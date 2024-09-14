18 объявлений, которые теперь будет нелегко стереть из памяти

Придумывать цепляющие объявления — это вам не хухры-мухры. Тут нужна хорошая фантазия и иногда щепотка юмора, чтобы привлечь внимание людей. И герои нашей статьи как раз натолкнулись на шедевры, которыми хочется поделиться с другими.

А вот сейчас обидно было

Совсем недавно на двери в парадной повесили объявление о том, что некая девушка по ночам стонет. И чтобы она это дело прекратила, мол, дети просыпаются, и все жильцы это слышат. А это я та «девушка». И вообще, я не стону, я пою! И я парень. © Подслушано / Ideer

«Мы хотели как лучше»

Кусается, однако⁠⁠

А можно сразу наследство?

Интересно, почему?

Сериал давно закончился, а жить на что-то нужно

А вот невкусно — будем

«Уважаемые посетители нашего замечательного буфета, к сожалению, мы не будем Вас вкусно кормить до 22 июля 2024 года. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Ждем Вас на вкусный обед 22.07.24!»

Крик отчаянья⁠⁠

Когда у голубей есть свой человек на районе

Вот так предложение

«Вот все говорят: „Счастье любит тишину“? Но! Нам скрывать не чего! Новая зарплата с 1 июля! Офигенная работа».

Это точно делал гений маркетинга

«Стоял, читал, мозга ломал»

Ну прямо крик души

Просто он очень долго искал нужную ему контору

Работала в одной конторе. У нас на двери висело объявление: "Ксерокса нет!" Угадайте, сколько раз заглядывали и спрашивали, есть ли ксерокс?! Почти каждый второй посетитель. Мы привыкли даже к этому. Но один мужичек прям взял приз: "Это Вторчермет?" На двери нашей конторы четко, большими буквами написано было: "Рекламное Агентство". © Подслушано / Ideer

«В школе. Хорошо, что у меня ручка была с собой»

© Dashutagirl / Pikabu Ana.Rok 22 часа назад Все время вспоминаю историю, как предприимчивый человек вместо такого объявления просто купил б/у ксерокс, поставил девушку к нему и озолотился. Я понимаю, была бы там крутая контора "Рога и копыта", но рекламное агентство? Без ксерокса? Царство бездумных идиотов - - Ответить

Дверь интроверта⁠⁠

«Внимание! Дверная ручка находиться под напряжением. Стучать в дверь тоже бесполезно! Вам точно не в эту дверь!»

Безграмотные или гениальные?

Какой умелый кот