Мужчины рассказали, какие женские выходки заставляют их бежать сверкая пятками

Ради тебя, конечно, лицо-то менять, а вовсе не потому, что нравится разнообразие и экспериментировать! Да и если косметики много - это не значит, что всю её сразу одновременно она намазывает на свое лицо. Дурак какой-то, обречён на одиночество, туда и дорога