Люди рассказали 19 ярких историй о своей первой работе, которую они вряд ли забудут

Вряд ли среди нас найдутся те, кто за свою жизнь ни разу не сменил работу. Иногда уже и не помнишь, как звали коллег или какие у вас были обязанности. Но начало трудовой деятельности точно не забывается. Первые ошибки и первые успехи иногда помнятся так ясно, будто это было вчера. Самые впечатляющие истории от пользователей о первой работе мы собрали в этой статье.