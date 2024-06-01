Противоположности притягиваются. Особенно, если девица молодая, кровь с молоком. А он любитель свежатинки.
15 человек, которые не могут спокойно работать, потому что их офис превратился в «Дом 2»
Как было бы спокойно, если бы на работе все просто выполняли свои обязанности. Но нет: часто там разыгрываются настоящие драмы. То коллега пытается охмурить начальника, то жена шефа устроит сцену ревности. И как тут быть? Запасаться семечками и наблюдать за этим балаганом.
- Была у нас в коллективе одна девица. Мнила себя великой спасительницей с нелегкой миссией. Она была любовницей начальника и просила его о плюшках для своих коллег: зарплату прибавить, бумаги на отпуск в удобное время подписать, еще что-то. И рассказывала нам об этом с таким видом, будто желала, чтобы ей в ноги кланялись. Говорила, мол, а вот я могла бы на вас, наоборот, жаловаться, делать вам пакости, а я вам хорошо делаю. © Подслушано / Ideer
- Недавно коллега написала нашему руководителю лично, но вопрос был рабочий. Так жена устроила шефу скандал из-за «бабы пишут». Коллега точно не флиртовала с ним, у нее есть парень и она адекватный человек. А меня почему-то всегда смешит подобное. У босса ведь ипотека в обычной панельной новостройке, двойня, да и характер так себе. Компания у нас обычная, доходы средние. И он обычный мужичок. Разве что руководитель, а не кассир в супермаркете. © Подслушано / Ideer
- Работала официанткой, и к нам в коллектив пришла женщина из деревни. Один городской мужчина в нее влюбился с первого взгляда и увез к себе, чтобы жениться. Женщина была своеобразной, ругалась нецензурной бранью без остановок. После ее первого рабочего дня приехал ее сожитель, и мы всей командой попадали. Красивый, молодой, с виду обеспеченный мужчина подбегает, целует ее в щеку и заявляет: «Если тебе не понравилось работать, ты можешь спокойно сидеть дома». А она скромно отвечает: «Да поняла я, че». Это точно любовь. © Подслушано / Ideer
- Однажды в наш коллектив пришел умный и очень видный мужчина. Начальница на него запала, а он положил глаз на меня. Но я замужем, меня интересовала только работа. Он не давал мне прохода, а начальница лила на меня кучу грязи. Потом заставила написать заявление по-собственному. На вторую работу я устроилась к своему другу, который неровно ко мне дышал уже несколько лет. Коллектив там преимущественно женский. Мне завидовали и здесь, были сплетни, клевета. Я не выдержала и ушла. Муж сказал: «Лучше сиди дома». Я в шоке: а как же мои карьерные планы, цели? © Подслушано / Ideer
- Подруга устроилась медсестрой в частную клинику. Она девушка видная, за ней стал ухаживать молодой и перспективный доктор, на которого пускал слюни весь женский коллектив. Тут-то и сплетни про нее пошли, и даже бывшая жена этого доктора нарисовалась, всякие гадости подруге моей делала. А вчера зашла в ее соцсеть и вижу фото — гигантский букет и коробочка с кольцом. Так-то, завистники!
это как моя сноха))). все друзья мужа её хотят, поэтому у моего брата теперь вообще нет друзей).
хорошо, я не замужем - и мой бы её захотел)
- Я обзванивала контрагентов. Как-то так вышло, что с одним парнем мы начали флиртовать. Сходили на пару свиданий, все вроде серьезно. И тут он вдруг спрашивает, не ищет ли наша компания новых сотрудников. Я тут же с ним порвала, но его кандидатуру выдвинула. Видите ли, моя компания платит $ 500, если сотрудник порекомендует человека и того примут на работу. А если чел проработает год, докинут еще $ 500. Парня в итоге взяли, он оказался ужасным коллегой. Но свои деньги я получила. © Bridget / Quora
- Начальник регулярно пытается ко мне подкатить: скользкие шуточки, улыбочки, дорогие подарки, которые я ни разу не приняла. Нет, я не замужем, но представить себя, 25-летнюю девушку с 48-летним мужиком не могу. Есть куча одиноких женщин его возраста, пусть клеит их! © Подслушано / Ideer
- Нам с женой было около 20 лет. Жара, корпоратив около бассейна. Жена зацепилась языком с одной дамой, они увлеченно что-то там обсуждали. И была там коллега, которая не умела плавать. Не знаю, как так вышло, но она упала в бассейн, а я ее подхватил. Смотрю, а она неловко прижимается к бортику и говорит: «Ты не мог бы отдать мне мой верх?» Оказывается, пока я ее спасал, случайно сорвал с нее верх купальника. Пришлось подать. Самый прикол в том, что жена стояла в паре метров, но была так увлечена разговором, что ничегошеньки не заметила. © Sean Williams / Quora
