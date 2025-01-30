Люди рассказали 19 ярких историй о своей первой работе, которую они вряд ли забудут
Истории
1 день назад
Вряд ли среди нас найдутся те, кто за свою жизнь ни разу не сменил работу. Иногда уже и не помнишь, как звали коллег или какие у вас были обязанности. Но начало трудовой деятельности точно не забывается. Первые ошибки и первые успехи иногда помнятся так ясно, будто это было вчера. Самые впечатляющие истории от пользователей о первой работе мы собрали в этой статье.
- Знакомый рассказывал. В 16 лет пошел он работать в магазин мороженого. Не успел он заполнить заявление о приеме на работу, как менеджер сказал ему встать за прилавок. 6 часов он наполнял вафельные рожки, а потом ему сказали: «Мы вам позвоним». Но никто так и не позвонил, а работу ему не оплатили. Через несколько дней он узнал, что магазин закрылся. Насовсем. То есть они знали, что закрываются, но ему не сказали! Когда он наконец дозвонился до менеджера и потребовал оплату, тот заявил: «Ну, люди не всегда получают то, что хотят». © Mr__Roomba / Reddit
- Нанялся на работу в супермаркет. В первый день меня спросили, какой у меня размер одежды, чтобы выдать униформу. Я решил пошутить и говорю: «Я не знаю, мне одежду мама покупает». После этого наступила гробовая тишина, коллеги вообще не поняли, что я шучу. © MechaGuru / Reddit
- После универа устроилась в офис. Ждала первой зарплаты как манны небесной. И вот сидим в кабинете, заглядывает коллега: «Идите деньги получать!» И тут все вокруг хором застонали. Я в шоке: что происходит?! Оказалось, что наш начальник (он же владелец компании) перед тем, как выдать зарплату, каждый раз собирал всех в своем кабинете, где нужно было целый час сидеть и выслушивать, какие мы плохие, как именно налажали в этом месяце и как он добр и щедр, поэтому все-таки платит нам. Зарплата, кстати, была с гулькин нос, но ему, видимо, все равно было очень тяжело расставаться с деньгами.
- Мне лет 8-9 было, дедуля меня взял с собой на работу. А трудился он столяром. Целый день я ему «помогала»: наждачкой ошкуривала табуретку, то выметала стружки. А ближе к вечеру дед отвел меня к какой-то тетеньке, которая торжественно выдала мне за мой труд купюру и даже какой-то расчетный лист. Как же я была счастлива и горда! Спасибо дедуле за этот спектакль с выдачей зарплаты и за счастливый день, который помню до сих пор. Эти запахи нагретого солнцем дерева, пыли, столярного клея, это волшебное ощущение, когда погружаешь руки в горку кудрявой древесной стружки! © VoblaFish / Pikabu
- Моей первой работой было изготовление сахарной ваты. Она постоянно вылетала из большой миски и застревала в моих волосах. К концу дня моя голова была полностью розовой. Я был больше похож на порцию сахарной ваты, чем на человека. © OddiumWanderus / Reddit
- Жена рассказывала. Пришел к ним на работу молодой парень. Через несколько недель он неожиданно исчез и не появлялся пару дней. Ему позвонили домой, чтобы спросить, а он ответил, что сейчас школьные каникулы! Он всерьез считал, что ему не нужно работать во время каникул. © placidkiwi / AReddit
- Я стеснительная. Лет 8 назад, ещн в школе училась, решила, что пора меняться. Первым шагом стала работа — раздавать листовки у метро. И вот стою на месте, в руках листовки, чувствую себя неуютно. И тут ко мне подходят две девушки, забирают листовки и помогают весело раздавать, постоянно шутя. Я не знаю, кто они, но огромное им спасибо! Именно благодаря им свою первую работу вспоминаю с улыбкой. © Подслушано / Ideer
- Болтаю с коллегой в первый рабочий день. Вдруг вижу — ее улыбка сползает с лица, она с ужасом смотрит мне за спину. Не успела я обернуться, как кто-то сзади закрыл мне глаза руками. И молчит! Я как отпрыгну! Оборачиваюсь, а это мой новый начальник. Стоит хохочет, довольный. Это он так решил мне показать, какая у них дружеская атмосфера в коллективе, с шуточками-прибауточками. Коллеги не успели меня предупредить, что чувство юмора у него своеобразное. Вообще он был неплохой мужик, хоть и со странностями. Отработала там 2 года.
