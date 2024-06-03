Девушка не готовит дома- это не для меня.....😆ты, прямо, как девушки с которой переспишь, а утром она освобождает угол для детской кроватки. За тебя никто и не собирался выходить, обжора.🤣🤣
Мужчины рассказали, какие женские выходки заставляют их бежать сверкая пятками
Психология
44 минуты назад
«Красные флаги» — сигналы, которые в начале отношений могут указать на возможные проблемы пары в будущем. Для каждого они свои: кто-то терпеть не может самовлюбленных партнеров, кто-то — бардак в квартире. Вот несколько вещей, которые пугают мужчин даже больше, чем все пауки вместе взятые.
- Встречался с одной дамой. И вот однажды она пригласила меня к себе домой. Я зашел и с ужасом обнаружил, что за последний год она ни разу не вытирала пыль, не мыла полы, не пылесосила и не убирала на кухне. © Jason Criddle / Quora
- Для меня красный флаг в квартире девушки — это вещи, которые как-либо связаны с ее предыдущими отношениями. Например, фотографии. © Unknown author / Reddit
- Как-то был в гостях у одной знакомой. На кухне случайно заметил большой набор специй, который был совсем не тронут. Я невзначай спросил, что она любит готовить, и она ответила, что никогда не занимается этим: ест либо вне дома, либо замороженную еду. Спасибо, но подобное точно не для меня. © Scott Welch / Quora
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- Меня напрягает отсутствие книг в квартире женщины — бумажных или же электронной книги. Мне абсолютно не важно, что она читает, главное, чтобы читала в принципе. © Ian Morgan / Quora
- Для меня «красным флагом» является обилие любовных романов, женских журналов или просто журналов со сплетнями на книжной полке. На мой взгляд, все это кричит о тотальной неуверенности дамы в себе. Скорее всего, она склонна фантазировать и жить в собственном выдуманном мире. Ни один мужчина не сможет соответствовать ее ожиданиям. © Andy Kerr / Quora
- Познакомился с девушкой, сходили на пару свиданий. Все было супер: милая, красивая, умная. Пригласила она меня к себе на фильм с чаем. Пришел к ней, сидим, и тут она протягивает мне ножницы и просит отрезать клок своих волос. Я, не понимая, спрашиваю, зачем ей это. А она вдруг как покажет мне на стену, а там рамки с именами и в каждой из них клок волос! И таких рамок штук 30! © Палата № 6 / VK
- В молодости я встречался с одной милой леди, в которую был влюблен до беспамятства. Когда я наконец оказался в ее квартире, я просто потерял дар речи. Повсюду были ее фотографии — большие и маленькие, на стенах, на мебели. Не было никаких фотографий с семьей, с друзьями или домашними питомцами — вообще ничего, только она. После этого я понял, что все мои учителя естествознания были неправы: Земля крутится не вокруг Солнца, а вокруг нее. © Mike Riffle / Quora
- Брат два года назад ушел от жены (15 лет брака) к первой любви. Потом обнаружил, что это не та девочка с косичками, которую он помнит со школы, а взрослая тетя со своими тараканами. Решил вернуться, а бывшая его не пустила. Теперь на всех семейных сборищах главная тема обсуждения — «Какие женщины вероломные, наш Вова из-за них несчастен». Да не из-за них, а из-за собственной тупости! © Палата № 6 / VK
- Меня обязательно насторожит что-то вроде плаката с Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» или куча вещей цвета тиффани. А еще что-либо связанное с Эйфелевой башней. По моему опыту, такая девушка наверняка будет тянуть из меня деньги. Много денег. © FamousOhioAppleHorn / Reddit
- Меня всегда напрягает большое количество косметики у девушки дома. Если она не визажист и у нее нет проблем с кожей, тогда я не понимаю, зачем так сильно менять свое лицо. © Unknown author / Reddit
- Если у девушки скромная зарплата, но при этом в ее доме куча дорогих штучек, то это повод напрячься. © Juan Espinosa / Quora
Ради тебя, конечно, лицо-то менять, а вовсе не потому, что нравится разнообразие и экспериментировать! Да и если косметики много - это не значит, что всю её сразу одновременно она намазывает на свое лицо. Дурак какой-то, обречён на одиночество, туда и дорога
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- На кухне у моей подружки творилось полное безумие. Не было ни сантиметра свободного и чистого пространства. Все было завалено хламом: письма, безделушки, фотографии, нелепые чайники и кофейники... Раковина была полна грязной посуды. Чистую она хранила в посудомойке. Последнее, что хотелось бы делать на ее кухне, — это готовить себе еду. © Jay Bazzinotti / Quora
- На свадьбе друга познакомился с одной очаровательной особой. Мы явно понравились друг другу, и после свадьбы она предложила отправиться к ней. В квартире было довольно миленько, много интересных книг, пластинок и все такое. А потом я увидел одну из комнат и обомлел: буквально везде были мягкие игрушки... Самая большая коллекция, которую я когда-либо видел. Они были просто повсюду. Под конец нашей встречи она сказала, что я могу прихватить что-нибудь с собой с нижней полки. © Earnest Farr / Quora
- Я встречался с разными девушками. Вот несколько самых красноречивых стоп-сигналов из моего опыта: бардак в спальне (притом бардак настолько масштабный, что сложно понять, где заканчивается кровать, а где начинается пол); фотографии ее кота по всей квартире; холодильник, забитый пустыми коробками из-под пиццы. © Matt Bennett / Quora
- Друзья постоянно рассказывают, что видели мою бывшую жену с новым хахалем, а я, мол, постоянно один. Но мне так хорошо! И все потому, что я бросил ненавистную работу, стал больше зарабатывать. А жена мне постоянно выносила мозг, говорила, что, если бы не я, она бы многого добилась, а я не даю ей развиваться, и она уйдет от такого. © Подслушано / Ideer
- Однажды познакомился на заводе с девочкой-бухгалтером — просто ангелочек, вся такая воздушная. Встретились несколько раз, пригласила в гости. Прихожу, а у нее две собачки. Думаю, еще и животных любит, красота! Но восторг прошел, когда она подняла песика, поцеловала его и начала c ним из одной тарелки лапшу есть.
Вот еще несколько статей о том, что отношения — дело непростое:
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