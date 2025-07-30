20 подарков, после которых торт покажется просто гениальной идеей
Многие из нас получали подарки, которые заставляли нас смеяться и краснеть одновременно. Ждешь, что подарят айфон или любимые цветы, а получаешь «уникальный» сувенир из магазина, который вызывает лишь немой вопрос: «И куда это теперь девать?» Мы собрали для вас 20 историй про неудачные подарки, после которых становится ясно: не все сюрпризы приносят радость, иногда они вызывают только неловкий смех.
- На дворе 2004 год. Познакомился с девушкой. Посидели в кафе — первый поцелуй, все дела. По ее рассказам — интеллигентная семья: папа — дипломат, мама — врач. Думаю, что подарить на 8 Марта. Спрашиваю: «Ты читать любишь?» Отвечает: «Мол, конечно, обожаю!» Покупаю ей подарочное издание произведений Эдгара По. Вручаю на свидании букет цветов и книгу. Она спрашивает:
— Это что такое?
Говорю:
— Мой любимый писатель. Почитай, понравится. Классика американской литературы. Ты же говорила, что любишь читать.
Девушка немного в ступоре — и выдает:
— Так я глянцевые журналы имела в виду. © Karn19 / Pikabu
- Я студентка, 19 лет. Мой айфон начал так нагреваться, что руки жжет, экран в полосках, постоянно вырубается. Денег на новый нет. Мучаюсь уже два месяца, очень переживаю, откладываю деньги на замену. И тут 8 Марта. Мой парень приходит с букетом цветов и коробкой с айфоном. Я в шоке, в ступоре. Соседка и сестра вышли, смотрят. Открываю... а там — билеты на концерт. Он начинает ржать: «Ха-ха, ты что, поверила, что я тебе айфон подарю?!» И вот тогда глупой я посчитала почему-то себя, а не его. © siamuravski
- Невестка на мой 55-летний юбилей подарила набор сухофруктов с орешками. Через пару недель у нее был день рождения, и я подарила ей деревянное сиденье в ванную. Сын потом рассказал, что невестка не поняла и обиделась на подарок... © Ирина / ADME
Я своей девушке (теперь уже жене) подарил вместо айфона билет на электричку. Ничего так на даче время провела. Даже подружкам хвасталась.
- Мне как-то коллега подарила набор дешевых синтетических трусов (3 шт.) ярко-красного цвета. Они были настолько синтетические, что они аж хрустели, как полиэтиленовые. Но дарила она их не для носки, а для привлечения удачи или мужчины в дом, уже и не вспомню. Помню, она мне тогда даже инструкцию на листочке распечатала, как всем этим «богатством» пользоваться. Что-то там о том, что труселя эти следовало с какими-то «правильными» словами закинуть на люстру в центральной комнате и оставить там висеть. Обязательно на видном месте. И не снимать как можно дольше! Работает метод или нет, не скажу, не пробовала, но подарочек запомнился. © lvlarinka / ADME
- Самые ужасные подарки в моей жизни всегда были от любимой свекрови. Эта женщина точно разбирается в том, что никогда не нужно дарить людям. Например, однажды она подарила мне кофточку, весьма симпатичную, но детского размера, на 10-летнюю девочку... На Новый год как-то принесла конфетки шоколадные, которые от времени уже стали белыми: просрочены на 3 года. Из последних подарков — ее же рубашка с красными розами, в которой она проводила с нами все праздники. Решила эту нарядную красоту мне передать «в наследство». Боюсь представить, что будет дальше... © Мамдаринка / VK
- Мне на днях стало немного стыдно за собственную мать. Она у меня с «интересным юморком», может неудачно пошутить и смеяться над этим несколько минут. Тут у мужа был день рождения. Мама вручила ему подарок и при всех попросила открыть. Любимый открывает коробку — а там семейки... Причем не обычные, а со Сквидвардом спереди. Так стыдно стало, да и муж покраснел весь. © Мамдаринка / VK
А чего вы сетуете на наследство то? Как по мне, офигенный подарок от свекрови.
