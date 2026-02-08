16 историй от официантов, чьи смены по накалу страстей превосходят бразильские сериалы
Мы редко задумываемся о людях, которые приносят нам наш заказ в кафе. Для нас это просто кофе или пицца, а для них — напряженная работа, которую они стараются делать хорошо, несмотря на то, что это бывает ой как непросто. В нашей статье мы собрали комичные и трогательные ситуации, с которыми работники кафе и ресторанов сталкиваются каждый день.
- Обслуживала столик, где сидела пара. Я принесла им корзинку с четырьмя хлебными палочками. Они съели три, осталась одна. Следующие 10 минут муж и жена напряженно спорили, кто имеет право съесть ее. «У тебя салат был больше!» «Но ты съел последнюю в прошлый раз!» Они говорили совершенно серьезно. Я подошла и спросила, не хотят ли они еще одну корзинку. Они обрадовались и согласились. © Afraid_Ad4018 / Reddit
- Однажды к нам пришел парень с растением в горшке. Сказал, что это свидание. Он сел рядом с растением за стол, заказал ему еду, напитки и десерт и вел себя, как настоящий джентльмен. Оказалось, он проиграл спор своим друзьям-студентам. © Wowza7125 / Reddit
- Пришла парочка на свидание. Девушка отошла в туалет. Прохожу мимо мужчины, а он хватает меня за руку и выдает: «Вы не думайте плохого, но мне кое-что нужно в ее сумочке!» Смотрю, а он роется в ней. И мужик такой: «Понимаете, она сказала, как ее зовут, но я забыл!» Поэтому он искал ее бумажник, что посмотреть имя. Да уж. © brynntendo64 / Reddit
- Был сложный день на работе. Зашла пообедать в ресторан. Ко мне пошел официант и спросил все ли мне понравилось. Я ответила: «Да, но настроение так и не улучшилось». Он ушел и вернулся с леденцом в форме сердечка и яблоком. Было очень приятно. © annaporax
- Мужчина доел свой обед, я принес счет. И тут он достает телефон и показывает фотографию своей кредитной карты. Я сказал ему, что мы не принимаем оплату с фотографии. Он страшно разозлился и сказал: «Это ведь те же самые цифры! Чем это отличается от оплаты телефоном?» Моему менеджеру пришлось объяснять ему, как работают банковские карты. © bandito_13 / Reddit
- Пришли муж, жена и дочка. Он вел себя странно: дергался, пересчитывал цены в меню, оглядывался. Когда его дамы отошли, он вскочил, схватил меня за рукав и зашептал: «Вот деньги за ужин и сверху еще столько же. Умоляю, когда они вернутся, громко скажите, что наша карта лояльности выиграла и сегодня ужин за счет заведения. Мы 2 года жестко экономили на квартиру, жена забыла, когда просто так расслаблялась. Пусть она думает, что это удача, а не траты». Я подыграла. Жена была счастлива, что им так «повезло», напряжение исчезло, они начали смеяться и обсуждать планы. А я стояла с самыми большими чаевыми за смену в кармане и думала, что настоящий мужчина выглядит именно так.
