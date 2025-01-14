Ну история про шоколад просто атас... Во-первых, ох уж эта святая вера в непогрешимость и стерильность общепита и пищевой промышленности. Во-вторых, это "кустарничество" стоит гораздо дороже фабричной шоколадки. В третьих, качество шоколада скорее всего лучше, потому что такие кондитеры обычно делают свои изделия из высококачественного шоколада, иначе они просто не будут стабильными. В четвёртых, ну давай, давай, попробуй "слепить" из шоколада что-нибудь руками.
Короче, авторша просто дура, сочувствую её дочке. Скорее всего дочка знает, что к её шоколаду никто не притронулся, и никогда больше не будет так заморачиваться с подарком.
15+ незабываемых подарков, которые и себе не оставишь, и другим не вручишь
Нелепый или смешной подарок можно получить абсолютно на любой праздник, будь то день рождения, Новый год или свадьба. При этом в обычный день такой презент может оказаться вполне уместным, как, например, 9 кг стирального порошка, который вручила одна из пользовательниц сети. Эта история и другие — в нашей сегодняшней статье.
- Ломали голову, что подарить друзьям на свадьбу. Они заявили: «Дарите что хотите!» Решили мы не мудрить и порадовать их деньгами. И вот на следующий день после свадьбы разбирают они подарки. Вдруг подруга сует мне назад наш конвертик с деньгами и заявляет, что деньги им не нужны, а мы можем или ничего не дарить, или все же что-то купить. Ладно, ее желание — так куплю им какую-нибудь фигню! © Не все поймут / VK
- Мой муж не умеет выбирать подарки. На каждое Рождество он почему-то выбирает определенную «тему». В прошлом году это были нижнее белье и футболки, при этом большая часть из них мне реально не понравилась. Годом ранее это были пижамы — муж вручил мне аж 7 комплектов. А еще он надарил мне целую кучу кулинарных книг, хотя я ими совсем не пользуюсь. Он почему-то никогда не может придумать, что мне подарить, и я постоянно даю ему подсказки. Но я очень люблю его, так как во всех других моментах он — идеал. © Ok_Estate_7315 / Reddit
- В свои 14 лет я очень любила читать и мечтала получить на день рождения новую книгу о Гарри Поттере, чтобы была своя, а не стоять в очереди за ней к однокласснику. И вот наступает долгожданный день рождения, а родители мне дарят золотые сережки с рыбками. А у меня даже уши проколоты не были. Глубину моего разочарования трудно передать, но мама сумела еще больше меня «обрадовать», сказав, что раз подарок мне не по душе, то носить она его будет сама. © Sinklinal / Pikabu
- Мне на день рождения в декабре дочка подарила огромный набор шоколада ручной работы. Очень красивый и с росписью — просто шикарный. Но я попробовать не смогла — побрезговала. Как подумаю, что какие-то кустари его лепили, аж выворачивает. Передарила на новый год начальнице, она ела и пищала от удовольствия. А я с фабричной шоколадкой лучше чаю попью. © Оксана Журавлева / ADME
Ну история про шоколад просто атас... Во-первых, ох уж эта святая вера в непогрешимость и стерильность общепита и пищевой промышленности. Во-вторых, это "кустарничество" стоит гораздо дороже фабричной шоколадки. В третьих, качество шоколада скорее всего лучше, потому что такие кондитеры обычно делают свои изделия из высококачественного шоколада, иначе они просто не будут стабильными. В четвёртых, ну давай, давай, попробуй "слепить" из шоколада что-нибудь руками.
«Это мыло, а я сначала не понял. Предупреждать же надо!»
- Свой одиннадцатый день рождения я не отмечала, но хорошо помню подарок подружек, которые пришли к подъезду меня поздравлять. Выбегаю вся такая радостная, в предвкушении, а они мне: «Закрой глаза и протяни руки вперед». Выполняю и чувствую что-то теплое и шевелящееся. Открываю глаза и начинаю вопить от ужаса, держа в руках двух белых крысят с красными глазами, пищащих и скребущих когтями мои ладони. Отправила подруг восвояси, те разочарованно побрели сдавать зверьков в зоомагазин. Лучше бы шоколадку купили. © Подслушано / Ideer
- В 16 лет я очень хотела ожерелье из яшмы. Оно продавалось в магазине возле дома — уже не пластмассовая бижутерия, но еще не ювелирка. Цепочка и несколько камешков в центре. Стоило не так чтобы дорого, но моих карманных денег не хватало. В общем, я очень просила его на день рождения и ждала. Дождалась. Янтарные серьги в виде двух шариков размером с вишню и скрепленные наподобие снеговика. Позолоченные. На взрослую женщину, громоздкие и просто некрасивые. На мои округлившиеся глаза был ответ: «Ты что! Это же дороже!» © tttuksa / Pikabu
- Когда была совсем маленькой, родители отвели меня на новогоднюю елку к папе на работу. Там было много детишек, Дед Мороз, короче, все как обычно. Так как я была рыженькой, вся в веснушках да и к тому же в костюме Красной шапочки, то Дедушка Мороз обратил на меня внимание и вручил мне подарок. Все время, которое мы стояли на концерте, я не могла понять, что же это такое. Только потом родители объяснили, что он подарил мне точилку для ножей. Вот это подарочек! Прямо от души! Интересно до сих пор, кто додумался купить сие чудо для детишек. © Подслушано / Ideer
- В детстве мне очень хотелось кошку. Завели мы ее, а потом началось... Было мне на тот момент 7 лет, наивности полные штаны, доверие ко взрослым и все такое. В общем, заходит ко мне отец и радостно сообщает: «Там тебе подарок». А меня подарками в то время не баловали, бегу, ищу, где же он. В прихожей нет, на кухне нет. Отец говорит: «Да ты посмотри получше». Оказалось, что «сюрприз» приготовила кошка — воспользовалась лотком по-крупному и результат — это «подарок», который нужно убрать. Так моей наивностью раз тридцать пользовались для уборки лотка, с тех пор подарки не могу нормально принимать и до сих пор от этого слова передергивает. © Skunks_not_*** / ADME
Пардон, а детка думала, что она будет только кошку тискать, а мама с папой лоток выносить?
