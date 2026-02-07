14 случаев из жизни, которые взбодрили быстрее, чем двойной эспрессо

Истории
12 минут назад
14 случаев из жизни, которые взбодрили быстрее, чем двойной эспрессо

Ароматный кофе, горячий чай или новомодная матча — у всех свой способ взбодриться, но иногда бывает так, что это происходит не совсем по нашей воле. Сболтнувшая лишнее соседка, шалящий кот, непосредственный детский лепет или просто неожиданная мысль порой встряхивают получше кофеина.

  • Лучшая подруга попросила найти ей сайт, на котором я купила себе одежду. Она отдает свой телефон и уходит принимать доставку. В этот момент ее парень присылает сообщение: «Какой ей театр, она себя видела?» Понимаю, что речь идет обо мне, ведь вечером меня пригласили на спектакль, о чем я ей и рассказала. Открываю переписку, листаю, а там во всей красе идет обсуждение моего спутника, личной жизни, «облезлой» шубы и того, какой ужасный торт ела у меня в гостях пару дней назад. Молча убрала телефон и ушла. © Подслушано / Ideer
  • Муж «забыл» сказать, что у него есть ребенок от первого брака. Вместе мы уже три года, свадьбу недавно сыграли, а тут внезапно выясняется, что у него есть дочка. Самое интересное, что он даже и не думал мне об этом говорить, решил своим прошлым не грузить. А теперь вдруг бывшая решила, что пора пробудить его отцовские инстинкты, и решила нам отдавать ребенка. Чувствую себя обманутой, а он не понимает, что вообще случилось и почему я в шоке. © Карамель / VK
  • Живу в квартире с котом, которого я с собой забрала из дома родителей. Последние несколько недель мне действительно не по себе дома, потому что происходит какая-то мистическая дичь с телевизором. Он сам включается, причем ночью, когда я уже пытаюсь уснуть. Встаю и выключаю по три раза, а потом беру своего кота к себе в постель и засыпаю с ним в обнимку, потому что как-то спокойнее становится. Долго думала, что это настоящая мистика, пока случайно не заметила, как мой котяра берет и лапой по пульту стучит — «включает телевизор»... Спасибо ему, еще немного и у меня бы вылезли седые волосы. © Карамель / VK
Olga
1 день назад

Прошлое должно быть прошлым и не надо им грузить, всё верно. Но ребенок, это и прошлое, и настоящее, и будущее. А женщине не дали права выбора, хочет она себе такую жизнь, или нет

-
-
Ответить
  • В подростковом возрасте я год сходила с ума по одному знакомому парню. Часто переписывались, но все больше о всякой ерунде. В один день я наконец-то решилась признаться ему в чувствах, вся на нервах. Еще даже не начала писать, как приходит от него сообщение: «Прости, но я вижу тебя только как друга». Я сижу в шоке, спрашиваю: «Что это значит?», а он отвечает: «Ой, случайно. Не тебе отправлял». © Карамель / VK
  • Вышла из квартиры и забыла телефон. Пришлось возвращаться. Поднимаюсь, а у нашей двери стоит расфуфыренная красотка: каблуки, декольте. Я в шоке — дома муж. Я решила не высовываться, проследить. Муж открывает дверь, она мурлычет: «Приветик!» И тут внезапно с верхнего лестничного пролета крик: «Але, Лен, ты этажом ошиблась! Днюха тут!»
  • Обычно, если на несколько секунд опаздываю на маршрутку или еще куда-нибудь, я, как и большинство людей, думаю о тех мелочах, которые мог бы и не делать перед выходом. И тогда бы я успел. Вторая чашка кофе, залипание на видео, картинки в соцсетях... Сегодня я шел на работу. Настроение хорошее, иду неспеша. Слушаю музыку в наушниках. И тут в нескольких метрах впереди меня на тротуар вылетает машина. Никто не пострадал ни на тротуаре, ни в машине. А меня накрыла мысль: «То видео про хомяка, просмотренное перед выходом, было совсем не лишним». © Палата № 6 / VK
  • Моя младшая сестра сейчас беременна, ей скоро рожать. И именно в этот момент ее бабушка с дедушкой торжественно предъявили ей блокнот, в котором записаны все расходы на нее с рождения. Подарки, лекарства, одежда, оплата обучения, которую они сами и предложили. Там и на меня есть записи, но так как я неродная, то сильно они не тратились на меня. Мы с сестрой в шоке. © Подслушано / Ideer
  • Однажды в час ночи получила сообщение от моего парня. Написал, что бросает меня. Тогда как раз были каникулы и мои друзья, которые учатся в разных уголках страны, оказались со мной в одном городе. Увидев в соцсетях мои страдания, они захватили всяких вкусностей и втроем приехали ко мне без всякого предупреждения. Так ужасная ночь превратилась в одну из лучших, которые я могу вспомнить. © aliceoutofwonderland / Reddit
  • Сижу в декрете, муж вечно на работе, со свекровью отношения напряженные. Проснулась поздно, ребенок всю ночь не спал, дома раздрай, и тут звонит свекровь: «Буду через полчаса!» Я бегом драить и убираться. Так эта королева зашла и как давай доставать из сумочки контейнеры с едой, банки с вареньем и какие-то кулечки. Оказывается муж рассказал ей, что наш сын устроил бойкот и теперь отказывается спать по ночам, я не успеваю с бытом, вот она и пришла помочь. Принесла вкусности, посидела с внуком, ушла — сказка, а не свекровь! А я на нее наговаривала, думала, что она ко мне холодно относится.
Кассирка Кассирная
1 день назад