- Я сидела в кафе и плакала, и официант молча принес мне десерт — панакоту. Когда я спросила его, почему, он ответил: «Ну вы же плакали!» Так приятно было получить заботу и поддержку от неравнодушного человека! Ушла из кафе чуточку счастливее. © sholpanbassibek
- На днях у нас забронировали столик на шестерых. Но пришли пятеро — 2 пары и один грустный мужчина. Из разговора я поняла, что он в этот день расстался со своей девушкой. Друзья пытались его подбодрить, но у них ничего не выходило. И тогда я начала шутить с ними и очень старалась создать непринужденную атмосферу, когда подходила к столику. К моменту, когда я подала десерт, он уже смеялся вместе со всеми. На выходе одна из женщин сказала мне: «Спасибо, что сделали вечер веселым. Ему это было нужно». Это не входит в мои должностные обязанности, но что поделать — иногда ты просто приносишь еду, а иногда поднимаешь настроение. © Future_Cookie2593 / Reddit
- 12-летний сын с друзьями пошел отмечать свой день рождения в кафе. Пришли, заказали, поели и ушли. Официант не рассчитал их, а они заболтались и забыли заплатить. Уже проехали одну станцию, сын смотрит — а деньги у него остались. Вернулись назад, отдали, а официант их за это пахлавой угостил. Приятно. © rossorosso_
- Мы наняли новую официантку, обучили ее всему, но она все равно немного нервничала, поэтому я предложила ей понаблюдать, как работаю я. Мы подходим к столику, где сидит парочка, и вдруг новая официантка как закричит: «Я так и знала, что ты мне изменяешь!» Оказалось, что эта пара — ее парень с любовницей. Он не знал, что его девушка устроилась на работу именно в этот ресторан. Ее не уволили. © C****Jpug / Reddit
- Пришла пара. Мужчина заказал устриц. Я ответила, что у нас бургерная, и устриц в меню нет. Он продолжает что-то говорить своей спутнице, а затем снова просит устриц. Я еще раз говорю, что у нас их не подают. Он требует. Я повторяю: «Их нет!» А он выдает: «Ну так пойдите и купите!» © connaught_plac3 / Reddit
- Я работала в заведении, где поодавали много сиропов с разными вкусами для чая и лимонада. Одна женщина захотела стакан «мангового сиропа». Мы попытались объяснить, что это не сок, это чистый манговый сироп. Но она не поддалась. В результате она выпила полторы бутылки мангового сиропа. © Blackbird6 / Reddit
- Я работала в итальянском ресторане. Однажды одна женщина заказала пенне с курицей и брокколи, но попросила сделать это блюдо со спагетти, потому что на пенне у нее аллергия. Не понимаю, как может быть аллергия на определенную форму макаронных изделий. © The_original_guy / Reddit
- У нас в кафе нет комнаты отдыха, поэтому официанты обедают в зале за дальним столиком. В тот день посетителей не было, и я села поесть. И тут зашла пожилая пара. Стоят, смотрят на меня. Я встала и спросила, чем могу помочь. Они сказали, что им нужен столик на двоих и, не дождавшись, пока я их проводу, идут к моему столику. Дама берет мою тарелку и спрашивает: «Не могли бы вы это убрать? Мы сядем здесь». При этом зал был пуст, и они могли выбрать любой другой столик. © IcarusSunshine16 / Reddit
- Пришла пара. Мужина положил на стол $ 20 и сказал: «Это ваши чаевые. Каждый раз, когда вы будете делать что-то не так, я буду забирать один доллар». Я подумала, что он шутит, поэтому усмехнулась и спросила: «Например, что?» Он убрал со стола доллар и ответил: «Например, задавать такие вопросы». © MissJoey / Reddit
- Во Вьетнаме зашла в кафе. На столе не было салфеток. Набрала в переводчике: «Принесите, пожалуйста, салфетки». Показываю официанту, а он смотрит на меня в шоке. Я кивнула ему на другой стол. Он принес соусы. Кивнула еще раз — и все-таки получила свои салфетки. А потом глянула в телефон, а там, к моему стыду, написано: «Что нужно сделать?» Не знаю, как так вышло. Видимо, на один из предыдущих запросов случайно нажала. © sobchuk.valeria
Комментарии
Когда мы жили в Казахстане, у нас был любимый ресторан, в который мы ходили 14 лет хотя бы раз в неделю. Нас знали все официанты, бармены и администраторы. И вот однажды мы пришли после рабочего дня, уставшие, и оказалось, что мест совсем нет. Мы вежливо попрощались и вышли из ресторана. И вдруг через пару минут к нам бежит администратор: «Подождите! Мы нашли место». Нас посадили в очень уютном уголке, мы даже удивились, как это место оказалось свободным. Оказывается, администратор позвонил владельцу ресторана и спросил, можно ли за его столик посадить двух давних посетителей. Было очень приятно. 🩵