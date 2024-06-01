15 человек, которые не могут спокойно работать, потому что их офис превратился в «Дом 2»

"год назад я была в таком же положении, как она сейчас, но не могу ничего с собой поделать."



Вот описание плюшки бытия жертвой: отыграться, потому как у нее типа как"индульгенция ". Мол, я страдала, так что имею право. И хотя типа как ей жалко беременную дену, но сама же и пишет, что злодарствует. Смутно подозреваю, что любовницей мужа авторки была не эта женщина, но ей пофиг