- Муж моей подруги подарил ей на день рождения дорогой внедорожник, купленный на их общие (!) деньги. Подруга была в восторге: выложила кучу фото с машиной и с признаниями в любви к мужу. Только вот сразу после праздника он отвез машину своим родителям, так как у подруги не было прав и она всегда боялась водить. Кстати, машину он тоже оформил на родителей. С того дня рождения прошло уже 2 года, а подруга до сих пор любуется «своей машиной» во дворе у родителей мужа, так ни разу на ней не прокатившись. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Муж мне на восьмое марта подарил странный пластмассовый половник и одну розу. Цветам я всегда рада, а вот разные приборы для дома — это не подарки, как по мне. Поэтому уже спустя неделю я специально сломала этот половник. Муж рассказал все своей маме, которая теперь приходит к нам на выходные дабы наготовить еды на неделю вперед и учит меня разным своим рецептам. © Мамдаринка / VK
- Подарила подруге набор косметики, среди которой была достаточно дорогая тушь. Я специально подбирала подходящий цвет, кисточку — чтобы ей понравилось.
Через время встречаемся, спрашиваю, как тушь. В ответ услышала: «Тушь плохая, мне не понравилось. И вообще, я обычно специально подбираю себе ее». Я с ней посмеялась, но в глубине души стало обидно. Неужели не нашлось других слов, чтобы сказать, что подарок не понравился? © Карамель / VK
Я своей подруге подарила набор для ухода за мужем. И закрыла сразу все вопросы.
- Бывший однокурсник мужа жил в другом городе и считал, что ему очень удобно у нас останавливаться. Был хроническим халявщиком, поэтому после пары визитов мы его перестали пускать, а он все равно ничего не понимал. А послать его прямым текстом муж стеснялся.
Однажды утром однокурсник позвонил и сообщил, что он в нашем городе по делам, хотел бы у нас переночевать. Посоветовала ему отель, он спросил, мол, почему у нас нельзя. Сказала, что мы идем в гости и вернемся очень поздно. Расстроился. Перезванивает через некоторое время и говорит, что у него же есть ценный подарок для нашего ребенка и он обязательно должен его отдать. В общем, говорит, посидит во дворе, подождет нас, а то как же ребенок без подарка-то останется?! Ну нет, думаю, ты так не прорвешься, не пущу.
Предложила ему днем пересечься и выпить кофе, чтобы он подарок не таскал с собой по городу, мол, ему ведь неудобно. А это он всегда готов: в надежде, что за него заплатят. Так вот, я как раз забирала ребенка с занятий, встретились с ним. Он изъявил желание сходить в ресторан. А я и говорю, мол, времени мало, ты иди себе по своим делам, а мы побежим дальше. И подарок-то где? Он подвис, потом порылся в карманах и торжественно достал... карабин для сумки. Протягивает дочери с важным видом: «Вот, это тебе из города N сувенир!» Дочь посмотрела недоуменно, но взяла, сказала спасибо, и мы ушли. Чуть позже отправила ему сообщение, что мы остаемся ночевать в гостях и ждать нас нет смысла. © Татьяна Лобанова / ADME
- Дело было в 80-х. Мой папа, рыбак, пришел из рейса. А рейсы, если кто не знает, у рыбаков в те годы длились по полгода, а то и больше. Иногда семья не видела отца почти год. Так вот, в управлении отцу сказали, мол, будет минута, забеги в профком. Зашел. Там говорят: «Месяц назад было 23 февраля. Мы тем, кто в рейсе был, вручаем подарки, только что-то не берут. Иди, короче, в соседнюю комнату, выбери себе...» Папа вошел в соседнюю комнату и увидел, что морякам, которые полгода не были дома, профком вручал огромные ветвистые деревянные рога. РОГА! © Guimplen / ADME
- Женился родственник мужа. Администратор подходит к родителям с просьбой оплатить банкет. Они начали судорожно искать подаренные конверты, выворачивать их, а денег получается катастрофически мало. Тут начинается комедия — мать недолго думая отбирает микрофон у тамады и начинает выговаривать гостям, что она такого не ожидала — такая дорогая свадьба, обошлась почти в 20 млн и так мало подарили. © bookish_snob
Сложно было что ли скинуться гостям нормально? На халяву ешь, время проводишь… Положи ты денег нормально.
