15 человек, которые не могут спокойно работать, потому что их офис превратился в «Дом 2»

Истории
1 час назад

Как было бы спокойно, если бы на работе все просто выполняли свои обязанности. Но нет: часто там разыгрываются настоящие драмы. То коллега пытается охмурить начальника, то жена шефа устроит сцену ревности. И как тут быть? Запасаться семечками и наблюдать за этим балаганом.

  • Была у нас в коллективе одна девица. Мнила себя великой спасительницей с нелегкой миссией. Она была любовницей начальника и просила его о плюшках для своих коллег: зарплату прибавить, бумаги на отпуск в удобное время подписать, еще что-то. И рассказывала нам об этом с таким видом, будто желала, чтобы ей в ноги кланялись. Говорила, мол, а вот я могла бы на вас, наоборот, жаловаться, делать вам пакости, а я вам хорошо делаю. © Подслушано / Ideer
  • Недавно коллега написала нашему руководителю лично, но вопрос был рабочий. Так жена устроила шефу скандал из-за «бабы пишут». Коллега точно не флиртовала с ним, у нее есть парень и она адекватный человек. А меня почему-то всегда смешит подобное. У босса ведь ипотека в обычной панельной новостройке, двойня, да и характер так себе. Компания у нас обычная, доходы средние. И он обычный мужичок. Разве что руководитель, а не кассир в супермаркете. © Подслушано / Ideer
  • Работала официанткой, и к нам в коллектив пришла женщина из деревни. Один городской мужчина в нее влюбился с первого взгляда и увез к себе, чтобы жениться. Женщина была своеобразной, ругалась нецензурной бранью без остановок. После ее первого рабочего дня приехал ее сожитель, и мы всей командой попадали. Красивый, молодой, с виду обеспеченный мужчина подбегает, целует ее в щеку и заявляет: «Если тебе не понравилось работать, ты можешь спокойно сидеть дома». А она скромно отвечает: «Да поняла я, че». Это точно любовь. © Подслушано / Ideer
Светлана БМВ
58 минут назад

Противоположности притягиваются. Особенно, если девица молодая, кровь с молоком. А он любитель свежатинки.

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  • Однажды в наш коллектив пришел умный и очень видный мужчина. Начальница на него запала, а он положил глаз на меня. Но я замужем, меня интересовала только работа. Он не давал мне прохода, а начальница лила на меня кучу грязи. Потом заставила написать заявление по-собственному. На вторую работу я устроилась к своему другу, который неровно ко мне дышал уже несколько лет. Коллектив там преимущественно женский. Мне завидовали и здесь, были сплетни, клевета. Я не выдержала и ушла. Муж сказал: «Лучше сиди дома». Я в шоке: а как же мои карьерные планы, цели? © Подслушано / Ideer
  • Подруга устроилась медсестрой в частную клинику. Она девушка видная, за ней стал ухаживать молодой и перспективный доктор, на которого пускал слюни весь женский коллектив. Тут-то и сплетни про нее пошли, и даже бывшая жена этого доктора нарисовалась, всякие гадости подруге моей делала. А вчера зашла в ее соцсеть и вижу фото — гигантский букет и коробочка с кольцом. Так-то, завистники!
Dedee
43 минуты назад

это как моя сноха))). все друзья мужа её хотят, поэтому у моего брата теперь вообще нет друзей).
хорошо, я не замужем - и мой бы её захотел)

