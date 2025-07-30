20 подарков, после которых торт покажется просто гениальной идеей

Многие из нас получали подарки, которые заставляли нас смеяться и краснеть одновременно. Ждешь, что подарят айфон или любимые цветы, а получаешь «уникальный» сувенир из магазина, который вызывает лишь немой вопрос: «И куда это теперь девать?» Мы собрали для вас 20 историй про неудачные подарки, после которых становится ясно: не все сюрпризы приносят радость, иногда они вызывают только неловкий смех.