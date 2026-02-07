Прошлое должно быть прошлым и не надо им грузить, всё верно. Но ребенок, это и прошлое, и настоящее, и будущее. А женщине не дали права выбора, хочет она себе такую жизнь, или нет
14 случаев из жизни, которые взбодрили быстрее, чем двойной эспрессо
12 минут назад
- Лучшая подруга попросила найти ей сайт, на котором я купила себе одежду. Она отдает свой телефон и уходит принимать доставку. В этот момент ее парень присылает сообщение: «Какой ей театр, она себя видела?» Понимаю, что речь идет обо мне, ведь вечером меня пригласили на спектакль, о чем я ей и рассказала. Открываю переписку, листаю, а там во всей красе идет обсуждение моего спутника, личной жизни, «облезлой» шубы и того, какой ужасный торт ела у меня в гостях пару дней назад. Молча убрала телефон и ушла. © Подслушано / Ideer
- Муж «забыл» сказать, что у него есть ребенок от первого брака. Вместе мы уже три года, свадьбу недавно сыграли, а тут внезапно выясняется, что у него есть дочка. Самое интересное, что он даже и не думал мне об этом говорить, решил своим прошлым не грузить. А теперь вдруг бывшая решила, что пора пробудить его отцовские инстинкты, и решила нам отдавать ребенка. Чувствую себя обманутой, а он не понимает, что вообще случилось и почему я в шоке. © Карамель / VK
- Живу в квартире с котом, которого я с собой забрала из дома родителей. Последние несколько недель мне действительно не по себе дома, потому что происходит какая-то мистическая дичь с телевизором. Он сам включается, причем ночью, когда я уже пытаюсь уснуть. Встаю и выключаю по три раза, а потом беру своего кота к себе в постель и засыпаю с ним в обнимку, потому что как-то спокойнее становится. Долго думала, что это настоящая мистика, пока случайно не заметила, как мой котяра берет и лапой по пульту стучит — «включает телевизор»... Спасибо ему, еще немного и у меня бы вылезли седые волосы. © Карамель / VK
- В подростковом возрасте я год сходила с ума по одному знакомому парню. Часто переписывались, но все больше о всякой ерунде. В один день я наконец-то решилась признаться ему в чувствах, вся на нервах. Еще даже не начала писать, как приходит от него сообщение: «Прости, но я вижу тебя только как друга». Я сижу в шоке, спрашиваю: «Что это значит?», а он отвечает: «Ой, случайно. Не тебе отправлял». © Карамель / VK
- Вышла из квартиры и забыла телефон. Пришлось возвращаться. Поднимаюсь, а у нашей двери стоит расфуфыренная красотка: каблуки, декольте. Я в шоке — дома муж. Я решила не высовываться, проследить. Муж открывает дверь, она мурлычет: «Приветик!» И тут внезапно с верхнего лестничного пролета крик: «Але, Лен, ты этажом ошиблась! Днюха тут!»
- Обычно, если на несколько секунд опаздываю на маршрутку или еще куда-нибудь, я, как и большинство людей, думаю о тех мелочах, которые мог бы и не делать перед выходом. И тогда бы я успел. Вторая чашка кофе, залипание на видео, картинки в соцсетях... Сегодня я шел на работу. Настроение хорошее, иду неспеша. Слушаю музыку в наушниках. И тут в нескольких метрах впереди меня на тротуар вылетает машина. Никто не пострадал ни на тротуаре, ни в машине. А меня накрыла мысль: «То видео про хомяка, просмотренное перед выходом, было совсем не лишним». © Палата № 6 / VK
- Моя младшая сестра сейчас беременна, ей скоро рожать. И именно в этот момент ее бабушка с дедушкой торжественно предъявили ей блокнот, в котором записаны все расходы на нее с рождения. Подарки, лекарства, одежда, оплата обучения, которую они сами и предложили. Там и на меня есть записи, но так как я неродная, то сильно они не тратились на меня. Мы с сестрой в шоке. © Подслушано / Ideer
- Однажды в час ночи получила сообщение от моего парня. Написал, что бросает меня. Тогда как раз были каникулы и мои друзья, которые учатся в разных уголках страны, оказались со мной в одном городе. Увидев в соцсетях мои страдания, они захватили всяких вкусностей и втроем приехали ко мне без всякого предупреждения. Так ужасная ночь превратилась в одну из лучших, которые я могу вспомнить. © aliceoutofwonderland / Reddit
- Сижу в декрете, муж вечно на работе, со свекровью отношения напряженные. Проснулась поздно, ребенок всю ночь не спал, дома раздрай, и тут звонит свекровь: «Буду через полчаса!» Я бегом драить и убираться. Так эта королева зашла и как давай доставать из сумочки контейнеры с едой, банки с вареньем и какие-то кулечки. Оказывается муж рассказал ей, что наш сын устроил бойкот и теперь отказывается спать по ночам, я не успеваю с бытом, вот она и пришла помочь. Принесла вкусности, посидела с внуком, ушла — сказка, а не свекровь! А я на нее наговаривала, думала, что она ко мне холодно относится.
