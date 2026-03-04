14 зачетных историй о людях, которые пересеклись с бывшими одногруппниками

Как часто вы заходите в соцсети, чтобы просто «одним глазком» взглянуть на жизнь тех, с кем когда-то делили парту? Время меняет всех: вчерашние прогульщики становятся успешными бизнесменами, а «серые мышки» покоряют Карибы. Мы подготовили подборку из 14 зачетных историй об одногруппниках спустя годы после учебы, которые невозможно выдумать.

  • Друг рассказывал недавно. Решили встретиться с одногруппниками в связи с годовщиной основания вуза. Собралось человек десять, должна была быть торжественная речь в актовом зале, ну а потом уже продолжение. Замечаю, говорит, женщину, лицо вроде как знакомое, но припомнить, кто такая, не могу. Ну, она сама подходит: «Вы Катю Катину помните?» Он говорит: «Помню... А вы ее мама?» Товарищ рассказывает: когда произносил «мама», уже понял, какую глупость выдал, но было поздно. Он-то ее помнил красивой молодой девушкой с параллельного потока, а тут — немолодая женщина. Того, что сам уже пенсионер и дедушка, в тот момент даже не сообразил. © AlexO1982 / Pikabu
  • Была у меня одногруппница, с которой на протяжении пяти лет мы не просто сдружились, а стали как сестры. Мы жили в одной комнате в общежитии, ездили друг к другу в гости домой, были знакомы с родителями, подрабатывали в одних и тех же местах, строили планы на будущее — какими мы будем, когда станем совсем взрослыми. Но реальность была грустнее. По какой-то нелепой причине нам не удалось снять квартиру вместе, потом ей пришлось уезжать в родной город, и она изредка приезжала, а после мы совсем перестали общаться. Прошло 12 лет, я с мужем и дочерью живу в другой стране и внезапно получаю от нее сообщение. Оказалось, что она с подругой приехала сюда же в отпуск и предложила вместе пообедать. После этой встречи мы снова дружим — да, не так близко, как раньше, но я рада, что мы присутствуем в жизни друг друга.
  • Когда-то, на заре появления на наших просторах мобильников, сидим мы компанией в кафешке — встреча одногруппников. Все еще молодые и зеленые, но уже как бы должны какой-то статус показать оторванной от родителей жизни. И значит, добрые две трети выкладывают на стол сотовые — этакий показатель статуса, мол, смотри, какая у меня финтифлюха есть. Все по-деловому обсуждают, что да как в какой модели круто. А тут одному из одногруппников нужно срочно позвонить. Он и просит: «Народ, дайте позвонить? Я заплачу за звонок». А никто не дает, и все по одной причине — ни у кого ничего не подключено, просто дорогие, чисто для красоты игрушки. © volchek1024 / Pikabu
  • Пришли на курсы родов с женой. А там — Игорь, ее любовь и одногруппник, которого она всегда в пример ставила. Она сразу расцвела, прическу поправляет. Я уже закипаю. Тут инструктор включает видео, попутно рассказывая о процессе. Я гляжу, а Игорь позеленел, пот на лбу выступил. И тут он срывается с места, вылетая из зала. Жена посмотрела ему вслед, потом на меня, спокойного как удав, и впервые я увидел в ее глазах: «Как же мне с тобой повезло».
  • Сократили на работе. Иду и вижу у метро — бабуля с букетиками. Думаю, дай подойду. Вдруг подлетает мужик и скупает все — мой бывший одногруппник! Узнал меня, рассказал, что цветы для коллег. Не верю в случайности, но оказалось, что у них есть вакансия, как раз подходящая мне! Он устроил мне встречу с начальником. Потом шутил, что ему даже словечко замолвить не пришлось. Скоро будет год, как я работаю там. Коллектив, кстати, оказался прекрасным.
