15+ незабываемых подарков, которые и себе не оставишь, и другим не вручишь

Ну история про шоколад просто атас... Во-первых, ох уж эта святая вера в непогрешимость и стерильность общепита и пищевой промышленности. Во-вторых, это "кустарничество" стоит гораздо дороже фабричной шоколадки. В третьих, качество шоколада скорее всего лучше, потому что такие кондитеры обычно делают свои изделия из высококачественного шоколада, иначе они просто не будут стабильными. В четвёртых, ну давай, давай, попробуй "слепить" из шоколада что-нибудь руками.

Короче, авторша просто дура, сочувствую её дочке. Скорее всего дочка знает, что к её шоколаду никто не притронулся, и никогда больше не будет так заморачиваться с подарком.