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  • Я обзванивала контрагентов. Как-то так вышло, что с одним парнем мы начали флиртовать. Сходили на пару свиданий, все вроде серьезно. И тут он вдруг спрашивает, не ищет ли наша компания новых сотрудников. Я тут же с ним порвала, но его кандидатуру выдвинула. Видите ли, моя компания платит $ 500, если сотрудник порекомендует человека и того примут на работу. А если чел проработает год, докинут еще $ 500. Парня в итоге взяли, он оказался ужасным коллегой. Но свои деньги я получила. © Bridget / Quora
  • Начальник регулярно пытается ко мне подкатить: скользкие шуточки, улыбочки, дорогие подарки, которые я ни разу не приняла. Нет, я не замужем, но представить себя, 25-летнюю девушку с 48-летним мужиком не могу. Есть куча одиноких женщин его возраста, пусть клеит их! © Подслушано / Ideer
  • Нам с женой было около 20 лет. Жара, корпоратив около бассейна. Жена зацепилась языком с одной дамой, они увлеченно что-то там обсуждали. И была там коллега, которая не умела плавать. Не знаю, как так вышло, но она упала в бассейн, а я ее подхватил. Смотрю, а она неловко прижимается к бортику и говорит: «Ты не мог бы отдать мне мой верх?» Оказывается, пока я ее спасал, случайно сорвал с нее верх купальника. Пришлось подать. Самый прикол в том, что жена стояла в паре метров, но была так увлечена разговором, что ничегошеньки не заметила. © Sean Williams / Quora
  • Я была 12 лет в браке, дочке 3 года. И тут к нам на работу устроился новенький. Какая у него была улыбка! У меня мурашки бежали, когда он говорил. Но я хотела сохранить брак, поэтому запретила себе даже думать о нем. Когда мне приходилось общаться с ним по работе, я старалась не смотреть в глаза. В итоге его повысили и перевели в другой отдел. А 4 года спустя я встретила его в ТЦ. Мы немного поболтали. И он такой: «Забавно, раньше ты казалась мне закрытой, а с тобой так легко общаться». © Ann Patrick / Quora
  • Любовь зла. Мне 30, недавно развелась с мужем. На работу пришел новый начальник: немного старше меня, обаятельный, веселый. Сразу поняла — мое. То кофе ему принесу, то задержусь, чтоб с документами помочь. Духи даже сменила. А он ни в какую. И тут корпоратив — мой звездный час. А мой вдруг пришел с какой-то бледной молью. Да еще и прыгал вокруг нее, как собачка, весь вечер! У нее единственное преимущество — ей 20. Так обидно стало. © Подслушано / Ideer
  • Мы с коллегой поехали в командировку. Оба состояли в браке. Вечером она предложила поужинать с ее друзьями, все было очень мило и невинно. По крайней мере мне так казалось. С тех пор мы стали чаще общаться и делиться проблемами. Я жаловался ей на свою жену, она мне — на мужа. Лишь много лет спустя я узнал, что она после того ужина рассчитывала на продолжение. А я-то всегда воспринимал ее как друга. © James Robin / Quora
  • Я любовница шефа. Он женат, его жена ждет ребенка. Злорадствую, когда они ссорятся. Каждый раз, когда она звонит ему на работу, я не перевожу звонок, а просто сбрасываю. Иногда становится жалко ее, да и себя тоже, потому что еще год назад я была в таком же положении, как она сейчас, но не могу ничего с собой поделать. © Подслушано / Ideer
  • Я 2 года состояла с шефом в отношениях. И поняла, почему надо разделять личную жизнь и работу. Я была в него влюблена, но мне сложно было подчиняться его приказам. В конце концов мне пришлось уйти с должности его помощницы, потому что расходиться с ним вообще не хотелось. © Nikki Grayestone / Quora
  • Была у нас на работе Марина — пшеничные волосы, почти блондинка, голубые глаза, ладная фигурка. Одевалась всегда с шиком. Веселая, компанейская. Она стала встречаться с парнем из соседнего отдела. Ушла я в отпуск, возвращаюсь, а Марина обстригла свои прекрасные волосы в каре, покрасила в темный цвет. Одежду поменяла. Из яркой красотки превратилась в серую мышку. Оказалось, это все влияние того парня. Как рассказали девочки, Марина стала чуть ли не копией его бывшей жены! Ну вот зачем?
Светлана БМВ
37 минут назад

Любовница, какое мерзкое звание. Хотя и происходит от слова "любовь", но обычно, нет никакой любви, а только блуд.

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  • 2 года решался поцеловать свою начальницу — она женщина моей мечты. Все это время учился, ходил по собеседованиям. Хотел получить должность в другой фирме, чтобы она не считала меня лузером. И вот я нагнулся над ее столом для поцелуя. А она вдруг... ответила! Я сразу признался, как сильно ее люблю, как хочу семью, как обожаю нашу работу, но не стану портить наши отношения совместной работой. И тут она такая: «А я в декрет хочу. Ненавижу эту работу. Может, я просто порекомендую тебя на свою должность?» Так и произошло. За наши совместные 3 года я стал директором фирмы, у нас родились две доченьки. Мы с женой счастливы, а я жалею только о том, что ждал 2 года. Нужно было сразу целовать. Тогда у нас было бы больше времени вместе. © Палата № 6 / VK

На работе обсуждают не только романтические похождения коллег, но и другие фишки. Тут у нас 15+ коллег с чудинкой, которые не оставляют ни единого шанса погрязнуть в рутине.

Комментарии

Уведомления
Конфуз
1 час назад

"год назад я была в таком же положении, как она сейчас, но не могу ничего с собой поделать."

Вот описание плюшки бытия жертвой: отыграться, потому как у нее типа как"индульгенция ". Мол, я страдала, так что имею право. И хотя типа как ей жалко беременную дену, но сама же и пишет, что злодарствует. Смутно подозреваю, что любовницей мужа авторки была не эта женщина, но ей пофиг

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Светлана БМВ
30 минут назад

С "Домом 2" не сравнится ни один офис. На работе люди хоть чем-то заняты, кроме сплетен и интриг. А в этом позорном шоу одна похабщина и ор.

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Orsa Valdés
17 минут назад

Последняя история такая классная!!!!!! Молодец чувак.👍👍👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍

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