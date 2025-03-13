18 находчивых людей, которые даже из воздуха могли бы сделать деньги
Народное творчество
56 минут назад
Далеко не все любят свою работу, да и уровень зарплаты порой не вызывает восторга. Поэтому когда кому-то удается превратить хобби в доходное дело или заработать на, казалось бы, полной ерунде, это вызывает у окружающих искреннюю зависть. Мы решили собрать истории таких предприимчивых людей.
- Мы с сестрой росли бедно, родители денег нам особенно не давали. В четвертом классе сестренка придумала продавать в школе фенечки, сделанные своими руками, чтобы собрать немного денег на карманные расходы. Правда, ей это быстро надоело, и тогда она спросила совета у учительницы труда. Та решила помочь: показала сестре, как пользоваться эпоксидным клеем и обрабатывать дерево. Сейчас у сестры небольшая мастерская, где она делает и украшения ручной работы, и всякие другие прикольные штуки для декора дома. © Карамель / VK
- Подруга делает декоративные сумки из бусинок. Я, если честно, не понимаю, зачем они нужны, но люди покупают — и за очень большие деньги. Подруга говорит, что подсмотрела идею в интернете и решила начать свой бизнес. Научилась ваять эти сумки за две недели. Теперь смеется: «И зачем пять лет жизни бухгалтером работала? Оказывается, деньги можно зарабатывать гораздо проще!» © Карамель / VK
- У меня соседские детишки придумали шикарный бизнес: собирают камешки в моем дворе, раскрашивают, а потом продают их же мне обратно. Иногда умудряются найти блестящие экземпляры — они их «кристаллами» называют, — и вот на эти каменья мне уже приходится раскошелиться. © azsoup / Reddit
- Я никак не могла найти нормального мастера по бровям! То оттенок ужасный выйдет, то форму испортят так, что плакать хочется. В какой-то момент у меня лопнуло терпение: я посмотрела тонну видео, купила краску, пинцет — и сделала себе брови сама. Ошибки, конечно, были, но даже так это выглядело в сто раз лучше. Потом пошла на курсы, отучилась и поняла — вот она, моя страсть! Бросила свою скучную работу и начала делать брови подругам. Сейчас уже снимаю кабинет, а через пару лет, чувствую, открою свою студию. © Карамель / VK
- Решил заняться бизнесом и купил два обыкновенных уличных автомата — как для кофе, только кофе они не делали. Они вообще ничего не делали и ничего не продавали. Единственное, что в них было, — это отсек для монет и купюр. На табличке так и было написано: «Автомат ничего не выдает, но вы можете подарить ему свои деньги». Звучит глупо, но за неделю автоматы могли насобирать несколько тысяч. Я до сих пор понятия не имею, зачем люди кидали деньги в автомат. © Палата № 6 / VK
- У нас в колледже был курс «Малое предпринимательство». Профессор предложил нам потренироваться и придумать какие-нибудь совершенно нелепые бизнес-модели. Вроде продажи скрепок или чтения вслух. И вот один парень из нашей группы предложил продавать перекати-поле. И знаете что? Он бросил учебу — и таки занялся этим! Расходы минимальные: только на бензин и аренду склада. Перекати-поле может храниться годами. А он теперь главный мировой поставщик перекати-поля для киностудий и зарабатывает миллионы. © Accomplished-Fig745 / Reddit
- Мне 23, и у меня свой бизнес. Причем родители мне не помогали — мы всегда жили скромно. Все начиналось с обычного хобби: я просто помогала друзьям находить работу. Знала, кто где нужен, у кого какие таланты, и просто сводила людей. Однажды подруга в шутку сказала: «Да ты кадровое агентство можешь открыть!» И я решила: а почему бы и нет? Начала с небольшой группы в соцсетях, брала копейки за рекомендации, а потом сарафанное радио сделало свое дело. Сейчас у меня фирма, клиенты выстраиваются в очередь, и я просто счастлива! © Палата № 6 / VK
- Я часто заказываю замороженную еду в интернете, и ее всегда привозят в пенопластовых коробках. В какой-то момент у меня скопилась целая гора этих контейнеров. Долго ломала голову, куда их деть, а потом обнаружила, что народ их в сети покупает. Выставила коробки на барахолке — и за несколько недель от всех избавилась. Теперь, когда приезжает очередной заказ, тут же выставляю контейнер на продажу. Помогает неплохо сэкономить. © Sara Tung / Quora
- Прихожу как-то в компанию на собеседование, а мне тут же выдают пропуск, показывают рабочее место и вручают ноутбук. Работа была временной, всего на две недели — нужно было оцифровать старые документы. Короче, я отработал свой контракт, а когда пришел за зарплатой, меня спросили, как именно пишется моя фамилия. И называют совершенно другую. Вот тут-то мы все и поняли, что меня случайно наняли вместо другого человека. Но деньги контора мне честно заплатила. © Unknown author / Reddit
