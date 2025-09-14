11 каждодневных вещей, которые мы, оказывается, делаем неправильно

Хотя разламывание пасты может довести до истерики любого истинного гурмана, порой макароны просто не помещаются в своем первозданном виде в кастрюле, и приходится идти на крайности. Но любой, кто пытался хоть раз располовинить спагетти, знает, что проделать это без ущерба почти невозможно: кусочки макарон так и норовят разлететься по всей кухне.

Но решение есть. Чтобы провернуть эту сложную задачу, не потеряв ни кусочка пасты, надо сильно скрутить спагетти и только потом ломать. Исследователи даже изобрели для этого специальную машину.