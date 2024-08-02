14 человек, у которых шестое чувство — это чувство юмора

Лучшее, что можно противопоставить жизненным неурядицам — это юмор. У некоторых чувство юмора настолько прокачано, что они остроумно пошутят, даже если вы их посреди ночи разбудите. От истории про «совесть пешехода» хихикаем до сих пор!