Таких бабушку с дедушкой смело можно посылать на 3 буквы. Вы же с ними не договаривались, что все эти траты вы должны будете вернуть....Жесть если честно....Мои бабусенька с дедусей наоборот пытались мне денег всунуть дополнительно, им было приятно порадовать внучку.
- Я работаю в банке, и однажды на меня поступает жалоба. Вызывают к руководству: клиент утверждает, что я не выдала ему карту, из-за чего он не смог вовремя оплатить кредит. Я категорически отрицаю, работаю уже давно и не могла забыть о карте. Мы запрашиваем записи с камер видеонаблюдения, и они подтверждают, что я положила карту в конверт. Мы связываемся с клиентом и сообщаем ему об этом. Он удивленно заявляет: «А, так карта была в конверте? А я думал, там какие-то бесполезные брошюры». © Не все поймут / VK
- Стою я на остановке, жду свою маршрутку. Тут из ниоткуда, появляется кошка, пробегает мимо меня, выбегает на дорогу и садится прямо посередине. Сидит и смотрит на меня. Я испугалась, ведь вот-вот загорится красный свет. Я стала ее подзывать, она ни в какую. Загорается красный свет, я бегу к кошке и переношу ее на другую сторону улицы. Буквально через пару секунд прямо в остановку, на которой я стояла, на полной скорости въезжает машина. Отказали тормоза. Я стою в полнейшем шоке, опускаю взгляд, а кошки будто и не было. © Не все поймут / VK
- Утром провожала мужа на работу. Только хотела идти досыпать, и тут вижу, как какая-то дама в шубе и на каблуках уверенно идет к моему мужу, садится в машину. Я бегом вниз в одном халате. Подлетаю к машине, пар из ушей. И тут эта барышня выходит и говорит мне: «Ой, извините, машину перепутала! Такси заказала, думала, это мое приехало». И как теперь мужу объяснить, почему я примчалась к нему в одних тапочках и халате в минус 15?
- Выпускной класс. Сидим на уроке с соседом, шушукаемся, и тут голос математички гремит на весь класс: «Макарова! Что там такого смешного, расскажи, мы тоже посмеемся!» Я красная как рак извиняюсь, а она уже нависла над нами. И тут мой сосед, видимо, решил, что самое время проявить чувство юмора, как брякнет: «А я Макаровой предложение сделал, она отказывается, представляете! Я в шоке, можно мне пораньше с урока уйти?» Самое смешное, что он все таки ушел с урока — прямой наводкой в кабинет завуча. Вот не сиделось ему спокойно!
- Долго встречались с парнем, дело шло к свадьбе. Одно смущало — очень уж был привязан к маме. Но я думала, что это и хорошо. Ведь совсем неплохо, когда мужчина мать любит и уважает. Потом получилось так, что я сильно заболела, температура под 40, попросила его пожить у меня недельку, пока не поправлюсь, реально сил не было даже шевелиться. Он согласился, пробыл один день, а на следующий уехал, потому что: «Мама спала плохо из-за того, что не привыкла, что я не дома, она нервничает, а это плохо сказывается на ее здоровье. Я лучше уйду». На мои возмущения гордо заявил, что девок много, а мать одна! Я психанула и бросила его, напоследок пожелав ему всегда быть со своей мамочкой. Спустя 10 лет встретила его — с мамочкой ходили по супермаркету. Видимо, некоторым мальчикам не суждено повзрослеть. © Карамель / VK
Медвежья услуга- с сыночкой повсюду ходить. А как мамы не станет, что сыночка делать будет?