- Моя первая работа — помощница продавца мороженого. В конце смены она пыталась обвинить меня в том, что я съела несколько порций мороженого и отдаст она мне только половину зарплаты за день. А я не люблю мороженое и сказала об этом, когда меня нанимали. Я начала бурно качать права, и тут появился начальник. Он уже давно хотел прищучить эту мадам, у которой все помощники были «вороватые». Может быть, они действительно съедали по мороженому и поэтому не возражали, когда она им половину заработка отдавала. Она и мне намекала утром, что учета нет и можно есть мороженое. Ее уволили. © Хищный ЗаИц / ADME
- Подростком я мыл посуду в ресторане. Управляющий сказал мне отнести какие-то коробки в складское помещение. Обычно о таком меня не просили. Позже в тот же день он заявил, что из кладовой пропали какие-то вещи. Я понял, что он, вероятно, стащил что-то и подставил меня. Поэтому я просто ушел. © sir_wooly_merkins / Reddit
- Когда мне было шесть, сосед попросил меня кормить его рыбок в течение месяца. В первый же день я высыпала им весь корм. Мне повезло, и с рыбками ничего не случилось. Но свои первые $ 20 заработала. © Theresa_Isaacs1 / Reddit
- На своей первой работе я случайно опрокинул огромную стопку коробок со стеклянными бутылками, ползая в поисках чего-то по подсобке. Сейчас это забавно, но в тот момент я был почти уверен, что меня уволят. Но меня просто заставили убирать весь бардак, который я устроил. © well_uh_yeah / Reddit
- В 7 или 8 классе отец взял к себе на работу на лето. У отца своя строительная фирма. Вечером перед первым днем спрашиваю у отца, во сколько выезжаем завтра. Он смотрит на меня и говорит: «В смысле выезжаем? Начальство приезжает к 9.00. А тебе к 8.00. Тебя завтра ждут, я предупредил». Блин, на машине 30 минут ехать, а на автобусах с пересадкой — час минимум. Тут я понял, что халявы не будет и мне уже перехотелось, но было поздно включать заднюю. Но было супер. С отцом только случайно пересекались на работе. Первую неделю, а может две, после работы ел и почти сразу спать — очень уставал. Переживал, что все лето так пройдет. Но на третью неделю уже хватало сил дотянуть допоздна и даже гулять во дворе или посидеть за компьютером. С улыбкой вспоминаю это лето. © Qvistoffer / Pikabu
- Я в свои 22 впервые устроилась на работу. Пыталась совмещать с универом и договорилась на половину рабочего дня в офисе. Собеседование прошла, меня взяли. Но дико переживала, а мама моя еще больше. Я была очень домашним ребенком, и для нее стало стрессом, что я попаду в новый коллектив, еще и зарабатывать сама начну. Помню, в первый рабочий день сосредоточенно сидела над компом, и ко мне подошел шеф. С удивленным видом протянул судок. На мой вопрос, что это, ответил, что у офиса караулила какая-то женщина. Попросила не обижать ее дочку и передать блинчики на обед. © Не все поймут / VK
- Работать я начала с работы официанткой в одном из престижных отелей в нашем городе. Параллельно училась в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса и всегда мечтала работать в этом же отеле, но только на ресепшене. Когда закончилась учеба, я устроилась администратором в другой отель, поменьше, потому что здесь без опыта не брали. Отработала там полтора года, получила свой первый опыт и попробовала устроиться уже на работу мечты, в тот самый отель. И у меня получилось! Вот 2 года работаю здесь, но знаете что? Я так скучаю по работе официанткой! Это был самый интересный и веселый период в моей жизни. Частенько бегаю на кухню к бывшим коллегам, болтаем с ними. © Рабочие истории / VK
- Моя первая работа была потрясающей! Рядом с моим домом работали две водные горки, так что в 16 лет мне не пришлось далеко ездить. Я, будучи инструктором, получала чуть больше $ 3 в час за то, что большую часть времени просто лежала на солнышке и свистела детям. Для меня, легкомысленного подростка, это была работа мечты © godleymama / Reddit
- Помню, до 18-ти мне оставалось 3 месяца. Я пошел на собеседование в местную компанию, которая торговала телефонами. В первые недели я смекнул, что кроме мобильных телефонов и чехлов людям нужны зарядки для авто, которых у нас на витрине нет. Пару раз предложил эту идею начальству, но получил отказ. После 5-го человека, спросившего автомобильную зарядку, мой внутренний бизнесмен не выдержал, и я купил на весь свой аванс автомобильных зарядок на оптовом рынке. И за неделю начал зарабатывать больше ежемесячной зарплаты. © Mr.tip / Pikabu
- Когда я устроилась на первую работу, быстро подружилась с коллегой. Мы были неразлучны. Он был добрым, отзывчивым, но только до шести вечера — потом словно превращался в тыкву: не отвечал на сообщения, избегал встреч. Через полгода я узнала, что он как бы следил за мной по поручению нашего начальника. Наблюдал, чтобы я нормально работала и чтобы никакие корпоративные тайны никому не рассказывала. В общем, коллега оказался не другом, а «глазами» начальника. © Карамель / VK
- Работаю в отделе кадров на одном предприятии, и недавно к нам устроился новый работник. Человек пришел только после университета, это его первая работа, поэтому я относилась с пониманием к его затупам. Попросила его принести четыре фотографии для документов, но он принес больше и взял с собой свой детский фотоальбом. Сел рядом, начал показывать дом, где он вырос, родителей, как он был в костюме Буратино на детском утреннике. Из вежливости посмотрела несколько страниц, а потом все-таки уточнила, какие именно мне нужны были фотографии. © Карамель / VK
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