15+ человек, которые на своем опыте убедились: мужчины и женщины — с разных планет

"«разве это не ты его бросила? Ты же ему сказала, чтобы он уходил, потому что он тебе больше не нужен и видеть его ты больше не хочешь?» «Ну да,» — отвечает она. — «Но ведь он после этого ушел!»"



Вот-вот :)))) Такая любовь к бытию жертвой, что и сои действия, и чужие только из этой позиции интерпретируются!