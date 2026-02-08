16 историй от официантов, чьи смены по накалу страстей превосходят бразильские сериалы

Когда мы жили в Казахстане, у нас был любимый ресторан, в который мы ходили 14 лет хотя бы раз в неделю. Нас знали все официанты, бармены и администраторы. И вот однажды мы пришли после рабочего дня, уставшие, и оказалось, что мест совсем нет. Мы вежливо попрощались и вышли из ресторана. И вдруг через пару минут к нам бежит администратор: «Подождите! Мы нашли место». Нас посадили в очень уютном уголке, мы даже удивились, как это место оказалось свободным. Оказывается, администратор позвонил владельцу ресторана и спросил, можно ли за его столик посадить двух давних посетителей. Было очень приятно. 🩵