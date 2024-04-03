Почти 20 человек, чьи серые-серые будни внезапно раскрасила реклама

Народное творчество
58 минут назад

Как известно, реклама — двигатель торговли. Но есть у нее и другая, менее очевидная функция — доводить людей до смеха. Конечно, очень бесит, когда просто подумаешь о том, что пора купить новую помаду, а через 20 минут изо всех щелей лезет реклама косметики. Или когда баннеры и вывески лепят прямо поверх красивой архитектуры. Но этой подборкой мы попробуем доказать, что объявления и рекламные ролики могут сделать нашу жизнь ярче.

  • Давно это было. Покупала в аптеке «тампаксы». За мной стояла семья: мама, папа и дочка лет 5. Увидев коробочку тампонов, девчуля вытаращила на меня глаза: «Тетя, вы дурочка?» Я прям растерялась, мама зашикала на ребенка, батя заржал как конь. А девочка негодовала: «Вы знали, что только дурочки покупают тампоны, потому что им заняться больше нечем? Они их дома в стаканы с водой опускают! Мне Миша все рассказал, он по телевизору видел!» Не знаю, кто такой Миша, но ржала я потом так же, как и отец девочки.
  • Ждала автобус. На остановку подошла бабуля с милым песиком — кем-то средним между пуделем и йорком. Собакен смирно ходил, виляя хвостиком, и вдруг начал рычать и рваться к той части остановки, на которой рекламный плакат размещается. Смотрю, а там реклама кошачьего корма: стоит котеночек на задних лапах, в человеческий рост. Опознал ведь! Не думала, что собаки могут что-то на фото различать, да еще и в совершенно другом масштабе. А бабуля не удивилась. Сказала, что песик телевизор постоянно смотрит. © Подслушано / Ideer

Тут даже кот из мема с Линдси Лохан без 3 пачек «Вискаса» не разберется

  • Девушка моего брата — шикарная блондинка. Умная, хорошо зарабатывает, ездит на крутой тачке. А на заднем стекле у нее размещена реклама работы моего брата. Когда я спросила, зачем такой фигней стекло испортила, она ответила: «Мне на дороге теперь не сигналят вообще». Хм, пожалуй, когда у меня будет машина, я на заднем стекле тоже напишу: «Тренировки по тайскому боксу». © Подслушано / Ideer
  • Ох уж эта контекстная реклама, появляющаяся где надо и не надо! У нас в офисе 14 компов. Если кто-то искал что-то в сети, реклама с этой штукой появится у всех. Любим гадать, чей запрос вылез на этот раз. На днях босс вышел из кабинета и такой: «Кто это у нас тут искал генератор?» У него на даче два почти новых, готов продать по дешевке. © Подслушано / Ideer

Вы уже почувствовали эту боль?

  • Моего мужа безумно бесят сообщения с рекламой, которые приходят на телефон, он всегда с этим борется. Звонит по указанному номеру и просит больше его не беспокоить. Такая тактика всегда помогала, но не в этот раз. Приходит СМС с рекламой про автокредит. Муж, как обычно, звонит по указанному номеру. И на вопрос: «Как мне можно избавить себя от вашей рекламы?» — получает ответ, от которого я просто валялась по полу. Ему сказали: «Стукнуться о стену, подкинуть 3 раза телефон и пукнуть!» После этого с номера мужа трубку не брали. © Подслушано / Ideer
  • Как-то смотрела я «Отступников» Скорсезе, а моя бабуля мимо проходила. Глянула на экран и аж руками всплеснула: «Ой, это же тот мальчик с красивой стрижкой! Я не знала, что он еще и актер». Я в непонятках: «Кто?» Бабуля тычет в Ди Каприо: «Ну он!» Оказалось (я потом и сама это увидела), возле местной парикмахерской поставили рекламу. На стенде напечатали Ди Каприо как раз времен «Отступников» и прифотошопили ему в руки ножницы и плойку. Бабуля решила, что это либо сотрудник парикмахерской, либо парень, которого для рекламы сфотографировали.