  • Принимаю экзамены по вождению. Пришел ко мне на категорию «C» сдавать мой бывший одногруппник, с которым конфликты были весь период обучения. Думаю: ну все, сейчас замучаю тебя по самому сложному маршруту. Изматывал его как мог, но он все равно все сделал на отлично! © Подслушано / Ideer
  • У меня сегодня произошла драма. Девушка, 25 лет. Написал парень — бывший одногруппник, который мне всегда очень нравился, но я ему не решалась об этом сказать. У меня сердце ушло в пятки, бабочки в животе запорхали и снова зацвели помидоры от одного только его «привет». Впервые у нас с ним завязалось общение в личных сообщениях — до этого только в чате потока пересекались. Но, в общем-то, вспыхнувшая былая страсть тут же была придавлена ссылкой на страницу моей знакомой. Спросил, знаю ли я ее — а то подписан, она ему понравилась, захотел познакомиться. Что за фейл... Сказала, что это родственница подруги, мало знакомы. Отвалился и больше ничего не пишет. Эх, надежды да мечты. © Карамель / VK
  • Приснилось мне недавно, что кто-то отдал нам кошечку-сфинкса. Во сне эта кошка была ужасно агрессивная, прокусила мне руку, в общем, вредина еще та. Значения сну не придала, но запомнила. Спустя три дня получаю пересланное сообщение от парня, дескать, ищут дом лысой кошечке. По фото точь-в-точь как во сне. Смотрю, от кого переслано — мой одногруппник бывший. С учебы так с ним и не виделись, и парень с ним не знаком, просто вот так вот по цепочке сообщение дошло и до меня. Кошку все-таки забрала, оказалась сама нежность, любим ее безумно. Вот так наша прелесть пришла ко мне во сне вместе с одногруппником. © Карамель / VK
  • В этом году у нашей группы было 10 лет с момента выпуска, и мы решили устроить встречу. Долго искали всех в соцсетях, договаривались о месте, дате и так далее. И вот спустя пару месяцев свершилось! Конечно, на встречу смогли прийти не все, было всего 18 человек из 35, но мы все равно были очень счастливы встретиться. В процессе вечера, как полагается, начали обсуждать тех, кто не пришел, и оказалось, что одна наша одногруппница уже собрала тех, с кем близко дружила во время учебы, еще два дня назад! Она у нас живет в другом городе, вся такая бизнес-вумен, и обиделась, что мы не выбрали ту дату, которая была удобна ей. Поэтому и придумала устроить отдельную встречу на пять человек. Капец.
  • Приехал в гости бывший одногруппник Стас, сидим на кухне, пьем чай, обсуждаем, как жизнь у кого сложилась. Старшая дочь (8 лет) холодно-вежливо поздоровалась и ушла гулять. Пришла через полчаса, заходит на кухню, стоит к нам спиной и бурчит себе под нос (но нам слышно): «Да что он опять здесь делает?!» Я тихо офигеваю. Во взгляде Стаса ясно читается желание скорее свалить. А дочь поворачивается к нам лицом... с баночкой хрена в руках и идет его в холодильник ставить! Ну не любит она, когда вещи не на своих местах. © Мамдаринка / VK
  • В группе училась девочка, она вечно таскалась с пачкой каталогов, которые никто даже листать особо не хотел, и вечной этой назойливой, знаете, улыбкой сетевого продавца. И что-то пыталась втереть о лучшей жизни. Все над ней откровенно подшучивали. Так и доучилась белой вороной до четвертого курса. Через пять лет встреча выпускников. Звоним ей, а она отдыхает на Карибах. Ответил ее личный менеджер. © Подслушано / Ideer
  • Уже 6 лет живу в другой стране. Поначалу я очень скучала по дому и, представляете, встретила своего одногруппника. Парень, с которым мы всегда скандалили и спорили, и вот только он и я стоим на площади абсолютно чужой страны, и у нас у обоих нет никого. Начали общаться, понравились друг другу, сейчас уже 4 года женаты. © Не все поймут / VK
  • Был в группе тип — Витя, вечно прогуливал, ни с кем особо не общался. Поэтому, когда мы устраивали встречу спустя 10 лет, его даже позвать забыли. Собрались в ресторане, общаемся. И тут заходит Витя. Мы рты пооткрывали, а он вдруг берет и говорит: «Приятного вечера, ребята, угощение за мой счет». Мы в ступоре, а официант потом говорит нам: «Это вообще-то его ресторан».
  • Моей бабушке 75 лет, и вчера она взахлеб рассказывала мне историю о том, как прошла их встреча выпускников! Честное слово, она в этот момент помолодела лет на 50! Хохотала, обсуждала, в чем пришла ее подружка, как на нее смотрели «мальчишки», кто чем занимается — в общем, провела незабываемый вечер со своими одногруппниками. И знаете, что они умудрились учудить? У них на курсе был молодой преподаватель, который за все время обучения не поставил ни одной пятерки, а зачеты и вовсе можно было сдать только с 3–4-го раза. Ему сейчас почти 90 лет, и эта банда старичков нашла его номер, позвонили и высказали то, как же их бесило учить его предмет. Ну настоящие старики-разбойники! Кстати, не переживайте, преподаватель их вспомнил, сказал, что был тогда слишком молод и таким образом зарабатывал себе авторитет, но после их выпуска понял, как ошибался.
