15 объявлений, которые стали началом новых приключений
Многие привыкли пробегаться по доске объявлений наискосок. Но бывают такие объявления, увидев которые, невозможно сразу отвести взгляд. А иногда случается так, что несколько строк текста и вовсе оборачиваются настоящим приключением. Именно так случилось с героями нашей сегодняшней подборки.
- Потеряла серебряную цепочку на улице, которую мне подарила бабуля. Очень расстроилась, расклеила объявления. Через день позвонил паренек. Нашел мою цепочку и не просто вернул, а еще и почистил серебро! Ума не приложу, как, но оказалось, что парень этим и занимался — он чистил драгоценности. Решила я его отблагодарить за это, отослала ему в знак благодарности вкусняшек. Через пару дней получила от него красивый букетик. Через две недели взаимных любезностей решили встретиться. С той самой встречи у нас все и началось. И продолжается уже целых 3 года. © Палата № 6 / VK
- Переезжали в новую квартиру. Решили отдать старые диваны. Знакомые вызвались их забрать. Пока ждали, выставили в коридор. Повесили объявление с извинениями за временные неудобства. Через час в дверь позвонили, смотрю — никого. Открываю, а там стоит малыш и спрашивает: «А что это у вас тут написано?» Тут выбегает его мама и объясняет, что он еще не умеет читать. Я все объяснила любознательному милашу, на что тот с серьезным видом покивал и «увел» маму на прогулку. Заодно познакомилась с соседями, с тех пор частенько захаживаю к ним в гости.
- Продавала ходунки, в идеальном просто состоянии. Выставила цену в два раза дешевле, чем реальная цена. Хотела просто продать побыстрее чтобы место не занимали. Доче не вкатило, хотя места вагон было гонять дома. Написала одна дама: «Ой, а вы бы не могли сами привезти, а скидку еще можно?’ Приехала, между прочим, за рулем не самой дешевой машины, забрала. Через пару дней пишет: «Заберите, они нам не подошли!» Спрашиваю в чем дело, отвечает, что ребенок в них не ездит. Оказалось, что ребенку 6 месяцев. © Evgesha Ag / VK
«Ездил сегодня в командировку в соседний район, надпись на двери внутри туалета»
- Я обожаю бабушек. Обожаю бабушек с моего двора — они буквально спелись. Одной из них стало скучно на пенсии и она решила организовать местный хор. Написала и расклеила объявления, ожидала, что детки потянутся к ней. В итоге оказалось, что у деток другие увлечения, а бабули взяли и поддержали свою подругу. Получилось, наверное, даже лучше. Теперь они раз в неделю собираются на лавочках во дворе и поют народные песни. Их многоголосие прекрасно. Всегда открываю окна пошире, чтобы послушать. © Не все поймут / VK
- Как-то еще в детстве увидел в фильме кресло-качалку и влюбился. Став взрослым о своей мини-мечте я забыл и спокойно себе жил. Недавно ходил в магазин и увидел в продаже то самое кресло. Но мне показалось нецелесообразным его покупать, да и цена кусалась, и потому я просто прошел мимо. Буквально на следующей неделе, листая объявления о распродаже, я натыкаюсь на уцененное кресло прям в точь-точь из моего детства! Этот знак я не смог игнорировать и купил его. Осуществлять детские мечты — это просто фантастические ощущения. Оно и вправду было таким удобным, как я и думал. © Палата № 6 / VK
- Никогда не думала, что буду заниматься чем-то подобным. Раньше видела объявления на улице о пропаже котиков и собачек. Никогда не относилась к таким объявлениям серьезно, просто мимо проходила. До тех пор, пока у самой не пропала собака. Только вот мою нашли. Какой-то добрый мужчина нашел ее, привез к нам домой. Я была невероятно благодарна, рыдала целый день. С тех самых пор я фотографирую каждое такое объявление в нашем городе. Уже два раза помогла найти людям питомца. А все потому, что сама прочувствовала на своей шкуре, как это больно. Помогайте людям, не будьте безразличными. © Не все поймут / VK
