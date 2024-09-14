18 объявлений, которые теперь будет нелегко стереть из памяти
Придумывать цепляющие объявления — это вам не хухры-мухры. Тут нужна хорошая фантазия и иногда щепотка юмора, чтобы привлечь внимание людей. И герои нашей статьи как раз натолкнулись на шедевры, которыми хочется поделиться с другими.
А вот сейчас обидно было
- Совсем недавно на двери в парадной повесили объявление о том, что некая девушка по ночам стонет. И чтобы она это дело прекратила, мол, дети просыпаются, и все жильцы это слышат. А это я та «девушка». И вообще, я не стону, я пою! И я парень. © Подслушано / Ideer
«Мы хотели как лучше»
Кусается, однако
А можно сразу наследство?
Интересно, почему?
Сериал давно закончился, а жить на что-то нужно
Это ж братья Винчестеры, они в компьютерных винчестерах должны шарить
А вот невкусно — будем
«Уважаемые посетители нашего замечательного буфета, к сожалению, мы не будем Вас вкусно кормить до 22 июля 2024 года. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Ждем Вас на вкусный обед 22.07.24!»
Крик отчаянья
Когда у голубей есть свой человек на районе
Вот так предложение
«Вот все говорят: „Счастье любит тишину“? Но! Нам скрывать не чего! Новая зарплата с 1 июля! Офигенная работа».
Это точно делал гений маркетинга
«Стоял, читал, мозга ломал»
Ну прямо крик души
Просто он очень долго искал нужную ему контору
- Работала в одной конторе. У нас на двери висело объявление: "Ксерокса нет!" Угадайте, сколько раз заглядывали и спрашивали, есть ли ксерокс?! Почти каждый второй посетитель. Мы привыкли даже к этому. Но один мужичек прям взял приз: "Это Вторчермет?" На двери нашей конторы четко, большими буквами написано было: "Рекламное Агентство". © Подслушано / Ideer
«В школе. Хорошо, что у меня ручка была с собой»
Все время вспоминаю историю, как предприимчивый человек вместо такого объявления просто купил б/у ксерокс, поставил девушку к нему и озолотился. Я понимаю, была бы там крутая контора "Рога и копыта", но рекламное агентство? Без ксерокса? Царство бездумных идиотов
Дверь интроверта
«Внимание! Дверная ручка находиться под напряжением. Стучать в дверь тоже бесполезно! Вам точно не в эту дверь!»
Безграмотные или гениальные?
Какой умелый кот
а у нас есть кот, которому надо стучать. я у хозяев уточняла)). Василий, рыжая круглая морда). расплачивается мырчанием.
А если вам было мало шедевров искусства написания объявлений, то вот еще похожая подборочка.