11 каждодневных вещей, которые мы, оказывается, делаем неправильно
Многие вещи мы делаем так, как привыкли, и при этом даже не подозреваем, что только усложняем себе жизнь. Из-за этого времени на пустяковые дела тратится больше, продукты быстрее оказываются в мусорном ведре, а любимая одежда портится. Например, туалетную бумагу не стоит хранить в ванной, а жидкость для мытья посуды наносить прямо на губку. Мы решили собрать список таких вещей — может, и вам пригодится.
Мучаемся, вставляя нитки в иголку
Наверное, каждый помнит эти терзания, когда пять минут пытаешься затолкать нитку в игольное ушко, а она, как назло, не поддается. Даже смоченный кончик норовит соскользнуть по металлу. Но, оказывается, есть способ быстро справиться с этим делом: нужно просто обернуть нитку вокруг иголки, сделав небольшую петлю, и крепко зажать кончики между пальцами. Потом петля снимается с иглы и легко продевается в ушко.
Храним яйца в холодильнике по старинке
Многие знают, что яйца лучше держать не в специальном отделении на дверце холодильника, а на нижней полке. Но, оказывается, есть еще один способ сохранить их свежими: надо всего лишь перевернуть яйца в картонной или пластиковой коробке, положив их острыми кончиками вниз. В таком положении желток находится ближе к центру яйца, а потому дольше не портится. Да и фабричную коробку тоже лучше не выкидывать: дело в том, что яйца хорошо впитывают ароматы других продуктов, а упаковка неплохо их от этого защищает.
Просто разламываем спагетти
Если спагетти не помещаются в кастрюле, нужно погрузить один конец пучка в воду, они намокнут, их можно согнуть и поместить вторую часть, не ломая.
Хотя разламывание пасты может довести до истерики любого истинного гурмана, порой макароны просто не помещаются в своем первозданном виде в кастрюле, и приходится идти на крайности. Но любой, кто пытался хоть раз располовинить спагетти, знает, что проделать это без ущерба почти невозможно: кусочки макарон так и норовят разлететься по всей кухне.
Но решение есть. Чтобы провернуть эту сложную задачу, не потеряв ни кусочка пасты, надо сильно скрутить спагетти и только потом ломать. Исследователи даже изобрели для этого специальную машину.
Отрываем стикеры снизу вверх
Стикеры — вещь, несомненно, удобная, но есть один нюанс. Как только приклеиваешь бумажку с заметкой к любой поверхности, она так и норовит завернуться наверх, а читать записи в таком виде совершенно невозможно. Довольно раздражающая особенность. Оказывается, это происходит потому, что большинство людей отклеивает стикеры от пачки неправильно. Отрывать листки надо не снизу вверх, а вбок — слева направо.
Сворачиваем носки
А то есть в стиральной машинке и на ногах при ношении носки не растягиваются? Всегда сворачиваю носки, ниче не портятся они от этого, а хранение аккуратное и не надо искать пару
Любой, кто хоть раз перерывал весь комод в безуспешных поисках парного носка, знает, что самый простой способ этого избежать — свернуть оба изделия в шарик. Но вот беда: как выяснилось, такой способ хранения безнадежно портит носки. Они быстро растягиваются и теряют форму. В идеале изделия стоит аккуратно укладывать плашмя друг на друга, предварительно рассортировав их по типу ткани. Так что, видимо, идеального решения не существует: либо носки будут теряться, либо растягиваться.
Наносим жидкость для мытья посуды на губку
Если у вас носки с маркетплейса 500 руб. дюжина по скидке - вообще пофиг, как их хранить.
Казалось бы, жидкость лучше всего аккуратно наливать прямо на губку, не на посуду же ее выдавливать. Однако если немного переборщить с количеством — а именно так многие и делают, — времени на мытье уйдет значительно больше. Придется долго споласкивать пену и остатки средства с тарелок и чашек. Лучше взять пластиковую емкость, налить в нее воду и развести в ней немного моющей жидкости. Так можно сэкономить и на средстве, и на воде, да и дело пойдет значительно быстрее.
Ставим острый соус в холодильник
Холодильник нужен именно для того, чтобы продукты дольше сохраняли свежесть и не портились. Но далеко не вся еда хорошо переносит пребывание в этом бытовом агрегате. Так, острые соусы лучше не отправлять в холодильник — иначе они могут частично потерять вкус и остроту. То же самое касается и соевого соуса: большинство его сортов вполне могут храниться в шкафчике в течение года. Главное — сначала изучить инструкцию на этикетке.
Оставляем туалетную бумагу в ванной
сколько надо хранить бумагу в ванной, чтобы она заплесневела??? маразм очередной. Так можно дойти до того, что бумагу хранить в стерилизованном контейнере в холодильнике, а брать с собой в туалет только по надобности... Но тут еще надо следить, чтобы она в холодильнике не утратила вкус и остроту))))))))
Мы обычно стараемся хранить вещи там, где ими пользуемся, чтобы они были под рукой. Но это далеко не всегда хорошая идея. Например, держать запас туалетной бумаги в ванной не стоит. Во-первых, в этой комнате всегда повышенная влажность, и бумага может испортиться или даже заплесневеть. Во-вторых, это помещение часто чистят с помощью различных сильных средств, и они постепенно впитываются в бумагу, что тоже не слишком приятно. Лучше отправить пачку бумаги в другую комнату, где посуше.
Выбираем бюстгальтер не в то время месяца
Многие женщины отмечают, что размер груди у них меняется в течение месяца. Бюст может значительно увеличиться прямо перед наступлением критических дней. Поэтому если покупать новый бюстгальтер именно в этот период, то в другие дни носить его будет, в лучшем случае, неудобно. Специалисты советуют присматривать нижнее белье где-то в середине цикла — так оно будет значительно лучше сидеть.
Носим леггинсы с нижним бельем
Без трусов ходить не буду. Это не гигиенично. Под леггинсы есть бесшовное белье...
Хотя это звучит несколько провокационно, специалисты не советуют надевать нижнее белье под спортивную одежду во время тренировок. Любые занятия спортом приводят к тому, что человек потеет, а разогретое мокрое тело — идеальное место для роста бактерий. Дополнительный слой одежды только ухудшает ситуацию. Так что в идеале стоит надевать леггинсы или шорты на голое тело и, конечно, принимать душ после похода в спортзал.
Гладим джинсы
Хотя джинсы без складочек и заломов выглядят на редкость аккуратно, глажка не идет им на пользу. Из-за воздействия высоких температур штаны быстрее выцветают и растягиваются, особенно если они сшиты не из самого качественного денима. Это, конечно, не значит, что гладить джинсы строго запрещено и нужно ходить в мятой паре. Просто если штаны дороги вашему сердцу, лучше как можно реже подходить к ним с утюгом.
А у вас есть свои хитрости, которые помогают упростить ежедневные дела? Делитесь в комментариях.