- В старших классах я купила бутылочку коричного масла и зубочистки. Обмакивала зубочистки в масло и продавала их за копейки. В результате умудрилась заработать на этом очень неплохие деньги. © Hoax13 / Reddit
- Я мастерю настольные игры: придумываю свои кампании, сам рисую карты, создаю приключения для желающих. Поначалу делал это бесплатно, но на создание каждой миссии уходит часов шесть, поэтому пару лет назад начал брать деньги. И все довольны. © K****X / Pikabu
- Когда я был маленьким, у родителей был небольшой офис, в котором они с работниками порой задерживались допоздна. Если мне становилось скучно, я залезал под стол и начинал собирать там всякую упавшую мелочевку: ручки, скрепки, блокноты. Это добро я затем продавал сотрудникам обратно. Я тогда еще в детский сад ходил, поэтому на взрослых особо не наживался. В какой-то момент решил расширить бизнес и стал продавать воду из кулера. В то время мне казалось, что я зарабатывал отличные деньги. © Alex Dolphin / Quora
- Года четыре назад я вдруг заметила, что у нас из дома стали пропадать полиэтиленовые пакеты на застежке. Провела расследование и выяснила, что моя десятилетняя дочка берет мармеладки, смешивает их со специями и специальным соусом и продает в школе. Причем зарабатывает приличные деньги. Ну, я недолго думая, помогла ей наладить собственное кондитерское производство. Сейчас ей 15, ее конфеты продаются во многих магазинах города, а бизнес только растет. © TheWizardry90 / Reddit
- Я сначала ходил в походы с родителями, потом с друзьями, был проводником в турфирмах, а последние годы организую туры самостоятельно — от и до. И пришел к такому выводу: ничто так не помогает отсеять нормальных клиентов от сомнительных, как приличный ценник за работу. Зато у меня есть система всяких смешных достижений, которые дают скидку на будущий поход. Например, «Разведчик месяца» — за участие в разведке нового маршрута, «Главный по экологии» — если человек помогает собрать и вывезти мусор, «Человек дождя» — если попал под хороший ливень, и так далее. © Glendor / Pikabu
- Как-то жена попросила меня сделать ей ожерелье из бусин и пеньковой веревки. Я ничего не умел, но прочитал пособие, попрактиковался — и наконец у меня получилось. Решил создать сайт для продажи своих украшений, купил камеру — и понеслось. Вскоре у меня уже заказывали поделки в количестве нескольких тысяч, а я закупал пеньку и бусины контейнерами. Теперь, когда жена меня о чем-то просит, всегда напоминаю, что я натура увлекающаяся. © Matthew T. Waterhouse / Quora
- Познакомилась как-то в кафе с симпатичным мужчиной. Рассказала ему в красках о себе, своих увлечениях, мы приятно пообщались и обменялись номерами. Утром он мне написал. Я-то думала, что понравилась этому кадру. А его, оказывается, интересовали исключительно мои картины. Просто я с детства увлекаюсь живописью — рисую для души, о чем своему новому знакомому еще вечером рассказала. Мужчина спросил, можно ли посмотреть на мои работы. В этот же день встретились, он купил сразу четыре картины и попросил нарисовать еще две. Он так разрекламировал мою живопись, что ко мне теперь даже из других городов приезжают за картинами. В результате я даже ушла с основной работы. © Рабочие истории / VK
- Несколько лет хожу в спортзал, недавно ко мне присоединилась подруга. Но ходит она туда не качаться, а ради контента: фотки, селфи в зеркале, видео с гантелями и, конечно, отметка спортзала. Меня это дико бесило. А потом она вдруг заявляет мне: «Прикинь, мне будут платить за работу контент-менеджера — так им понравились мои сторис!». Теперь она ходит туда каждый день, но уже по делу — снимает контент и получает за это деньги. А я все еще потею и качаюсь. Ну умеют же люди, а! © Карамель / VK
- Полгода назад меня сократили. С деньгами туго, работы новой не найти — караул. Из экономии стала готовить мужу еду на работу: пирожки, булочки и т. д. Тут вечером муж смущенно выдает, что его шеф хочет со мной встретиться. Я на радостях уж решила, что они будут заказывать у меня обеды, но оказалось даже лучше. Жена начальника занимается кейтерингом, и ей как раз нужен человек по выпечке. Работаю с ней уже несколько недель — и пока все тип-топ.
Кстати, далеко не все могут сразу вспомнить свой послужной список. Зато первое место работы, даже если человек продержался там всего несколько часов, обычно врезается в память надолго.
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