Они на страже твоего здоровья, но не хотят, чтобы ты их запомнил

Helen T.
41 минута назад

Реклама с Ди Каприо незаконна. Они используют чужую внешность в своих целях. Можно продать в суд.

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  • Насмотрелась в детстве рекламы про порошок и Fairy, решила повторить трюк оттуда. Смешала их в стакане и испытала сие инновационное средство на новом белом тюле. Я измазала его землей из ящиков с рассадой, растительным маслом и вишневым вареньем. Когда выяснилось, что реклама врет, я ничего умнее не придумала, чем вымыть стакан и свалить к бабушке. Хорошо, что жили в селе. Спасло меня то, что пятна получились похожи на мазут. © Подслушано / Ideer
  • Сдавала устный экзамен в универе, нервничала жутко: профильный предмет, препод требовательный. У меня во рту пересохло, я начала лепетать какую-то ахинею. И тут преподаватель вдруг говорит: «Может, воды попьете? Или жвачку вот возьмите». И протягивает мне пачку жвачки. Я смотрю на нее и зачем-то спрашиваю: «А можно 2 подушечки?» И тут мы с ним в один голос: «Как в рекламе!» Мы даже поржали, я успокоилась, экзамен сдала.

Как скажете

  • Я была маленькая, мы с папой смотрели телик, а там шла реклама прокладок. Я тогда не знала, что это, и спросила у папы. Он сказал, что это «женские памперсы», их можно носить, когда вырастешь! Типа мама хочет в туалет, а у нее памперс! Я спросила у папы, а ты, мол, тоже носишь прокладки? Он сказал, что их можно только женщинам. Мужчины и дети должны терпеть, а мама же дела делает: то посуду моет, то стирает. Ей некогда в туалет ходить, вот она в памперсе и ходит (слышала бы это мама!).
    На следующий день мы с классом поехали в театр, моя мама тоже поехала. И я помню, как мы сидим, смотрим спектакль, а я так безумно в туалет хочу! Мама говорит: «Потерпи, 5 минут осталось». Я так на нее обиделась тогда. Конечно, сама-то в памперсе сидит, а меня в туалет не пускает! © Подслушано / Ideer

Кто такая Маша? Можно как-то договориться, чтобы она не приходила?

  • Когда-то по телику часто крутили рекламу мужского дезодоранта, после нанесения которого с неба одна за другой падают девушки-ангелы. На 7-летнего пацана эта реклама произвела такое впечатление, что он не придумал ничего лучше, чем стащить подобный дезодорант у старшего брата и вылить весь флакон на себя. И потом носиться по дому, удивленно и одновременно недовольно интересуясь, глядя в потолок: «А где девочки?» © Подслушано / Ideer
  • Никто так не верит в меня, как люди, настраивающие рекламу, которая появляется в моей новостной ленте. Каждый день мне предлагают купить роскошную виллу на Майорке, отправиться в кругосветку, приобрести — да, и такое было — модульный ж/д вокзал! Или вложиться в выгодный бизнес с порогом входа в несколько миллионов — ха, пустяки же! Спасибо, люди, за то, что вы во мне не сомневаетесь.

В магазинах моветон? Выбери:

  • Распространитель листовок, пытаясь привлечь людей, говорил: «Продажа надувных тараканов!» Действенный метод. Люди в недоумении брали листовки, чтобы посмотреть на тараканов, а там была реклама окон. © Подслушано / Ideer
  • Долгое время, когда я смотрела видосики в интернете, в начале каждого вылазила реклама одного и того же кошачьего корма. Там котик мяукал, и моя кошка как с ума сходила: бросалась на ноутбук, тыкала лапкой в экран, издавала странные звуки. Я все понять не могла, реклама котейку привлекает или напрягает. А мне ролик аж на подкорку записался. Как-то увидела этот корм в магазине и решила купить, чем черт не шутит. Кошка угощение поклевала, а потом ее стошнило возле моего ноута. Спасибо, реклама!

Знаете, кому стоит отправить свое резюме в конторы, занимающиеся рекламой? Людям, которые придумывают такие объявления.

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