«Когда очень хочешь решить квартирный вопрос»
тож как то мечтал об кресле качалке. хватила ума в магазине сесть, так сказать драйв тест, голова начала болеть с первого качка, причём на качелях такого нет
«Одинокий мужчина ищет одинокую женщину с жильем для совместной жизни с жильем»
- Решила исполнить свою давнюю мечту — завести котика. Долго рассматривала объявления, раздумывала, но в конце концов остановилась на одном варианте. Решила взять у женщины, которая раздавала подобранных и вылеченных котов. Она жила недалеко от меня. Последним аргументом стало совершенно милое описание: «Возьмите малыша домой, он согреет вам душу и сердце». Уже через три дня новый пушистый друг был у меня дома, все обнюхивал и осматривал. Я довольная легла спать, а котик устроился рядом. Утром проснулась от того, что на грудь что-то надавило. Открываю глаза — мурло залез на меня, смотрит совершенно влюбленным взглядом и тут я начинаю чувствовать тепло в районе души и сердца! Видимо, он тоже читал объявление и решил выполнить обещание спасительницы тем способом, на который был способен. После этого он всегда ходит в туалет только в лоток, но спать с собой я его все равно не пускаю, а то вдруг подумает, что у меня душа «замерзла». © Не все поймут / VK
- Наша дочь уже стала взрослой, и мы решили избавиться от ее детской кроватки. Разместили объявление о продаже в интернете по очень низкой цене. Спустя некоторое время нам позвонила женщина и попросила отложить продажу до вечера, так как ее муж приедет и посмотрит кроватку. Вечером он приехал, осмотрел кроватку, разобрал ее, попросил помочь спустить и погрузить в машину. Мы обратили внимание, что в машине были только детские сиденья, за исключением передних. Поинтересовались, сколько у них детей, и мужчина с улыбкой ответил: «Сейчас один. Завтра будет тройня. Жена рожает.» © Не все поймут / VK
«Когда 5 лет отучился на Леху и решил посмотреть вакансии»
Просто интересно-про дядю с детскими сидениями перевод неправильный?зачем ему несколько детских сидений-для нерожденных ?😁
- Когда мне было 25, я была не замужем, зато с обалденной, высокооплачиваемой работой. Так как мне надоели сочувствующие взгляды подруг и родственников, я придумала одну фишку. Разместила объявление о том, что ищу мужчину, который будет играть роль моего возлюбленного на всех праздниках, куда я буду приглашена. В общем, мужчину я нашла, своего ровесника, но мы так заигрались, что завтра у нас годовщина свадьбы. © Карамель / VK
- В юности обожала один небезызвестный журнал. Покупала каждый выпуск, даже если это были мои последние деньги. Самой моей большой мечтой было работать там! Когда я выучилась и получила диплом, начала искать работу по специальности. Нашла объявление, позвонила, и мне на почту выслали пробное задание, которое я должна была выполнить за определенное время и отправить обратно. Спустя некоторое время, мне звонят и приглашают на собеседование. Я приехала в назначенное место и не знаю, как вам описать тот восторг, когда я поняла, что приехала в офис того самого журнала! Теперь я востребованный редактор и чувствую, что нахожусь на своем месте. © Карамель / VK
- Я шел с работы. Подошел к своему подъезду, там как всегда какие-то объявления висят, но одно на их фоне заметно выделяется. Маленькая соседская девочка потеряла своего плюшевого медведя и написала фломастерами: «Я потеряла Мишаню. Он небольшой, коричневого цвета, добрый и умный! Мне страшно без него спать, верните, пожалуйста!» Меня растрогало это объявление, поэтому на следующий день я купил плюшевого медведя, который подходил под описание. Звоню в дверь, открывает мама этой девочки. Я ей протягиваю этого медведя, а она говорит мне, улыбаясь: «Спасибо большое за вашу доброту! Это уже 14-й за сегодня, теперь ей точно спать будет не страшно с такой командой защитников!» © Палата № 6 / VK
«Кабачки»
