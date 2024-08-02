14 человек, у которых шестое чувство — это чувство юмора
Истории
4 часа назад
Лучшее, что можно противопоставить жизненным неурядицам — это юмор. У некоторых чувство юмора настолько прокачано, что они остроумно пошутят, даже если вы их посреди ночи разбудите. От истории про «совесть пешехода» хихикаем до сих пор!
- Когда я был маленьким, мама мне постоянно повторяла: «Не балуйся! Ну и что, что все балуются? А если все пойдут прыгать с крыши, ты тоже пойдешь?» Прошло время, я вырос. И как-то мама мне говорит, мол, сынок, когда ты уже женишься и я смогу внуков понянчить? Вон все твои друзья уже с семьями и детьми. И вот настал этот момент, когда уже я смог ответить: «Мам, а если все мои друзья пойдут прыгать с крыши, мне что, тоже прыгать?» © KOT268 / Pikabu
- Есть у меня наковальня размером с пол-ладони, ювелирная. Один раз шла с ней в рюкзаке, познакомилась с человеком и попыталась объяснить, чем я занимаюсь. Говорю, что я художник-проектировщик изделий из металла, дизайнер, кузнец... Короче, много чего умею. Мой собеседник сделал лицо вроде «Сейчас круто подколю» и спросил: «Наковальню небось с собой носишь?» И тут я, довольно осклабившись, достаю наковальню. © Keertis / Pikabu
- Выхожу я как-то из магазина с девушкой. Несу я полный пакет с продуктами и она. По дороге домой встречаем знакомого, и он мне:
— А что это у тебя девушка тяжелый пакет тащит?
Я отвечаю:
— Это не девушка, это сестра, она на практику приехала.
Друг:
— Сестра? Тогда почему она не оба пакета тащит? © ****naut89 / Pikabu
- Уронил в машине булочку с кунжутом. Этот кунжут в ворсе застрял, бесит меня. Я вытащил коврик, трясу им над клумбой возле дома. Идет мимо дама и прямо так всерьез мне: «Ты какого черта грязь на цветы вытряхиваешь?» А клумба моя и грязи нет, там кунжут. Я такой: «А почему на ты?» Она в ответ: " А я старше!" Я парирую: «Вы выглядите гораздо моложе меня». Она в ступоре улыбается, говорит, что ей очень приятно и с блаженным видом уходит. Хоба! © MrGerasim / Pikabu
- Года 2 назад Лена, сестра, готовилась к поступлению в гимназию, вся на нервах была. Мама проверяла, как хорошо она знает географию. Спрашивает: «Куда впадает Лена?» Сестра надолго задумалась, все никак не могла вспомнить ответ, глазки забегали, губы трястись начали. А я посмотрела на все это и сказала: «Лена впадает в истерику». Еле увернулась от учебника по географии. © СИТУАЦИЯ / VK
- Недавно присел на у чужого подъезда на лавочку. Лето, птички поют... Выходит бабка и тихо интересуется, можно ли рядом присесть. Я ей, мол, садитесь, пожалуйста. Она рядышком ерзает, любопытство душит. Начинает расспрашивать:
— Вы в этом подъезде живете?
— Нет.
— В этом доме?
— Нет.
Я понимаю, ей очень интересно, что это за незнакомый мужик и с какой целью у их дома засел. Хамить не хочется, и я честно отвечаю: «Живу на другой улице. Договорились здесь встретиться с женой, она с работы идет, пойдем с ней в магазин». А бабуська расцвела и говорит: «Я, наверное, пойду прогуляюсь, а то ваша жена нас вместе увидит — еще что подумает...» Обожаю стариков с чувством юмора. © Prozorov** / Pikabu
- Сегодня наблюдал занятнейшую картину. Крупный, прожженный строительной жизнью бригадир с характерным басом вручил молодому парнишке, который первый день на стройке, рабочий инструмент со словами:
— Вот, держи лом. И помни, что завещала нам Максим.
— Кто?
— Максим. Певица такая есть.
— И что она завещала?
— Не потеряй его! И не сломай! © Unknown author / Pikabu
- Поехала жена как-то по делам, я сижу дома, выходной, залипаю в комп. Спустя полчаса в квартиру врывается жена, и, подозрительно глядя на меня, оббегает все комнаты, заглядывает в шкафы. Сев на диван, смущенно рассказывает:
— Сижу в маршрутке. Рядом какая-то девчонка размалеванная, болтает по телефону: «А ты куда поехала? К Славе? У него жена уехала, что ли? Ну зажгите там». Как домой добежала, не помню....
А я головой покачал и ляпнул:
— Быстро бегаешь. Не приехала еще.
