеально сочетаться с повседневной одеждой, а некоторые аксессуары можно и не покупать, а достать из закромов, так как в этом году в моду вновь ворвался стиль ретро.
Крупные металлические украшения
Маленькие аккуратные украшения — это классика, но смотрятся они довольно простенько. Иногда в образ нужно добавить какой-то акцент. К счастью, сейчас в моде крупные оригинальные украшения. А еще лучше, если они будут из металла с необычной текстурой.
Эпоха 70-х
При выборе золотых украшений также стоит отойти от минимализма, ведь сейчас в моде стиль 70-х с этническими мотивами в ювелирных изделиях. Это означает, что можно выбрать более выразительные и ярки золотые серьги, кольца и колье.
Необычные формы
Маленькие аккуратные украшения — это классика, но смотрятся они довольно простенько.Как эта фраза,напечатанная чуть выше,сочетается с допуском минимализма в этом тексте?😁
Любителям минимализма придутся по душе утонченные серебряные или подобные им аксессуары, больше похожие на капли расплавленного металла, чем на привычные украшения. В случае с кольцами некоторые стилисты предлагают не ограничиваться одним подобным изделием и примерить комплекты из нескольких штук на одной руке или даже на одном пальце.
Сверкающие цепочки
По иллюстрации складывается впечатление, что на пике моды сейчас замочек цепочки в качестве кулона, а не вот это вот все, описанное ниже.
Сверкающие цепочки и колье — отличный способ добавить элегантности в образ. Специалисты в области моды утверждают, что дни, когда бриллианты были предназначены только для особых случаев, ушли в прошлое, и сейчас мы можем добавлять такие украшения в повседневный образ. В качестве доступной альтернативы бриллиантам могут выступать цирконий, фианит или стекло.
Кулоны
носила подвески и раньше с котиком, подаренным подругой хенд-мейд, и другие кулоны, есть из перламутра и засушенной веточки, есть еще кулоны из натуральных камней (оникса, яшмы, янтаря). носила под настроение и под наряды.
В последние годы мода уделяла большое внимание многослойным ожерельям. Чем больше цепочек — тем лучше. Однако недавно некоторые дизайнеры начали делать упор на единственную подвеску в своих коллекциях. Поэтому теперь необязательно создавать сложные комплекты из украшений — достаточно просто носить свой любимый кулон. Кстати, он может быть винтажным, ведь такие вещицы также в тренде.
У нас также есть статья о нюансах выбора и носки украшений.
Серьги с инкрустацией
Некоторым идут именно те, которые "скучно". Именно потому что классика. Они и легче, и не цепляются, ни за одежду, ни за волосы, и не утежеляют образ, не выглядят обязывающе. Не всегда нужны навороты.
Классические серьги-кольца были популярны в течение последних лет, но теперь самое время добавить немного блеска. Минималистичным изделиям из гладкого металла пришли на замену украшения с драгоценными камнями и эффектная бижутерия.
Смелый подход к жемчугу
у моей мамы золотые серьги с жемчужинами в золотой обмотке, смотрятся нежно и оригинально.
Жемчужные украшения всегда будут классикой, но для придания образу особого шарма можно выбирать изделия с более крупными жемчужинами. При этом не стоит ограничиваться стандартной формой бусинок. А если объединить тренд на нестандартные украшения с использованием жемчуга и украшений в форме ракушек, то можно создать поистине яркий образ.
Массивные браслеты
Если раньше были модными украшения с шармами, а в прошлом году — браслеты в виде цепочек, то сейчас в тренде массивные металлические браслеты. Такой аксессуар может освежить любой наряд: и офисную рубашку, и вечернее платье. Большие браслеты создают эффектные контрасты, потому их сочетание с обычными свитерами и джинсами сделает образ более стильным.
Броши
были броши в виде цветов и тканевые, и валяные. еще любила, и люблю значки всякие. есть с гербом Лондона, еще была коллекция из 3 значков: котик обычный, котик-ангелочек, котик-чертенок. очень нравился последний, а потом значок сломался, у меня осталась только фигурка чертенка.
Ювелиры предлагают множество вариантов этого изделия, не похожих на привычные украшения из бабушкиных шкатулок. Современные броши зачастую выглядят необычно и могут быть, например, в виде металлической пластины неправильной формы или диковинного цветка. Подобные аксессуары могут не только освежить гардероб, но и показать, что вы разбираетесь в трендах.
Чокеры
А мне этот чокер нравится.после 40 можно носить или это для кого-то моложе?не совсем такое,но то фото слишком большое (
Как и многие винтажные вещи, чокеры в этом году тоже возродились и вновь вошли в моду. Притом не важно, будут ли это ожерелья в виде ленты с подвеской или плотно облегающие шею украшения из драгоценных камней или жемчуга.
Мода меняется каждый год. Это не значит, что нужно следовать всем трендам, но лучше обращать внимание на актуальную одежду и аксессуары, чтобы образ не выглядел старомодно. У нас есть статья с актуальными трендами в одежде, а также с модными моделями обуви в этом году.
Комментарии
Когда уже вернётся мода на пластмассовую бижутерию ярких цветов?
Дорогая Ольга М., перед тем, как опубликовать статью, стоит ее проверить на отсутствие описок, ошибок и смысловых нестыковок. в тексте ниже нет окончания у прилагательного ярки