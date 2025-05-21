10 лайфхаков для дома, которые помогут сэкономить деньги, время и нервы

Совет хорош для тех, у кого одно окошко размером с носовой платок🙄

Посчитайте, сколько лимонов уйдет, чтобы помыть все окна в квартире и балконную дверь?

А если окна панорамные? Лимоны нарезать, соду насыпать, каждый раз обмакивать, потом начисто протирать...

Упаковка спец.жидкости в баллоне с распылителем явно дешевле выйдет, и времени займет меньше)