«Мужу на работе подарили гобелен с тигром. В золоченой раме. Он стоит бешеных денег, лучше бы отдали наличкой. А так лежит за диваном уже пятый год».
- Дело было лет 30 назад. Конец января, мои родители отмечают свои дни рождения, так как разница у них всего в неделю. Получается такой праздник для обоих. В общем, празднуем день рождения, но тут появляется бабушка и заявляет: «Я вам купила самый лучший подарок! Срочно едем его разгружать». Все сидят, глазами хлопают. После допроса с пристрастием бабуля раскололась и призналась, что заказала им на дачу машину навоза и что та скоро должна приехать, но денег у нее на весь «подарок» не хватило, поэтому родителям нужно будет еще доплатить половину стоимости. © 0d1n / Pikabu
- Мне на 9 лет родители подарили книги «Воскресение» и «Ледяной дом». Правда, еще что-то нормальное там тоже было. Но зачем книги вдобавок? Потом узнал, что при дефиците папа достал их через общество книголюбов. Но зачем к подарку добавляли? В общем, про «Ледяной дом» подумал, что это сказка, вскоре закрыл книгу. «Воскресение» открыл лет через 6, когда в школе про него говорили. И быстро закрыл. © Я это кто ещЁ / ADME
- У меня свекровь считает, что лучший подарок женщине — это золото. Мой муж, соответственно, вырос с такой же установкой и первые годы на все праздники дарил золото. Но вот я не очень люблю такие подарки, хоть драгоценности и ношу. Предпочитаю выбирать их сама, под свой вкус, и ношу не снимая, поэтому кучка «сменных комплектов» сережек, цепочек и кулонов лежит грустно на полочке. Муж долго не мог поверить, что я не кокетничаю, а действительно хочу «вон ту полезную в доме штуку». © Мама Дорогая / ADME
«Вручили мне ананас в горшке. Хотели как лучше, так как у нас дома много цветов. Теперь ищу в интернете, как за ним ухаживать. Не худший подарок, просто ненужный и хлопотный».
- Никак не могла найти общий язык с начальницей. Вдруг как-то увидела, что у нее в кабинете стоит куча фигурок Лего-человечков. Поэтому на ближайший праздник купила целый набор с шестью фигурками. Вручаю начальнице свой подарок, она посмотрела на него и выдала: «Хорошая попытка, но все эти человечки у меня есть, можете оставить себе!» В тот день я грустно сидела у себя и собирала Лего, наладить контакт с начальницей так и не получилось. © Не все поймут / VK
- Недавно праздновал свой день рождения, собрал вокруг себя только самых близких людей. Все пришли с подарками. Оля подарила мне набор ножей, Саша принес в подарок картину, Дима — набор рюмок с гравировкой, Катя — майку с милым котиком, а Настя вручила вешалку для шляп. Вроде бы рад тому, что они пришли, не забыли, поздравили, да и мы хорошо провели время... Но только в день рождения узнаешь, сколько в мире ненужных вещей. © Не все поймут / VK
- Посмотрите на это чудовище. Я его зашивала раз сто, потому что он вечно где-то дырявится, набивала ему шею, потому что голова так и валится. Сердечко отцепилось, снова пришила. И вообще он кривой и косой. Бесит. А самое обидное, что он куплен за 4 тыщи. За эти деньги можно было взять что-то поприличнее и не такое бесполезное. © shmabulock13 / Pikabu
- Несколько лет назад в компании появилась девушка, которая не признает деньги как подарок, но и что хотела бы получить, она тоже не говорит, типа догадайтесь сами. Друзья дарили стандартные подарки: посуду, косметику, текстиль. А я не люблю такие заявочки от именинника, поэтому моими подарками были: укулеле, резиновые сапоги для рыбалки, чехол на руль салатового цвета, 9 кг стирального порошка. Скоро ее пятый день рождения в компании, и ждет ее дизайнерская табуретка. © Подслушано / Ideer
- Как-то подруга приехала в гости в наш город с севера, решили, что поживет у нас. Привезла в подарок банку красной икры. Я, конечно, удивилась, похвасталась перед мужем. Оставили на Новый год, ведь для нас это очень дорого. Утром захожу на кухню, а подруга уминает бутерброды с икрой, трети баночки уже нет. Расстроилась, но промолчала. © Подслушано / Ideer
- Говорит мне муж: «Приготовил тебе крутой подарок, но получишь ты его при одном условии». А условие — неделю не пользоваться телефоном. Кое-как я продержалась, думала, сюрприз будет просто вау! Но муженек взял и вручил мне флакон духов, которые я терпеть не могу. И заявил: «Зато ты освободилась от соцсетей». Просто нет слов. © Палата № 6 / VK
Комментарии
Нелюбимые духи за соцсети я бы поставила в туалет, в качестве освежителя.