Таких бабушку с дедушкой смело можно посылать на 3 буквы. Вы же с ними не договаривались, что все эти траты вы должны будете вернуть....Жесть если честно....Мои бабусенька с дедусей наоборот пытались мне денег всунуть дополнительно, им было приятно порадовать внучку.

-
-
Ответить
  • Я работаю в банке, и однажды на меня поступает жалоба. Вызывают к руководству: клиент утверждает, что я не выдала ему карту, из-за чего он не смог вовремя оплатить кредит. Я категорически отрицаю, работаю уже давно и не могла забыть о карте. Мы запрашиваем записи с камер видеонаблюдения, и они подтверждают, что я положила карту в конверт. Мы связываемся с клиентом и сообщаем ему об этом. Он удивленно заявляет: «А, так карта была в конверте? А я думал, там какие-то бесполезные брошюры». © Не все поймут / VK
  • Стою я на остановке, жду свою маршрутку. Тут из ниоткуда, появляется кошка, пробегает мимо меня, выбегает на дорогу и садится прямо посередине. Сидит и смотрит на меня. Я испугалась, ведь вот-вот загорится красный свет. Я стала ее подзывать, она ни в какую. Загорается красный свет, я бегу к кошке и переношу ее на другую сторону улицы. Буквально через пару секунд прямо в остановку, на которой я стояла, на полной скорости въезжает машина. Отказали тормоза. Я стою в полнейшем шоке, опускаю взгляд, а кошки будто и не было. © Не все поймут / VK
  • Утром провожала мужа на работу. Только хотела идти досыпать, и тут вижу, как какая-то дама в шубе и на каблуках уверенно идет к моему мужу, садится в машину. Я бегом вниз в одном халате. Подлетаю к машине, пар из ушей. И тут эта барышня выходит и говорит мне: «Ой, извините, машину перепутала! Такси заказала, думала, это мое приехало». И как теперь мужу объяснить, почему я примчалась к нему в одних тапочках и халате в минус 15?
  • Выпускной класс. Сидим на уроке с соседом, шушукаемся, и тут голос математички гремит на весь класс: «Макарова! Что там такого смешного, расскажи, мы тоже посмеемся!» Я красная как рак извиняюсь, а она уже нависла над нами. И тут мой сосед, видимо, решил, что самое время проявить чувство юмора, как брякнет: «А я Макаровой предложение сделал, она отказывается, представляете! Я в шоке, можно мне пораньше с урока уйти?» Самое смешное, что он все таки ушел с урока — прямой наводкой в кабинет завуча. Вот не сиделось ему спокойно!
  • Долго встречались с парнем, дело шло к свадьбе. Одно смущало — очень уж был привязан к маме. Но я думала, что это и хорошо. Ведь совсем неплохо, когда мужчина мать любит и уважает. Потом получилось так, что я сильно заболела, температура под 40, попросила его пожить у меня недельку, пока не поправлюсь, реально сил не было даже шевелиться. Он согласился, пробыл один день, а на следующий уехал, потому что: «Мама спала плохо из-за того, что не привыкла, что я не дома, она нервничает, а это плохо сказывается на ее здоровье. Я лучше уйду». На мои возмущения гордо заявил, что девок много, а мать одна! Я психанула и бросила его, напоследок пожелав ему всегда быть со своей мамочкой. Спустя 10 лет встретила его — с мамочкой ходили по супермаркету. Видимо, некоторым мальчикам не суждено повзрослеть. © Карамель / VK

А какой способ взбодриться предпочитаете вы? У нас есть еще несколько подборок о том, как самые разные ситуации привносят в нашу жизнь тот самый элемент неожиданности:

Комментарии

Уведомления

Похожее