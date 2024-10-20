17 человек, которые с помощью остроумия выходят из любой передряги

Порой мы сталкиваемся не с самыми приятными людьми на нашем пути, а иногда просто попадаем в различные нелепые ситуации не по своей воле. Но если относиться к этому с юмором, как герои нашей статьи, то жизнь начинает играть новыми красками, а любая ситуация становится разрешимой.