Жена в этот день никуда больше не ездила. © Rufin1 / Pikabu
- У меня в метро слетела крышка с кофе, облила чувака, стоящего рядом. Он в шоке, я в шоке, рядом стоящие застыли, ожидая ругань. И тут парень выдал: «Надеюсь, кофе был на овсяном молоке, а то у меня непереносимость лактозы». Я в ответ: «Да... И без сахара». И парень такой: «Ну, раз вы меня угостили кофе, хотите, я вас угощу чаем с тортом?» © loggvi / Twitter
- Нанимал менеджера на работу, пришел парень с образованием, смышленый, грамотная речь. Подумал, что все равно возьму его, но решил дать задание зачем-то. Взял ручку со стола, дал ему и говорю:
— Продай мне ее.
— Если продам, вы меня точно возьмете на работу?
Ну, пришлось пообещать. Он достает из кармана пять сотен, раскручивает ручку, вкладывает туда деньги и протягивает ее мне:
— Эта ручка с сюрпризом стоит всего сотню. Я уверен, сюрприз вам понравится. Мне очень нужна эта работа.
Ну, думаю, не растерялся. Надо брать.
— Хорошо, я покупаю у тебя эту ручку.
Демонстративно достаю сотню и отдаю ему.
— Ты принят на работу. Ручку можешь оставить себе в подарок.
Он кладет ручку на стол:
— Спасибо, но мне не надо, вы же ее купили.
Ну думаю, принципиальный. Беру эту ручку, раскручиваю, достаю пять сотен, а они из банка приколов. Хороший должен получиться менеджер! © kenaz / Pikabu
- У мамы на районе завелась оригинальная бригада гаишников. Мы ее между собой называем «Совесть пешехода». Я от нее тоже пострадала: бегу как-то через дорогу не по переходу, и тут сбоку доносится усиленное динамиком, тоскливое и заунывное, как вой Кентервильского привидения: «Женщина! Женщина, ну неужели вам не стыдно! Как вам не стыдно бегать через дорогу! Вы что, в школе не учили правила дорожного движения?» В общем, добежать я добежала, но больше никогда там не бегала. Или сижу у мамы в гостях, лето, окна открыты, и вдруг из-за окна знакомое: «Мужчина! Мужчина в красной футболке! Да-да, вы! Вы что, зебру не видите? Вам так сложно пятьдесят метров пройти?» И едет за ним. Ме-е-едленно. И стыдит. Я стою у окна и хихикаю с красными ушами. Да уж, лучше до зебры дойти! © volha / LiveJournal
За боян с ручкой и магазином приколов еще Иван Грозный Малюту Скуратова за бороду дергал.
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- Был это год так 2004-2005. Я хотел купить телефон, набирал по разным магазинчикам буклеты и складывал их в карман. Они торчали и их хорошо было видно. Затем зашел в продуктовый, набрал еды. Только отхожу от кассы — ко мне подлетает охранник и говорит, мол, показывай, что украл, выкладывай все из карманов. Ну я и вытащил все буклеты, ему в руки положил и говорю: «Держи, почитаешь от скуки». © vsadniksib / Pikabu
- Давным-давно познакомились мы с приятелем с двумя девчонками. Сходили с ними в боулинг, в кафешку, в кино... Прогуляли до вечера. И одна девушка как бы между делом вторую спрашивает:
— Как домой добираться будем?
— Да как, на маршрутке же. Время есть.
Но тут вклинивается мой кореш:
— Да чего вы в маршрутке трястись будете? Вон видите тачку? — и показывает на припаркованную рядом новенькую бронзовую Инфинити.
У девчонок аж глаза загорелись, а друг мой продолжает, как в том анекдоте, только невероятно надменным тоном:
— Так вот, у меня велик такого же цвета. Могу на багажнике одну из вас подкинуть.
И что бы вы думали? Таки подкинул. В сентябре прошлого года праздновали их восьмую годовщину свадьбы. © MihZlobin / Pikabu
- Работала я как-то в крупной корпорации в отделе рекламы, отдел у нас был дружный. И однажды начальница наша ушла в декретный отпуск, а на ее место исполняющим обязанности назначили одного из сотрудников — к тому времени он работал в компании дольше всех. Уж не помню, что там случилось, но через какое-то время его резко уволили. А я решила пошутить. Открываю дверь в наш кабинет и громко так говорю: «Ну что, теперь я ваш начальник, ребята!» Сажусь на свое место, ноги на стол закидываю и строго добавляю: «У меня не забалуешь!» Немая сцена. Народ в шоке. Как могли назначить девочку, которая с флажками по концертам бегает и промоутеров строит? «Да шучу» — говорю им. Все выдохнули. А через неделю меня и вправду назначили и.о. начальника нашего отдела. Сказали, что я там самый адекватный человек. Стояла я под кабинетом минут 10 и не знала, как ребятам сообщить. Надо ли говорить, что они мне не поверили, пока не увидели приказ? © Mrs.Light / Pikabu
Круче развитого чувства юмора может быть только прокачанная на максимум смекалочка. А лучше — когда и то и другое сразу, как у героев этой статьи.
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Хорошая подборка добрых историй, особенно бабулька у подъезда насмешила!
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