18 находчивых людей, которые даже из воздуха могли бы сделать деньги

Далеко не все любят свою работу, да и уровень зарплаты порой не вызывает восторга. Поэтому когда кому-то удается превратить хобби в доходное дело или заработать на, казалось бы, полной ерунде, это вызывает у окружающих искреннюю зависть. Мы решили собрать истории таких предприимчивых людей.