- Подруге сын с невесткой подарили на день рождения ее портрет, написанный начинающей художницей. Но когда они за столом торжественно вручили имениннице подарок, такая гробовая тишина в комнате повисла... Так как подруга на портрете была такой, какой должна была бы выглядеть лет через 20, да еще и после неудачной пластической операции... Чтобы не обидеть детей, портрет она повесила на стенку. © villiss / ADME
- Отмечал свой день рождения на даче у друга, пришли друзья нашего коллеги. Один из них (взрослый мужик) пришел с женой. Так вот, они подарили мне подставку под торт (они занимаются изготовлением тортов на дому). Я сначала даже не понял, что это такое, думал, прикол какой-то. Спросил, мол, что мне с этим делать. Он что-то пробубнил под нос, типа что хочешь. О чем они думали, когда выбирали подарок, непонятно. Так и оставил эту фиговину там же на даче у друга. © Альберт / ADME
- На работе завязался роман. Наступило 8 Марта. Я вся в предвкушении, думаю: ну, может, поздравит. Прихожу — ноль реакции. Я в расстроенных чувствах. И тут он меня зовет, говорит: «Пошли ко мне в кабинет». Заходим, а там — огромный букет роз. Я расцветаю, улыбка до ушей. Говорю: «Это мне?» На что он выдает: «Не, это Серега своей Вике купил. Правда красиво?» © in.yaz.va
Скорее всего, у семейной пары (да ещё изготавливающей торты), эта подставка дома завалялась. 🤷♀️
- Друзья подарили нам настольную игру. Смысл ее в том, что пара (муж и жена или парень и девушка) отвечают по очереди на вопросы про отношения. Игру придумал какой-то гуру-психолог, чтобы улучшить отношения в паре. На 5-м вопросе мы разругались в пух и прах, потому что оба были не согласны с ответом друг друга. Ругались потом весь вечер. Поиграли, блин. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Говорят, дареному коню в зубы не смотрят, но все же... У меня свекровь — любительница покупать всякий хлам и потом его дарить. Сыну моему в 3 года подарила розовую байку и носки теплые розовые, 32-го размера. Мне с моим 40-м размером ноги подарила теплые носки 35-го размера, и тоже розовые. Я уже лет 10 ногти крашу только гелем-лаком у мастера, а свекровь дарит мне дешманские лаки для ногтей, самые обычные, которые через час уже слезают. То подарит маску для волос для блондинок, хотя я брюнетка, и все в таком духе. А также дарит тонны сладостей, хотя их дома никто особо не ест и в итоге все летит в мусор. © Kasjonok / ADME
- На новоселье принесли небольшую коробочку. Все время говорили: «Мы тааакое купили! Мы таааакое подарили!» Я уже думала — там либо пачка денег, либо слиток золота.
В конце говорят: «Ну открой уже, посмотри!» Ну, открываю я коробку, а там лежит овальное блюдо из «магазина одной цены» © vitaliya.r
- Мне родственники однажды подарили лисью шапку, которую по сырому меху пытались почистить мукой. Так мука схватилась намертво! Торжественно достали ее из старой наволочки и сказали, что я сама придумаю, что с ней сделать. Я придумала: выбросила ее на ближайшую помойку. © Татьяна Лобанова / ADME
- Люблю ромашки. Сто раз говорила парню — но он вечно дарит розы. Была ситуация: одногруппники на 8 Марта подарили тюльпан. Дома говорю парню: «Ладно хоть не розы, терпеть их не могу». И этим же вечером он мне дарит... розы. День рождения. Третий год подряд на его день рождения делаю сюрпризы: украшаю комнату — шарики, дожди, шапочки, торты и много-много подарков. Вечером спрашиваю его прямым текстом: «Тебе понравился сюрприз?» — отвечает, мол, да, очень. Я продолжаю: «Вот и я так тоже хочу». И что вы думаете? Все два года — снова розы. © Карамель / VK
А вот еще истории о неожиданных и нелепых подарках, которые знатно подпортили людям настроение.
Комментарии
Сказать открытым текстом: "Из всех цветов я люблю только ромашки, и жду, что ты мне на все праздники будешь дарить их".
Цветы и цветы. А розы или нарциссы, нам уже все равно. Благодарность где?