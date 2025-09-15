20+ мужчин, чьи суровые сердца растопили маленькие пушистики

evgeniia__zhigalskaia

«Никаких животных в моем доме!» — кричит мужчина, а спустя пять минут после знакомства с четвероногим уже вовсю воркует с ним. Герои нашей сегодняшней статьи прошли путь от нелюбви к пушистым к полному и абсолютному с ними взаимопониманию.

«Посмотрите на папу, который говорил: „Чтобы я пустил кота в свое любимое кресло? Да ни за что!“»

«„Я не очень котов люблю“, — говорил наш родственник»

Вчера в гости приехал родственник, посмотрел на кота и сказал: «Он на людях спит? Надеюсь, что на мне не будет. Я не очень котов люблю». В итоге кот бросил нас, прилип к нему и они всю ночь вместе сопели в обнимку. Что ж... © helaskat

«Мой муж: „Да не нравятся мне эти ваши кошки“. Прошел год (он все еще настаивает на том, что не любит кошек)»

Хорошо, что до конца дослушала!

Гуляю с собакой. Подходит мужчина и говорит: «Вот знаете, вообще я собак ненавижу! Просто ненавижу!» Я стою молча. Он продолжает: «Всех ненавижу, только вот ваш мне нравится. Только он. Маленький такой, милый». © kraftsss

«Муж и кот, которого он „терпит“»

Доктор, к которому хочется приходить еще и еще

Поехали с собакой в ветеринарку. Доктор ее осматривает и вдруг берет обеими руками мордочку и приглаживает шерсть так, что только нос наружу торчит. Хихикает и говорит: «Если что, это официальная часть обследования!» © cee2nguyen

«Мой муж и любовь всей его жизни»

Каждый толстый котик в мире заслуживает такого обращения

Сегодня в ветеринарке кошку взвесили, а она набрала 800 граммов. Врач говорит: «О, поправилась». Кошка: «Мяяяяу!» Врач: «Я не сказал, что ты толстая! Ты просто стала на 800 граммов красивее!» © Dar26_34 / X

«Знали бы вы, как я злился на жену, когда она притащила домой котенка»

Испытание котом не пройдено

Знакомые решили построить семью и для проверки завели котенка. Мой муж приходит и говорит: «У них такой кот красивый!» Я смотрю на фото: ну, так себе кот, не то чтобы красивый. Через время натыкаюсь на пост девушки: пишет, что нашла котенка. Тот самый, которого муж мне показывал! Звоню парню:

— Твой?

— Мой.

— Пост видел?

— Видел.

— А чего не забираешь?

— Мне им некогда заниматься. Я на работе постоянно. Если хотите, вам отдам.

Звоню мужу, говорю: «Забирай скорее». Ну и все. Так у нас появился Тор. © marenamak

«Папа: „Я котов в своем доме не потерплю!“»

Еще не родился тот суровый мужчина, который смог бы противостоять обаянию котят

Моя кошечка родила трех котят. Пацана забрали, а девочки остались жить у нас. Когда они были маленькие, свекр их выгонял из комнаты и постоянно говорил: «Заберите их отсюда!» Захожу я как-то в комнату, хотела что-то взять из шкафа, а там лежит папа, смотрит телевизор и по обе стороны от него лежат кошечки. Хотела их забрать, а он такой: «Не надо, пусть спят». © didishka_shil

«Папа сказал, что не пустит меня домой, если я не избавлюсь от кошки»

Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное

Взяли кошечку на передержку на месяц. Прожила она с нами полгода, никто не хотел забирать. И вот мы продали квартиру и искали съемную. Решили отдать кошечку на другую передержку, так как не знали, где будем жить. Двое детей, собака и 13-летний кот. Сложно снять квартиру в таком составе. В итоге мы сняли какую-то халупу, хозяевам вроде как все равно. Муж не выдержал и сказал, что надо кошку вернуть, раз она не может найти дом. В общем, поздравьте нас: теперь это наша Ириска! © petinairina

«Отец и кот, которого он не хотел. Но однажды к его порогу пришла беременная кошка. Ее потом пристроили вместе с котятами, а один так лип к папе, что отец решил его оставить себе»

«Вчера он не хотел кошку, а сегодня умилялся шерсти на подушечках лап: „Смотри, какие мохнатые!“»

Взяли на передержку кошку. Брат, который говорил, что больше никаких кошек в доме: весь день лежит в обнимку с ней. Она устраивает истерики, когда он уходит, и несется встречать, когда приходит. Даже туалет вместе посещают. Он и на балконе для нее специальную полочку для наблюдения сделал. Ну и именно он не захотел кошку отдавать, когда ее решили забрать. © noitaregina

«Папа, который „ненавидит котов“. Теперь возмущается, почему это у них в паспортах мое имя значится, а не его»

Когда правильно расставила приоритеты

Жених орал, что не потерпит мою кошку в своем доме. А я сказала, что не особо-то за него замуж хочу. Теперь ей зубки чистит. Вторую завели еще, потому что первой скучно одной. А потом пошли дети, собаки, рыбки, хомячки. Так и живем. Всех любим. © gk110184

«Папа всю жизнь ненавидел кошек. Мама уехала в командировку, и ему пришлось выкармливать из пипетки маленьких котят. Один так прикипел к отцу, что теперь постоянно требует пипетку и погладиться»

Брутальному мужчине — брутальный кот

Брат рассказал: «На участок дикий зверь прибился, на рысь похож. Мы его даже побаиваемся». И тут муж мой поехал помогать ему на дачу. Звонит мне в три часа ночи: «Выходи!» Я выхожу на балкон. Внизу муж, а на руках у него сидит огромный рыжий кот. Настоящий мейн-кун! Первые сутки он спал в шкафу, ел тоже в шкафу и пил там же. Потом вышел на разведку, сходил в лоток (у нас есть кот) и вел себя так, как будто бы он дома! Спрашиваю мужа:

— Что будем с ним делать?

— Давай оставим!

Я аж глаза вытаращила. Он вообще не любит животных, а тут «давай оставим»! © evgeniia__zhigalskaia

«Пошли мы всей семьей в котокафе, наша дочка от него без ума. Прилип к мужу один полосатый котенок и не отлипает. А муж кошек не хотел. Вернулись домой, и он говорит: „Я в магазин“. А сам вернулся с тем котенком»

Видимо, не зря советуют озвучивать свои желания!