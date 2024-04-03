Почти 20 человек, чьи серые-серые будни внезапно раскрасила реклама

Как известно, реклама — двигатель торговли. Но есть у нее и другая, менее очевидная функция — доводить людей до смеха. Конечно, очень бесит, когда просто подумаешь о том, что пора купить новую помаду, а через 20 минут изо всех щелей лезет реклама косметики. Или когда баннеры и вывески лепят прямо поверх красивой архитектуры. Но этой подборкой мы попробуем доказать, что объявления и рекламные ролики могут сделать нашу жизнь ярче.

Давно это было. Покупала в аптеке «тампаксы». За мной стояла семья: мама, папа и дочка лет 5. Увидев коробочку тампонов, девчуля вытаращила на меня глаза: «Тетя, вы дурочка?» Я прям растерялась, мама зашикала на ребенка, батя заржал как конь. А девочка негодовала: «Вы знали, что только дурочки покупают тампоны, потому что им заняться больше нечем? Они их дома в стаканы с водой опускают! Мне Миша все рассказал, он по телевизору видел!» Не знаю, кто такой Миша, но ржала я потом так же, как и отец девочки.

Ждала автобус. На остановку подошла бабуля с милым песиком — кем-то средним между пуделем и йорком. Собакен смирно ходил, виляя хвостиком, и вдруг начал рычать и рваться к той части остановки, на которой рекламный плакат размещается. Смотрю, а там реклама кошачьего корма: стоит котеночек на задних лапах, в человеческий рост. Опознал ведь! Не думала, что собаки могут что-то на фото различать, да еще и в совершенно другом масштабе. А бабуля не удивилась. Сказала, что песик телевизор постоянно смотрит. © Подслушано / Ideer

Тут даже кот из мема с Линдси Лохан без 3 пачек «Вискаса» не разберется

Девушка моего брата — шикарная блондинка. Умная, хорошо зарабатывает, ездит на крутой тачке. А на заднем стекле у нее размещена реклама работы моего брата. Когда я спросила, зачем такой фигней стекло испортила, она ответила: «Мне на дороге теперь не сигналят вообще». Хм, пожалуй, когда у меня будет машина, я на заднем стекле тоже напишу: «Тренировки по тайскому боксу». © Подслушано / Ideer

Ох уж эта контекстная реклама, появляющаяся где надо и не надо! У нас в офисе 14 компов. Если кто-то искал что-то в сети, реклама с этой штукой появится у всех. Любим гадать, чей запрос вылез на этот раз. На днях босс вышел из кабинета и такой: «Кто это у нас тут искал генератор?» У него на даче два почти новых, готов продать по дешевке. © Подслушано / Ideer

Вы уже почувствовали эту боль?

Моего мужа безумно бесят сообщения с рекламой, которые приходят на телефон, он всегда с этим борется. Звонит по указанному номеру и просит больше его не беспокоить. Такая тактика всегда помогала, но не в этот раз. Приходит СМС с рекламой про автокредит. Муж, как обычно, звонит по указанному номеру. И на вопрос: «Как мне можно избавить себя от вашей рекламы?» — получает ответ, от которого я просто валялась по полу. Ему сказали: «Стукнуться о стену, подкинуть 3 раза телефон и пукнуть!» После этого с номера мужа трубку не брали. © Подслушано / Ideer

Как-то смотрела я «Отступников» Скорсезе, а моя бабуля мимо проходила. Глянула на экран и аж руками всплеснула: «Ой, это же тот мальчик с красивой стрижкой! Я не знала, что он еще и актер». Я в непонятках: «Кто?» Бабуля тычет в Ди Каприо: «Ну он!» Оказалось (я потом и сама это увидела), возле местной парикмахерской поставили рекламу. На стенде напечатали Ди Каприо как раз времен «Отступников» и прифотошопили ему в руки ножницы и плойку. Бабуля решила, что это либо сотрудник парикмахерской, либо парень, которого для рекламы сфотографировали.

Они на страже твоего здоровья, но не хотят, чтобы ты их запомнил

Насмотрелась в детстве рекламы про порошок и Fairy, решила повторить трюк оттуда. Смешала их в стакане и испытала сие инновационное средство на новом белом тюле. Я измазала его землей из ящиков с рассадой, растительным маслом и вишневым вареньем. Когда выяснилось, что реклама врет, я ничего умнее не придумала, чем вымыть стакан и свалить к бабушке. Хорошо, что жили в селе. Спасло меня то, что пятна получились похожи на мазут. © Подслушано / Ideer

Сдавала устный экзамен в универе, нервничала жутко: профильный предмет, препод требовательный. У меня во рту пересохло, я начала лепетать какую-то ахинею. И тут преподаватель вдруг говорит: «Может, воды попьете? Или жвачку вот возьмите». И протягивает мне пачку жвачки. Я смотрю на нее и зачем-то спрашиваю: «А можно 2 подушечки?» И тут мы с ним в один голос: «Как в рекламе!» Мы даже поржали, я успокоилась, экзамен сдала.

Как скажете

Я была маленькая, мы с папой смотрели телик, а там шла реклама прокладок. Я тогда не знала, что это, и спросила у папы. Он сказал, что это «женские памперсы», их можно носить, когда вырастешь! Типа мама хочет в туалет, а у нее памперс! Я спросила у папы, а ты, мол, тоже носишь прокладки? Он сказал, что их можно только женщинам. Мужчины и дети должны терпеть, а мама же дела делает: то посуду моет, то стирает. Ей некогда в туалет ходить, вот она в памперсе и ходит (слышала бы это мама!).

На следующий день мы с классом поехали в театр, моя мама тоже поехала. И я помню, как мы сидим, смотрим спектакль, а я так безумно в туалет хочу! Мама говорит: «Потерпи, 5 минут осталось». Я так на нее обиделась тогда. Конечно, сама-то в памперсе сидит, а меня в туалет не пускает! © Подслушано / Ideer

Кто такая Маша? Можно как-то договориться, чтобы она не приходила?

Когда-то по телику часто крутили рекламу мужского дезодоранта, после нанесения которого с неба одна за другой падают девушки-ангелы. На 7-летнего пацана эта реклама произвела такое впечатление, что он не придумал ничего лучше, чем стащить подобный дезодорант у старшего брата и вылить весь флакон на себя. И потом носиться по дому, удивленно и одновременно недовольно интересуясь, глядя в потолок: «А где девочки?» © Подслушано / Ideer

Никто так не верит в меня, как люди, настраивающие рекламу, которая появляется в моей новостной ленте. Каждый день мне предлагают купить роскошную виллу на Майорке, отправиться в кругосветку, приобрести — да, и такое было — модульный ж/д вокзал! Или вложиться в выгодный бизнес с порогом входа в несколько миллионов — ха, пустяки же! Спасибо, люди, за то, что вы во мне не сомневаетесь.

В магазинах моветон? Выбери:

Распространитель листовок, пытаясь привлечь людей, говорил: «Продажа надувных тараканов!» Действенный метод. Люди в недоумении брали листовки, чтобы посмотреть на тараканов, а там была реклама окон. © Подслушано / Ideer

Долгое время, когда я смотрела видосики в интернете, в начале каждого вылазила реклама одного и того же кошачьего корма. Там котик мяукал, и моя кошка как с ума сходила: бросалась на ноутбук, тыкала лапкой в экран, издавала странные звуки. Я все понять не могла, реклама котейку привлекает или напрягает. А мне ролик аж на подкорку записался. Как-то увидела этот корм в магазине и решила купить, чем черт не шутит. Кошка угощение поклевала, а потом ее стошнило возле моего ноута. Спасибо, реклама!