- Я была 12 лет в браке, дочке 3 года. И тут к нам на работу устроился новенький. Какая у него была улыбка! У меня мурашки бежали, когда он говорил. Но я хотела сохранить брак, поэтому запретила себе даже думать о нем. Когда мне приходилось общаться с ним по работе, я старалась не смотреть в глаза. В итоге его повысили и перевели в другой отдел. А 4 года спустя я встретила его в ТЦ. Мы немного поболтали. И он такой: «Забавно, раньше ты казалась мне закрытой, а с тобой так легко общаться». © Ann Patrick / Quora
- Любовь зла. Мне 30, недавно развелась с мужем. На работу пришел новый начальник: немного старше меня, обаятельный, веселый. Сразу поняла — мое. То кофе ему принесу, то задержусь, чтоб с документами помочь. Духи даже сменила. А он ни в какую. И тут корпоратив — мой звездный час. А мой вдруг пришел с какой-то бледной молью. Да еще и прыгал вокруг нее, как собачка, весь вечер! У нее единственное преимущество — ей 20. Так обидно стало. © Подслушано / Ideer
- Мы с коллегой поехали в командировку. Оба состояли в браке. Вечером она предложила поужинать с ее друзьями, все было очень мило и невинно. По крайней мере мне так казалось. С тех пор мы стали чаще общаться и делиться проблемами. Я жаловался ей на свою жену, она мне — на мужа. Лишь много лет спустя я узнал, что она после того ужина рассчитывала на продолжение. А я-то всегда воспринимал ее как друга. © James Robin / Quora
- Я любовница шефа. Он женат, его жена ждет ребенка. Злорадствую, когда они ссорятся. Каждый раз, когда она звонит ему на работу, я не перевожу звонок, а просто сбрасываю. Иногда становится жалко ее, да и себя тоже, потому что еще год назад я была в таком же положении, как она сейчас, но не могу ничего с собой поделать. © Подслушано / Ideer
- Я 2 года состояла с шефом в отношениях. И поняла, почему надо разделять личную жизнь и работу. Я была в него влюблена, но мне сложно было подчиняться его приказам. В конце концов мне пришлось уйти с должности его помощницы, потому что расходиться с ним вообще не хотелось. © Nikki Grayestone / Quora
- Была у нас на работе Марина — пшеничные волосы, почти блондинка, голубые глаза, ладная фигурка. Одевалась всегда с шиком. Веселая, компанейская. Она стала встречаться с парнем из соседнего отдела. Ушла я в отпуск, возвращаюсь, а Марина обстригла свои прекрасные волосы в каре, покрасила в темный цвет. Одежду поменяла. Из яркой красотки превратилась в серую мышку. Оказалось, это все влияние того парня. Как рассказали девочки, Марина стала чуть ли не копией его бывшей жены! Ну вот зачем?
Любовница, какое мерзкое звание. Хотя и происходит от слова "любовь", но обычно, нет никакой любви, а только блуд.
- 2 года решался поцеловать свою начальницу — она женщина моей мечты. Все это время учился, ходил по собеседованиям. Хотел получить должность в другой фирме, чтобы она не считала меня лузером. И вот я нагнулся над ее столом для поцелуя. А она вдруг... ответила! Я сразу признался, как сильно ее люблю, как хочу семью, как обожаю нашу работу, но не стану портить наши отношения совместной работой. И тут она такая: «А я в декрет хочу. Ненавижу эту работу. Может, я просто порекомендую тебя на свою должность?» Так и произошло. За наши совместные 3 года я стал директором фирмы, у нас родились две доченьки. Мы с женой счастливы, а я жалею только о том, что ждал 2 года. Нужно было сразу целовать. Тогда у нас было бы больше времени вместе. © Палата № 6 / VK
На работе обсуждают не только романтические похождения коллег, но и другие фишки. Тут у нас 15+ коллег с чудинкой, которые не оставляют ни единого шанса погрязнуть в рутине.
Комментарии
"год назад я была в таком же положении, как она сейчас, но не могу ничего с собой поделать."
Вот описание плюшки бытия жертвой: отыграться, потому как у нее типа как"индульгенция ". Мол, я страдала, так что имею право. И хотя типа как ей жалко беременную дену, но сама же и пишет, что злодарствует. Смутно подозреваю, что любовницей мужа авторки была не эта женщина, но ей пофиг
С "Домом 2" не сравнится ни один офис. На работе люди хоть чем-то заняты, кроме сплетен и интриг. А в этом позорном шоу одна похабщина и ор.
Последняя история такая классная!!!!!! Молодец чувак.👍👍👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